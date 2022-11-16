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В Новой Каховке увеличили продолжительность комендантского часа - РИА Новости, 16.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/kakhovka-1831802862.html
В Новой Каховке увеличили продолжительность комендантского часа
В Новой Каховке увеличили продолжительность комендантского часа - РИА Новости, 16.11.2022
В Новой Каховке увеличили продолжительность комендантского часа
Администрация Новой Каховки увеличила период действия комендантского часа в городе, начиная со вторника, сообщает пресс-служба администрации в официальном... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T04:44
2022-11-16T04:44
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 15 ноя - РИА Новости. Администрация Новой Каховки увеличила период действия комендантского часа в городе, начиная со вторника, сообщает пресс-служба администрации в официальном Telegram-канале." Установить на территории Новокаховского городского округа Херсонской области комендантский час с 19.00 вечера до 06.00 утра, начиная с 15.11.2022" , говорится в приказе главы администрации Новой Каховки.Ранее в Новой Каховке, также как и на территории всей Херсонской области действовал комендантский час с 22.00 до 05.00 мск.
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новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область
04:44 16.11.2022
 
В Новой Каховке увеличили продолжительность комендантского часа

Администрация Новой Каховки увеличила период действия комендантского часа в городе

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке
Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 15 ноя - РИА Новости. Администрация Новой Каховки увеличила период действия комендантского часа в городе, начиная со вторника, сообщает пресс-служба администрации в официальном Telegram-канале.
" Установить на территории Новокаховского городского округа Херсонской области комендантский час с 19.00 вечера до 06.00 утра, начиная с 15.11.2022" , говорится в приказе главы администрации Новой Каховки.
Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 18:14Специальная военная операция на Украине
Украинские войска наносят хаотичные удары по жилым кварталам Новой Каховки
Ранее в Новой Каховке, также как и на территории всей Херсонской области действовал комендантский час с 22.00 до 05.00 мск.
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская область
 
 
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