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Паслер: Орск стал Городом трудовой доблести
Паслер: Орск стал Городом трудовой доблести - РИА Новости, 16.11.2022
Паслер: Орск стал Городом трудовой доблести
Оренбургский город Орск получил звание "Город трудовой доблести" в благодарность ветеранам за вклад в победу в Великой Отечественной войне, заявил губернатор... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:03
2022-11-16T16:03
2022-11-16T16:03
оренбургская область
денис паслер
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УФА/ОРЕНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Оренбургский город Орск получил звание "Город трудовой доблести" в благодарность ветеранам за вклад в победу в Великой Отечественной войне, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.Президент России Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" Астрахани, Норильску, Орску, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску и Якутску. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации во вторник."Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин присвоил Орску почетное звание "Город трудовой доблести". Это наша общая благодарность орчанам, дорогим ветеранам за вклад в Победу в Великой Отечественной войне", - написал Паслер в своем Telegram-канале.По его словам, в военные годы Орск и его жители наладили у себя работу 28 эвакуированных предприятий. Почти половина всей промышленности региона была сосредоточена именно здесь. Орчане обеспечивали страну техникой, продовольствием, товарами легкой промышленности, боеприпасами. Выхаживали раненых и возвращали их в строй. Женщины и дети работали наряду с мужчинами, у станков и в полях.
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РИА Новости
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денис паслер, орск, оренбургская область, россия, общество
Оренбургская область, Денис Паслер, Орск, Оренбургская область, Россия, Общество
УФА/ОРЕНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Оренбургский город Орск получил звание "Город трудовой доблести" в благодарность ветеранам за вклад в победу в Великой Отечественной войне, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Президент России Владимир Путин
присвоил звание "Город трудовой доблести" Астрахани, Норильску, Орску, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску и Якутску. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации во вторник.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин присвоил Орску почетное звание "Город трудовой доблести". Это наша общая благодарность орчанам, дорогим ветеранам за вклад в Победу в Великой Отечественной войне", - написал Паслер в своем Telegram-канале.
По его словам, в военные годы Орск и его жители наладили у себя работу 28 эвакуированных предприятий. Почти половина всей промышленности региона была сосредоточена именно здесь. Орчане обеспечивали страну техникой, продовольствием, товарами легкой промышленности, боеприпасами. Выхаживали раненых и возвращали их в строй. Женщины и дети работали наряду с мужчинами, у станков и в полях.
"Орск и сегодня остается городом-тружеником, где десятилетиями крепнут трудовые династии, живут талантливые во всех сферах люди, продолжающие традиции своих отцов. Город развивается, вносит важный вклад в экономику Оренбуржья. Возрождаются производства, многие из которых были почти потеряны. Создаются новые рабочие места, приходят инвесторы. У Орска есть будущее, в этом можно не сомневаться", - добавил Паслер.