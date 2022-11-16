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В Мордовии начали решать проблемы долгостроев, заявил глава республики - РИА Новости, 16.11.2022
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Республика Мордовия
https://ria.ru/20221116/dolgostroi-1832076923.html
В Мордовии начали решать проблемы долгостроев, заявил глава республики
В Мордовии начали решать проблемы долгостроев, заявил глава республики - РИА Новости, 16.11.2022
В Мордовии начали решать проблемы долгостроев, заявил глава республики
Проблемы долгостроев начали решать в Мордовии, заявил глава региона Артем Здунов в среду в ходе послания государственному собранию республики. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T22:21
2022-11-16T22:21
республика мордовия
общество
артем здунов
саранск
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Проблемы долгостроев начали решать в Мордовии, заявил глава региона Артем Здунов в среду в ходе послания государственному собранию республики."Наиболее показательный пример – Универсальный зал в Саранске, строительство которого велось 10 лет и было завершено лишь в прошлом году благодаря личной поддержке президента России. Для снижения нагрузки на республиканский бюджет принято принципиальное решение о передаче Универсального зала на баланс Мордовского госуниверситета", - сказал Здунов.Он также заявил, что один из самых давних долгостроев - мусороперерабатывающий завод. Его строительство было начато еще 17 лет назад, а затем приостановлено. "Задача – в кратчайший срок осуществить перепроектирование, запустить завод и вывести его на полную мощность", - подчеркнул глава Мордовии.Он отметил, что есть и другие важные объекты, строительство которых было приостановлено – реабилитационный центр "Ясная Поляна" в Зубовой Поляне и лыжная база Подлеснотавлинской средней школы Кочкуровского района. "Председателю правительства Мордовии поручено взять на личный контроль эти вопросы", - сказал Здунов.Он также рассказал, что в Мордовии в прошлом году начали ремонтировать детские лагеря, 2 объекта уже введены в эксплуатацию. Необходимо разработать комплексную программу по вовлечению в оборот всех детских лагерей республики, отметил Здунов.По его словам, строительный сектор вносит существенный вклад в развитие экономики Мордовии. "Полностью ликвидирована проблема обманутых дольщиков. Строительство всех жилых домов перешло на использование эскроу-счетов. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 400 тысяч квадратных метров жилья. В следующем году Минстрою необходимо досрочно завершить программу по переселению людей из аварийного жилья. Жилищные условия должны улучшить 2900 человек", - рассказал глава Мордовии.
https://ria.ru/20221116/gosdolg-1832075390.html
https://ria.ru/20221108/rzhd-1830071390.html
саранск
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общество, артем здунов, саранск, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Республика Мордовия, Общество, Артем Здунов, Саранск, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
22:21 16.11.2022
 
В Мордовии начали решать проблемы долгостроев, заявил глава республики

Глава Мордовии Здунов заявил, что в республике начали решать проблемы долгостроев

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Проблемы долгостроев начали решать в Мордовии, заявил глава региона Артем Здунов в среду в ходе послания государственному собранию республики.
"Наиболее показательный пример – Универсальный зал в Саранске, строительство которого велось 10 лет и было завершено лишь в прошлом году благодаря личной поддержке президента России. Для снижения нагрузки на республиканский бюджет принято принципиальное решение о передаче Универсального зала на баланс Мордовского госуниверситета", - сказал Здунов.
Саранск - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 22:11Республика Мордовия
Госдолг Мордовии снизился более чем на треть
Он также заявил, что один из самых давних долгостроев - мусороперерабатывающий завод. Его строительство было начато еще 17 лет назад, а затем приостановлено. "Задача – в кратчайший срок осуществить перепроектирование, запустить завод и вывести его на полную мощность", - подчеркнул глава Мордовии.
Он отметил, что есть и другие важные объекты, строительство которых было приостановлено – реабилитационный центр "Ясная Поляна" в Зубовой Поляне и лыжная база Подлеснотавлинской средней школы Кочкуровского района. "Председателю правительства Мордовии поручено взять на личный контроль эти вопросы", - сказал Здунов.
Он также рассказал, что в Мордовии в прошлом году начали ремонтировать детские лагеря, 2 объекта уже введены в эксплуатацию. Необходимо разработать комплексную программу по вовлечению в оборот всех детских лагерей республики, отметил Здунов.
По его словам, строительный сектор вносит существенный вклад в развитие экономики Мордовии. "Полностью ликвидирована проблема обманутых дольщиков. Строительство всех жилых домов перешло на использование эскроу-счетов. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 400 тысяч квадратных метров жилья. В следующем году Минстрою необходимо досрочно завершить программу по переселению людей из аварийного жилья. Жилищные условия должны улучшить 2900 человек", - рассказал глава Мордовии.
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 19:39Республика Мордовия
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Республика МордовияОбществоАртем ЗдуновСаранскМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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