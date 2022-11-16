https://ria.ru/20221116/moshenniki-1831796764.html

Россиянам рассказали, как мошенники могут получать чужие сообщения

Россиянам рассказали, как мошенники могут получать чужие сообщения - РИА Новости, 16.11.2022

Россиянам рассказали, как мошенники могут получать чужие сообщения

Мошенники могут получать смс-сообщения россиян, заплатив "кому надо" от четырех до пяти тысяч рублей, считает руководитель проекта "КиберМосква" Григорий... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T02:10

2022-11-16T02:10

2022-11-16T02:10

общество

технологии

григорий пащенко

мошенники

мошенничество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мошенники могут получать смс-сообщения россиян, заплатив "кому надо" от четырех до пяти тысяч рублей, считает руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко. В интервью радио Sputnik он объяснил, как это может работать.Недобросовестный сотрудник компании, обеспечивающей мобильную связь, может без ведома абонента подключить к телефонному номеру дополнительную услугу, отметил Пащенко. Речь идет о переадресации, уточнил он.Владелец номера может не подозревать о том, что адресованные ему сообщения читают злоумышленники, продолжил эксперт."Когда переадресация заработала, то человек может этого даже не заметить, если коммуникация происходит еще и в мессенджерах. А мошенники тем временем могут получить доступ к личной переписке или кодам для подтверждения банковских операций, которые приходят в СМС", – сказал Пащенко.Существует способ снизить риск такой утечки информации, добавил он. По словам эксперта, если абонент обратится к мобильному оператору с заявлением о запрете совершать без его личного участия какие-либо действия с SIM-картой, это может помешать настройке переадресации."Если у мобильного оператора есть такое заявление, то стоимость услуги настройки переадресации, которую предлагают на черном рынке, сильно возрастет. Это произойдет потому, что подобного рода случаи привлекают повышенное внимание служб безопасности компаний", – пояснил Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik.Столкнувшись с необходимостью заплатить больше, чем планировалось, злоумышленники могут утратить интерес и к мобильному номеру, и к его владельцу, полагает он.

https://ria.ru/20221114/moshennichestvo-1831241926.html

https://ria.ru/20211024/mikrozaymy-1756006675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, технологии, григорий пащенко, мошенники, мошенничество