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Госдолг Мордовии снизился более чем на треть - РИА Новости, 16.11.2022
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20221116/gosdolg-1832075390.html
Госдолг Мордовии снизился более чем на треть
Госдолг Мордовии снизился более чем на треть - РИА Новости, 16.11.2022
Госдолг Мордовии снизился более чем на треть
Госдолг Мордовии сократился более чем на треть, заявил глава региона Артем Здунов в ходе послания государственному собранию республики. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T22:11
2022-11-16T22:19
республика мордовия
артем здунов
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Госдолг Мордовии сократился более чем на треть, заявил глава региона Артем Здунов в ходе послания государственному собранию республики.По его словам, дальнейшему снижению долговой нагрузки способствовали меры, направленные на рост собственных доходов бюджета. Так, по сравнению с первоначальными планами в 2022 году бюджет получит дополнительно 5 миллиардов рублей налогов, благодаря чему долговая нагрузка сократится почти до 105%."Что очень важно, удалось до рекордно низких значений снизить задолженность республики перед коммерческими банками. Еще на 1 января прошлого года долг перед банками составлял почти 23 миллиарда рублей. Сегодня он сократился в 7 раз. Благодаря этому бюджет стал гораздо меньше расходовать средств на выплату процентов по долгу. Сейчас это наименьший показатель за последние 11 лет. Все это стало возможным благодаря личной поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина", - сказал глава Мордовии.Он подчеркнул, что в среднесрочной перспективе стоит задача выйти на уровень госдолга, не превышающий 100% от объема собственных доходов. Для достижения этой цели собственный доходный потенциал республики должен укрепляться с каждым годом."Существенное значение имеет вопрос повышения налогового потенциала. По итогам прошлого года зафиксирован самый значительный за последние годы прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета – почти 5,5 миллиардов рублей", - отметил Здунов.
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артем здунов, экономика
Республика Мордовия, Артем Здунов, Экономика
22:11 16.11.2022 (обновлено: 22:19 16.11.2022)
 
Госдолг Мордовии снизился более чем на треть

Глава Мордовии Здунов заявил о снижении госдолга региона более чем на треть

© РИА Новости / Алексей КуденкоСаранск
Саранск - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Саранск. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Госдолг Мордовии сократился более чем на треть, заявил глава региона Артем Здунов в ходе послания государственному собранию республики.
"В уходящем году проделана колоссальная работа по снижению накопленного уровня государственного долга. Если в начале года долг региона приближался к 50 миллиардам рублей, то сегодня он снизился более чем на треть", - сказал Здунов.
По его словам, дальнейшему снижению долговой нагрузки способствовали меры, направленные на рост собственных доходов бюджета. Так, по сравнению с первоначальными планами в 2022 году бюджет получит дополнительно 5 миллиардов рублей налогов, благодаря чему долговая нагрузка сократится почти до 105%.
"Что очень важно, удалось до рекордно низких значений снизить задолженность республики перед коммерческими банками. Еще на 1 января прошлого года долг перед банками составлял почти 23 миллиарда рублей. Сегодня он сократился в 7 раз. Благодаря этому бюджет стал гораздо меньше расходовать средств на выплату процентов по долгу. Сейчас это наименьший показатель за последние 11 лет. Все это стало возможным благодаря личной поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина", - сказал глава Мордовии.
Он подчеркнул, что в среднесрочной перспективе стоит задача выйти на уровень госдолга, не превышающий 100% от объема собственных доходов. Для достижения этой цели собственный доходный потенциал республики должен укрепляться с каждым годом.
"Существенное значение имеет вопрос повышения налогового потенциала. По итогам прошлого года зафиксирован самый значительный за последние годы прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета – почти 5,5 миллиардов рублей", - отметил Здунов.
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Республика МордовияАртем ЗдуновЭкономика
 
 
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