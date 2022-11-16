https://ria.ru/20221116/mirnoe-1831807533.html
Украинские войска нанесли удар по Мирному из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удар по Мирному из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 16.11.2022
Украинские войска нанесли удар по Мирному из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 04.50 обстреляли населенный пункт Мирное в ЛНР, выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T07:12
2022-11-16T07:12
2022-11-16T07:12
специальная военная операция на украине
мирный
луганская народная республика
сша
сцкк
bae systems
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ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 04.50 обстреляли населенный пункт Мирное в ЛНР, выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по населенному пункту Мирное с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221112/stakhanov-1831012031.html
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мирный, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Мирный, Луганская Народная Республика, США, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
Украинские войска нанесли удар по Мирному из РСЗО HIMARS
ВСУ выпустили по Мирному две ракеты из РСЗО HIMARS