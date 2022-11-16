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Погибшего настоятеля Николаевского собора похоронили на территории храма

Погибшего настоятеля Николаевского собора похоронили на территории храма - РИА Новости, 16.11.2022

Погибшего настоятеля Николаевского собора похоронили на территории храма

Погибшего настоятеля Свято-Николаевского собора в городе Стаханов ЛНР архимандрита Дионисия (Тивяков) похоронили в среду на территории собора, где он служил 15... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T17:57

2022-11-16T17:57

2022-11-16T17:58

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Погибшего настоятеля Свято-Николаевского собора в городе Стаханов ЛНР архимандрита Дионисия (Тивяков) похоронили в среду на территории собора, где он служил 15 лет, сообщили РИА Новости в администрации города."Отца Николая сегодня отпели и похоронили на территории Николаевского собора, где он был настоятелем 15 лет", – сообщили в администрации.Администрация Стаханова выразила соболезнования в своем Telegram-канале.Архимандрит Дионисий погиб 14 ноября на 43-м году жизни, сообщил ранее сайт РПЦ. Настоятель храма Святых Иоакима и Анны в городе Ровеньки в ЛНР протоиерей Александр Авдюгин в своем Telegram-канале сообщил, что архимандрита Дионисия якобы убили в его келье.По данным сайта канонической Украинской православной церкви, архимандрит Дионисий (в миру – Денис Николаевич Тивяков) родился 30 декабря 1979 года в Стаханове. 31 октября 1999 года он был рукоположен в сан диакона, 7 июля 2001 года – в священнический сан. 20 июля 2001 года пострижен в монашество с именем Дионисий в честь святителя Дионисия Суздальского. Священническое служение архимандрит Дионисий нес в Свято-Николаевском кафедральном соборе Алчевска и Свято-Николаевском соборе Стаханова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

стаханов, луганская народная республика, русская православная церковь, украинская православная церковь, общество