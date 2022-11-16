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Захарова рассказала о попытке провокации против Лаврова в Камбодже - РИА Новости, 16.11.2022
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Захарова рассказала о попытке провокации против Лаврова в Камбодже
Захарова рассказала о попытке провокации против Лаврова в Камбодже - РИА Новости, 16.11.2022
Захарова рассказала о попытке провокации против Лаврова в Камбодже
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о попытке провокации в отношении министра иностранных дел Сергея Лаврова в Камбодже. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T09:25
2022-11-16T18:40
мария захарова
камбоджа
обсе
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о попытке провокации в отношении министра иностранных дел Сергея Лаврова в Камбодже.По ее словам, на выходе из здания, где проходили мероприятия, к Лаврову подбежала женщина, "выдававшая себя за журналиста", и пыталась телефоном дотронуться до министра."Мы собираемся выходить из здания, где камбоджийская сторона прекрасно все организовала, вдруг (стала. — Прим. ред.) прорываться, буквально прорываться, хотя речь идет только об аккредитованных, проверенных журналистах, некая дама. &lt;...&gt; Сложно сказать, кого и как она представляла", — рассказала Захарова в эфире радио Sputnik.Представитель МИД отметила, что обычно сотрудники прессы пытаются задать какие-то вопросы, но подобная ситуация в ее работе возникла впервые."То, что я видела вчера, я не видела никогда. Она, я не знаю, человек, который выдавал себя за журналиста, включил телефон с видеозаписью, ничего не задавая, ни одного вопроса, этот телефон в таком прорывном характере пыталась не просто просунуть, а этим телефоном дотронуться до российского министра", — рассказала Захарова, добавив, что "при этом видеозапись была включена".По словам Захаровой, у женщины пытались выяснить, какое СМИ она представляет."Она схватила свой бейдж двумя руками, засунула под пиджак и начала прятаться под какие-то стойки. То есть это явно провокационная была история", — рассказала Захарова."Помните, наверное, были такие нападения журналистские — и в рамках ОБСЕ, и на каких-то международных форумах западных, — когда они бежали, что-то там кричали, галдели, пытались как-то прорваться к министру. &lt;...&gt; Вы помните, знаменитая фраза Сергея Викторовича Лаврова "Вы больные, девочки" родилась ровно после такой же ситуации. Вот здесь, видимо, была еще одна такая же", — полагает она.Ранее западные СМИ сообщали, что главу российской дипломатии госпитализировали, однако в МИД это опровергли: Захарова выложила видео диалога с Лавровым, для этого ей пришлось отвлечь министра от работы с документами.Саммит G20 проходит на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию на саммите возглавил Сергей Лавров. Он принял участие в двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергобезопасности, а также вопросам здравоохранения. Помимо этого, министр провел встречи с главой МИД КНР, генсеком ООН Антониу Гутеррешем, поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а также кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.Как и планировалось, Лавров покинул Бали по итогам первого дня саммита.
https://ria.ru/20221115/lavrov-1831639417.html
https://ria.ru/20221116/boykot-1831794439.html
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мария захарова, камбоджа, обсе, сергей лавров, в мире
Мария Захарова, Камбоджа, ОБСЕ, Сергей Лавров, В мире
09:25 16.11.2022 (обновлено: 18:40 16.11.2022)
 
Захарова рассказала о попытке провокации против Лаврова в Камбодже

Захарова заявила о попытке совершения провокации в отношении главы МИД Лаврова в Камбодже

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в Восточноазиатском саммите в Пномпене, Камбоджа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в Восточноазиатском саммите в Пномпене, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в Восточноазиатском саммите в Пномпене, Камбоджа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о попытке провокации в отношении министра иностранных дел Сергея Лаврова в Камбодже.
По ее словам, на выходе из здания, где проходили мероприятия, к Лаврову подбежала женщина, "выдававшая себя за журналиста", и пыталась телефоном дотронуться до министра.
"Мы собираемся выходить из здания, где камбоджийская сторона прекрасно все организовала, вдруг (стала. — Прим. ред.) прорываться, буквально прорываться, хотя речь идет только об аккредитованных, проверенных журналистах, некая дама. <...> Сложно сказать, кого и как она представляла", — рассказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Представитель МИД отметила, что обычно сотрудники прессы пытаются задать какие-то вопросы, но подобная ситуация в ее работе возникла впервые.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время саммита G20 - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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"То, что я видела вчера, я не видела никогда. Она, я не знаю, человек, который выдавал себя за журналиста, включил телефон с видеозаписью, ничего не задавая, ни одного вопроса, этот телефон в таком прорывном характере пыталась не просто просунуть, а этим телефоном дотронуться до российского министра", — рассказала Захарова, добавив, что "при этом видеозапись была включена".
По словам Захаровой, у женщины пытались выяснить, какое СМИ она представляет.
"Она схватила свой бейдж двумя руками, засунула под пиджак и начала прятаться под какие-то стойки. То есть это явно провокационная была история", — рассказала Захарова.
"Помните, наверное, были такие нападения журналистские — и в рамках ОБСЕ, и на каких-то международных форумах западных, — когда они бежали, что-то там кричали, галдели, пытались как-то прорваться к министру. <...> Вы помните, знаменитая фраза Сергея Викторовича Лаврова "Вы больные, девочки" родилась ровно после такой же ситуации. Вот здесь, видимо, была еще одна такая же", — полагает она.
Ранее западные СМИ сообщали, что главу российской дипломатии госпитализировали, однако в МИД это опровергли: Захарова выложила видео диалога с Лавровым, для этого ей пришлось отвлечь министра от работы с документами.
Саммит G20 проходит на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию на саммите возглавил Сергей Лавров. Он принял участие в двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергобезопасности, а также вопросам здравоохранения. Помимо этого, министр провел встречи с главой МИД КНР, генсеком ООН Антониу Гутеррешем, поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а также кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Как и планировалось, Лавров покинул Бали по итогам первого дня саммита.
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