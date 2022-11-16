https://ria.ru/20221116/omsk-1831842392.html

В Омске задержали рейсы из-за сбоя системы регистрации пассажиров

В Омске задержали рейсы из-за сбоя системы регистрации пассажиров - РИА Новости, 16.11.2022

В Омске задержали рейсы из-за сбоя системы регистрации пассажиров

Три рейса в Москву и Сочи из Омского аэропорта задержали в связи с со сбоем системы регистрации пассажиров, сообщили в пресс-службе службе Западно-Сибирской... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:54

2022-11-16T10:54

2022-11-16T10:54

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ОМСК, 16 ноя - РИА Новости. Три рейса в Москву и Сочи из Омского аэропорта задержали в связи с со сбоем системы регистрации пассажиров, сообщили в пресс-службе службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.В пресс-службе омского аэропорта корреспонденту РИА Новости уточнили, что задержка составила чуть менее двух часов."В международном аэропорту Омск-Центральный имени Карбышева ввиду технического сбоя в работе системы регистрации пассажиров произошла задержка трех рейсов авиакомпаний "Сибирь", "Победа" и "Уральские авиалинии", направлявшихся в Москву и Сочи", – пояснили в пресс-службе ведомства.На данный момент система регистрации работает исправно. Рейсы вылетели из аэропорта. Транспортной прокуратурой организована проверка на предмет защиты прав пассажиров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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