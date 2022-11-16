https://ria.ru/20221116/omsk-1831842392.html
В Омске задержали рейсы из-за сбоя системы регистрации пассажиров
В Омске задержали рейсы из-за сбоя системы регистрации пассажиров - РИА Новости, 16.11.2022
В Омске задержали рейсы из-за сбоя системы регистрации пассажиров
Три рейса в Москву и Сочи из Омского аэропорта задержали в связи с со сбоем системы регистрации пассажиров, сообщили в пресс-службе службе Западно-Сибирской... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:54
2022-11-16T10:54
2022-11-16T10:54
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ОМСК, 16 ноя - РИА Новости. Три рейса в Москву и Сочи из Омского аэропорта задержали в связи с со сбоем системы регистрации пассажиров, сообщили в пресс-службе службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.В пресс-службе омского аэропорта корреспонденту РИА Новости уточнили, что задержка составила чуть менее двух часов."В международном аэропорту Омск-Центральный имени Карбышева ввиду технического сбоя в работе системы регистрации пассажиров произошла задержка трех рейсов авиакомпаний "Сибирь", "Победа" и "Уральские авиалинии", направлявшихся в Москву и Сочи", – пояснили в пресс-службе ведомства.На данный момент система регистрации работает исправно. Рейсы вылетели из аэропорта. Транспортной прокуратурой организована проверка на предмет защиты прав пассажиров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, омск, сочи, западно-сибирская транспортная прокуратура, уральские авиалинии, s7 airlines, победа (авиакомпания), аэропорты, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Омск, Сочи, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Уральские авиалинии, S7 Airlines, Победа (авиакомпания), Аэропорты, туристы
В Омске задержали рейсы из-за сбоя системы регистрации пассажиров
Три рейса задержали в аэропорту Омска из-за сбоя системы регистрации пассажиров
ОМСК, 16 ноя - РИА Новости. Три рейса в Москву и Сочи из Омского аэропорта задержали в связи с со сбоем системы регистрации пассажиров, сообщили в пресс-службе службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В пресс-службе омского аэропорта корреспонденту РИА Новости уточнили, что задержка составила чуть менее двух часов.
"В международном аэропорту Омск-Центральный имени Карбышева ввиду технического сбоя в работе системы регистрации пассажиров произошла задержка трех рейсов авиакомпаний "Сибирь", "Победа" и "Уральские авиалинии", направлявшихся в Москву и Сочи", – пояснили в пресс-службе ведомства.
На данный момент система регистрации работает исправно. Рейсы вылетели из аэропорта. Транспортной прокуратурой организована проверка на предмет защиты прав пассажиров.