https://ria.ru/20221116/mirnoe-1831807533.html

Украинские войска нанесли удар по Мирному из РСЗО HIMARS

Украинские войска нанесли удар по Мирному из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 16.11.2022

Украинские войска нанесли удар по Мирному из РСЗО HIMARS

Украинские войска в 04.50 обстреляли населенный пункт Мирное в ЛНР, выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T07:12

2022-11-16T07:12

2022-11-16T07:12

специальная военная операция на украине

мирный

луганская народная республика

сша

сцкк

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 04.50 обстреляли населенный пункт Мирное в ЛНР, выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по населенному пункту Мирное с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221112/stakhanov-1831012031.html

мирный

луганская народная республика

сша

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мирный, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin