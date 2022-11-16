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В Калужской области запустили межпоселковый газопровод - РИА Новости, 16.11.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20221116/gazoprovod-1832035156.html
В Калужской области запустили межпоселковый газопровод
В Калужской области запустили межпоселковый газопровод - РИА Новости, 16.11.2022
В Калужской области запустили межпоселковый газопровод
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов приняли участие в торжественном вводе в... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:41
2022-11-16T18:41
калужская область
экономика
владислав шапша
калужская область
россия
газпром
газпром межрегионгаз
природный газ
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КАЛУГА, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов приняли участие в торжественном вводе в эксплуатацию межпоселкового газопровода протяженностью около 36 километров в Мосальском районе, сообщает правительство региона."Межпоселковый газопровод… с отводом до села Тарасково построили в 2022 году. Его протяженность – около 36 километров. Объем инвестиций составил 390 миллионов рублей. В настоящее время здесь сформирована техническая возможность для газификации 346 домовладений населенных пунктов", - говорится в сообщении.Пуск газа проходил в селе Тарасково."Наконец-то газ пришел в ваши дома. А это ни много ни мало 73 дома. Значит, у вас будет тепло, будет горячая вода", - обратился к жителям Владислав Шапша.Он подчеркнул, что правительство Калужской области вместе с "Газпромом" работает над тем, чтобы газ появился как можно на большей территории региона."По программе до 2025 года наряду с 313 объектами, которые уже есть в программе, мы ведем переговоры, чтобы практически на две трети увеличить это число. Еще плюс 190 объектов. Я рассчитываю, что до конца года наши переговоры увенчаются успехом, и мы существенно увеличим возможности для жителей региона", - подчеркнул Шапша.По данным областного правительства, всего в 2022 году за счет средств областного бюджета в Мосальском районе построены уличные газопроводы в селах Тарасково и Боровенск. Завершаются работы по проектированию уличных сетей в деревнях Ивано-Дуброво, Бараньи Рога, Ольхи, Быстрое, Речицы, Горбачи, Творищи и Фошня. Строительство газопроводов будет вестись за счет средств областного бюджета в 2023 году.Сообщается, что перед поездкой в Мосальский район губернатор провел рабочую встречу с Сергеем Густовым. В беседе, в частности, отмечалось, что на заседании федерального штаба по газификации зампред правительства России Александр Новак назвал Калужскую область в числе 20 регионов, где хорошими темпами идет реализация президентской программы социальной догазификации."Владислав Шапша также рассказал о социальной поддержке жителей региона - сразу после поручения президента страны в Калужской области был увеличен размер социальной выплаты на газификацию домовладений для льготников до 100 тысяч рублей", - информирует областное правительство.
https://ria.ru/20221116/vozdukh-1832012915.html
https://ria.ru/20221115/khaz-1831771904.html
https://ria.ru/20221114/ekonomika-1831337051.html
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экономика, владислав шапша, калужская область, россия, газпром, газпром межрегионгаз, природный газ
Калужская область, Экономика, Владислав Шапша, Калужская область, Россия, Газпром, Газпром межрегионгаз, Природный газ
18:41 16.11.2022
 
В Калужской области запустили межпоселковый газопровод

В Калужской области запустили межпоселковый газопровод протяженностью около 36 километров

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Газораспределительная станция. Архивное фото
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КАЛУГА, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов приняли участие в торжественном вводе в эксплуатацию межпоселкового газопровода протяженностью около 36 километров в Мосальском районе, сообщает правительство региона.
"Межпоселковый газопровод… с отводом до села Тарасково построили в 2022 году. Его протяженность – около 36 километров. Объем инвестиций составил 390 миллионов рублей. В настоящее время здесь сформирована техническая возможность для газификации 346 домовладений населенных пунктов", - говорится в сообщении.
г. Калуга - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
17:35Калужская область
Загрязненность воздуха в Калужской области — одна из самых низких в ЦФО
Пуск газа проходил в селе Тарасково.
"Наконец-то газ пришел в ваши дома. А это ни много ни мало 73 дома. Значит, у вас будет тепло, будет горячая вода", - обратился к жителям Владислав Шапша.
Он подчеркнул, что правительство Калужской области вместе с "Газпромом" работает над тем, чтобы газ появился как можно на большей территории региона.
Шоссе Р92 на въезде в Калугу - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 20:45Калужская область
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"По программе до 2025 года наряду с 313 объектами, которые уже есть в программе, мы ведем переговоры, чтобы практически на две трети увеличить это число. Еще плюс 190 объектов. Я рассчитываю, что до конца года наши переговоры увенчаются успехом, и мы существенно увеличим возможности для жителей региона", - подчеркнул Шапша.
По данным областного правительства, всего в 2022 году за счет средств областного бюджета в Мосальском районе построены уличные газопроводы в селах Тарасково и Боровенск. Завершаются работы по проектированию уличных сетей в деревнях Ивано-Дуброво, Бараньи Рога, Ольхи, Быстрое, Речицы, Горбачи, Творищи и Фошня. Строительство газопроводов будет вестись за счет средств областного бюджета в 2023 году.
Сообщается, что перед поездкой в Мосальский район губернатор провел рабочую встречу с Сергеем Густовым. В беседе, в частности, отмечалось, что на заседании федерального штаба по газификации зампред правительства России Александр Новак назвал Калужскую область в числе 20 регионов, где хорошими темпами идет реализация президентской программы социальной догазификации.
"Владислав Шапша также рассказал о социальной поддержке жителей региона - сразу после поручения президента страны в Калужской области был увеличен размер социальной выплаты на газификацию домовладений для льготников до 100 тысяч рублей", - информирует областное правительство.
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Калужская областьЭкономикаВладислав ШапшаКалужская областьРоссияГазпромГазпром межрегионгазПриродный газ
 
 
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