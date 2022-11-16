https://ria.ru/20221116/donetsk-1831866204.html

В Донецке при подрыве мины "Лепесток" пострадал мужчина

В Донецке при подрыве мины "Лепесток" пострадал мужчина - РИА Новости, 16.11.2022

В Донецке при подрыве мины "Лепесток" пострадал мужчина

Мужчина пострадал при подрыве мины "Лепесток" в Киевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:28

2022-11-16T11:28

2022-11-16T11:28

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Мужчина пострадал при подрыве мины "Лепесток" в Киевском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 ноября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Киевский район): в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1965 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20221106/mina-1829462703.html

https://ria.ru/20221105/dnr-1829332572.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, оон