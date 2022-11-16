https://ria.ru/20221116/dvadtsatka-1831929882.html

Макрон выступил за включение Африканского союза в состав G20

Макрон выступил за включение Африканского союза в состав G20 - РИА Новости, 16.11.2022

Макрон выступил за включение Африканского союза в состав G20

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж выступает за включение Африканского союза в "Большую двадцатку". РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:14

2022-11-16T14:14

2022-11-16T14:14

в мире

эммануэль макрон

франция

большая двадцатка

париж

бали

африканский союз

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ПАРИЖ, 16 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж выступает за включение Африканского союза в "Большую двадцатку"."Франция поддерживает полную интеграцию Африканского союза в "Большую двадцатку", - сказал Макрон в среду на пресс-конференции по итогам саммита G20 на индонезийском Бали.Он также добавил, что в июне 2023 года Франция организует международную конференцию по финансированию стран Юга.

https://ria.ru/20221110/energetika-1830640330.html

франция

париж

бали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эммануэль макрон, франция, большая двадцатка, париж, бали, африканский союз