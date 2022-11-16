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Украинские войска нанесли удар по Мирному из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 16.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/mirnoe-1831807533.html
Украинские войска нанесли удар по Мирному из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удар по Мирному из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 16.11.2022
Украинские войска нанесли удар по Мирному из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 04.50 обстреляли населенный пункт Мирное в ЛНР, выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T07:12
2022-11-16T07:12
специальная военная операция на украине
мирный
луганская народная республика
сша
сцкк
bae systems
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ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 04.50 обстреляли населенный пункт Мирное в ЛНР, выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по населенному пункту Мирное с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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мирный, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Мирный, Луганская Народная Республика, США, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
07:12 16.11.2022
 
Украинские войска нанесли удар по Мирному из РСЗО HIMARS

ВСУ выпустили по Мирному две ракеты из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo DavilaАмериканские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo Davila
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 04.50 обстреляли населенный пункт Мирное в ЛНР, выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по населенному пункту Мирное с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
 
Специальная военная операция на УкраинеМирныйЛуганская Народная РеспубликаСШАСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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