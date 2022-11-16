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Макрон выступил за включение Африканского союза в состав G20 - РИА Новости, 16.11.2022
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Макрон выступил за включение Африканского союза в состав G20
Макрон выступил за включение Африканского союза в состав G20 - РИА Новости, 16.11.2022
Макрон выступил за включение Африканского союза в состав G20
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж выступает за включение Африканского союза в "Большую двадцатку". РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:14
2022-11-16T14:14
в мире
эммануэль макрон
франция
большая двадцатка
париж
бали
африканский союз
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ПАРИЖ, 16 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж выступает за включение Африканского союза в "Большую двадцатку"."Франция поддерживает полную интеграцию Африканского союза в "Большую двадцатку", - сказал Макрон в среду на пресс-конференции по итогам саммита G20 на индонезийском Бали.Он также добавил, что в июне 2023 года Франция организует международную конференцию по финансированию стран Юга.
https://ria.ru/20221110/energetika-1830640330.html
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в мире, эммануэль макрон, франция, большая двадцатка, париж, бали, африканский союз
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Большая двадцатка, Париж, Бали, Африканский союз
14:14 16.11.2022
 
Макрон выступил за включение Африканского союза в состав G20

Глава Франции Макрон выступил за включение Африканского союза в состав "Большой двадцатки"

© AP Photo / Dita Alangkara/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время саммита G20 на Бали
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Dita Alangkara/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время саммита G20 на Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж выступает за включение Африканского союза в "Большую двадцатку".
"Франция поддерживает полную интеграцию Африканского союза в "Большую двадцатку", - сказал Макрон в среду на пресс-конференции по итогам саммита G20 на индонезийском Бали.
Он также добавил, что в июне 2023 года Франция организует международную конференцию по финансированию стран Юга.
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 23:59
В МАГАТЭ заявили о растущем интересе африканских стран к атомной энергетике
 
В миреЭммануэль МакронФранцияБольшая двадцаткаПарижБалиАфриканский союз
 
 
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