https://ria.ru/20221116/obvineniya-1832051235.html

Будапешт назвал обвинения России со стороны Зеленского плохим примером

Будапешт назвал обвинения России со стороны Зеленского плохим примером - РИА Новости, 16.11.2022

Будапешт назвал обвинения России со стороны Зеленского плохим примером

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал "плохим примером" обвинения Владимира Зеленского в адрес РФ, когда жертвы вызвала, по-видимому, РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T19:46

2022-11-16T19:46

2022-11-16T19:49

польша

украина

владимир зеленский

в мире

венгрия

инцидент с падением ракет в польше

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БУДАПЕШТ, 16 ноя - РИА Новости. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал "плохим примером" обвинения Владимира Зеленского в адрес РФ, когда жертвы вызвала, по-видимому, упавшая в Польше украинская ракета ПВО.По его словам, за конфликт на Украине "ответственна только Россия", однако "если в этом конкретном случае смерть двух человек вызвало падение украинской ракеты, то трудно говорить о непосредственной ответственности России", отметил Гуйяш, призвав дождаться окончания расследования, прежде чем делать безответственные заявления, которые могут повлечь серьезные последствия.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

https://ria.ru/20221116/rassledovanie-1831958155.html

https://ria.ru/20221116/zapad-1831975264.html

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польша, украина, владимир зеленский, в мире, венгрия, инцидент с падением ракет в польше