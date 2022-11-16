https://ria.ru/20221116/orsk-1831966595.html

Паслер: Орск стал Городом трудовой доблести

Паслер: Орск стал Городом трудовой доблести - РИА Новости, 16.11.2022

Паслер: Орск стал Городом трудовой доблести

Оренбургский город Орск получил звание "Город трудовой доблести" в благодарность ветеранам за вклад в победу в Великой Отечественной войне, заявил губернатор... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:03

2022-11-16T16:03

2022-11-16T16:03

оренбургская область

денис паслер

орск

оренбургская область

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общество

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УФА/ОРЕНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Оренбургский город Орск получил звание "Город трудовой доблести" в благодарность ветеранам за вклад в победу в Великой Отечественной войне, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.Президент России Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" Астрахани, Норильску, Орску, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску и Якутску. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации во вторник."Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин присвоил Орску почетное звание "Город трудовой доблести". Это наша общая благодарность орчанам, дорогим ветеранам за вклад в Победу в Великой Отечественной войне", - написал Паслер в своем Telegram-канале.По его словам, в военные годы Орск и его жители наладили у себя работу 28 эвакуированных предприятий. Почти половина всей промышленности региона была сосредоточена именно здесь. Орчане обеспечивали страну техникой, продовольствием, товарами легкой промышленности, боеприпасами. Выхаживали раненых и возвращали их в строй. Женщины и дети работали наряду с мужчинами, у станков и в полях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

денис паслер, орск, оренбургская область, россия, общество