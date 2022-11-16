17:04 16.11.2022 (обновлено: 17:05 16.11.2022)
Украинские войска выпустили по территории ДНР 35 снарядов
В Донецке заявили, что украинские войска выпустили по территории ДНР 35 снарядов
Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 35 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.38 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 12 снарядов калибром 152 миллиметра, а по Киевскому району Донецка - шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 16.35 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, в 16.30 по Никитовскому району Горловки - пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 16.41 по Ясиноватой - три снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.