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Украинские войска выпустили по территории ДНР 35 снарядов

Украинские войска выпустили по территории ДНР 35 снарядов - РИА Новости, 16.11.2022

Украинские войска выпустили по территории ДНР 35 снарядов

Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 35 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T17:04

2022-11-16T17:04

2022-11-16T17:05

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 35 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.38 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 12 снарядов калибром 152 миллиметра, а по Киевскому району Донецка - шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 16.35 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, в 16.30 по Никитовскому району Горловки - пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 16.41 по Ясиноватой - три снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221116/obstrel-1831965460.html

https://ria.ru/20221116/obstrel-1831909152.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, донецк, украина, нато, сцкк