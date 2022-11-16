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Токаев раскритиковал попытки оправдать январские беспорядки - РИА Новости, 16.11.2022
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Токаев раскритиковал попытки оправдать январские беспорядки
Токаев раскритиковал попытки оправдать январские беспорядки - РИА Новости, 16.11.2022
Токаев раскритиковал попытки оправдать январские беспорядки
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал попытки представить январские беспорядки народным восстанием. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:48
2022-11-16T09:20
в мире
касым-жомарт токаев
алма-ата
казахстан
жанаозен
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АСТАНА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал попытки представить январские беспорядки народным восстанием.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков."В критический для судьбы страны момент наш народ проявил беспримерное единство и решительность. Мы показали, что готовы пойти на любой риск ради защиты нашей государственности. Весь народ Казахстана в эти трудные дни переживал за алматинцев. К сожалению, сейчас мы видим попытки оправдать преступные деяния и представить их как народное восстание", - сказал Токаев в среду на встрече с общественностью Алма-Аты.По его словам, надо четко различать мирные митинги населения и кровавые преступления, совершенные бандитами. Благодаря решительным и смелым действиям власти смогли достаточно быстро восстановить законность и порядок, отметил он. "Мне как коренному алматинцу было очень больно видеть, как преступники разрушают город – золотую колыбель нашего народа. В тот момент любое промедление привело бы к тому, что бандиты, почувствовавшие свою безнаказанность, растерзали наш любимый город", - пояснил глава государства.Токаев подчеркнул, что трагические январские события стали беспрецедентным испытанием для республики. "В те черные дни заговорщики и радикалы посягнули на устои нашего государства. Они использовали мирные митинги для того, чтобы разрушить стабильность в нашей стране. Здесь нужно четко отделить причины мирных демонстраций и цели заговорщиков, пытавшихся осуществить государственный переворот", - отметил он.Казахстанский лидер считает, что к январской трагедии привели "девальвация идеи справедливости, взаимное отчуждение государства и общества". "На мирные демонстрации вышли люди, десятилетиями страдавшие от системных социально-экономических проблем. Это понятно. Однако у преступных элементов были другие мотивы. Используя заранее подготовленных провокаторов и бандитов, они превратили протесты граждан в массовые беспорядки", - сказал Токаев.В результате Алма-Ата погрузилась в хаос, сообщил президент, ситуация практически вышла из-под контроля, были захвачены административные здания. "Выйдя на улицы, они крушили и грабили все на своем пути. Одним словом, творили все, что хотели. Но, несмотря на критическое положение, наши граждане сумели сохранить непоколебимый дух Алма-Аты. Жители сплотились и вместе вышли на защиту любимого города. Конечно, бандиты не ожидали этого", - добавил он.
https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768460861.html
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в мире, касым-жомарт токаев, алма-ата, казахстан, жанаозен
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Алма-Ата, Казахстан, Жанаозен
08:48 16.11.2022 (обновлено: 09:20 16.11.2022)
 
Токаев раскритиковал попытки оправдать январские беспорядки

Токаев раскритиковал попытки представить январские беспорядки народным восстанием

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал попытки представить январские беспорядки народным восстанием.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.
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"В критический для судьбы страны момент наш народ проявил беспримерное единство и решительность. Мы показали, что готовы пойти на любой риск ради защиты нашей государственности. Весь народ Казахстана в эти трудные дни переживал за алматинцев. К сожалению, сейчас мы видим попытки оправдать преступные деяния и представить их как народное восстание", - сказал Токаев в среду на встрече с общественностью Алма-Аты.
По его словам, надо четко различать мирные митинги населения и кровавые преступления, совершенные бандитами. Благодаря решительным и смелым действиям власти смогли достаточно быстро восстановить законность и порядок, отметил он. "Мне как коренному алматинцу было очень больно видеть, как преступники разрушают город – золотую колыбель нашего народа. В тот момент любое промедление привело бы к тому, что бандиты, почувствовавшие свою безнаказанность, растерзали наш любимый город", - пояснил глава государства.
Токаев подчеркнул, что трагические январские события стали беспрецедентным испытанием для республики. "В те черные дни заговорщики и радикалы посягнули на устои нашего государства. Они использовали мирные митинги для того, чтобы разрушить стабильность в нашей стране. Здесь нужно четко отделить причины мирных демонстраций и цели заговорщиков, пытавшихся осуществить государственный переворот", - отметил он.
Казахстанский лидер считает, что к январской трагедии привели "девальвация идеи справедливости, взаимное отчуждение государства и общества". "На мирные демонстрации вышли люди, десятилетиями страдавшие от системных социально-экономических проблем. Это понятно. Однако у преступных элементов были другие мотивы. Используя заранее подготовленных провокаторов и бандитов, они превратили протесты граждан в массовые беспорядки", - сказал Токаев.
В результате Алма-Ата погрузилась в хаос, сообщил президент, ситуация практически вышла из-под контроля, были захвачены административные здания. "Выйдя на улицы, они крушили и грабили все на своем пути. Одним словом, творили все, что хотели. Но, несмотря на критическое положение, наши граждане сумели сохранить непоколебимый дух Алма-Аты. Жители сплотились и вместе вышли на защиту любимого города. Конечно, бандиты не ожидали этого", - добавил он.
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