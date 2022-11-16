19:46 16.11.2022 (обновлено: 19:49 16.11.2022)
Будапешт назвал обвинения России со стороны Зеленского плохим примером
Будапешт назвал обвинения России со стороны Зеленского по ЧП в Польше плохим примером
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 ноя - РИА Новости. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал "плохим примером" обвинения Владимира Зеленского в адрес РФ, когда жертвы вызвала, по-видимому, упавшая в Польше украинская ракета ПВО.
"Украинский президент был не прав... он сразу обвинил Россию в том, что, исходя из текущих данных, совершила Украина. Это плохой пример", - сказал Гуйяш.
По его словам, за конфликт на Украине "ответственна только Россия", однако "если в этом конкретном случае смерть двух человек вызвало падение украинской ракеты, то трудно говорить о непосредственной ответственности России", отметил Гуйяш, призвав дождаться окончания расследования, прежде чем делать безответственные заявления, которые могут повлечь серьезные последствия.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.