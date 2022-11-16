https://ria.ru/20221116/kakhovka-1831802862.html
В Новой Каховке увеличили продолжительность комендантского часа
В Новой Каховке увеличили продолжительность комендантского часа - РИА Новости, 16.11.2022
В Новой Каховке увеличили продолжительность комендантского часа
Администрация Новой Каховки увеличила период действия комендантского часа в городе, начиная со вторника, сообщает пресс-служба администрации в официальном... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T04:44
2022-11-16T04:44
2022-11-16T04:44
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789915073_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_6d258c666b1e37bf4a4ae1f19e81a256.jpg
ГЕНИЧЕСК, 15 ноя - РИА Новости. Администрация Новой Каховки увеличила период действия комендантского часа в городе, начиная со вторника, сообщает пресс-служба администрации в официальном Telegram-канале." Установить на территории Новокаховского городского округа Херсонской области комендантский час с 19.00 вечера до 06.00 утра, начиная с 15.11.2022" , говорится в приказе главы администрации Новой Каховки.Ранее в Новой Каховке, также как и на территории всей Херсонской области действовал комендантский час с 22.00 до 05.00 мск.
https://ria.ru/20221115/udary-1831730347.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789915073_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f71843ed90e915514d9f5d9b8015411d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область
В Новой Каховке увеличили продолжительность комендантского часа
Администрация Новой Каховки увеличила период действия комендантского часа в городе