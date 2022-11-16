https://ria.ru/20221116/dialog-1832047003.html

СМИ обвинили Британию в уничтожении вероятности диалога с Китаем

СМИ обвинили Британию в уничтожении вероятности диалога с Китаем - РИА Новости, 16.11.2022

СМИ обвинили Британию в уничтожении вероятности диалога с Китаем

Отменив встречу премьер-министра Риши Сунака с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Индонезии, Великобритания уничтожила вероятность диалога с РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T19:24

2022-11-16T19:24

2022-11-16T19:24

в мире

риши сунак

китай

си цзиньпин

великобритания

большая двадцатка

мид кнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149112/15/1491121577_0:248:5418:3296_1920x0_80_0_0_dcebb45ccf6e3c046fcfd3de97d093b9.jpg

ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Отменив встречу премьер-министра Риши Сунака с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Индонезии, Великобритания уничтожила вероятность диалога с Китаем, Лондону стоит понимать, что своими действиями он постоянно закрывает дверь для улучшения отношений с Пекином, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times.Ранее в среду корреспондент британской газеты Daily Mail сообщил, что встреча Сунака с Си Цзиньпином на G20 отменилась в среду из-за пересмотра графика саммита после инцидента с ракетой в Польше. Позже офис премьер-министра подтвердил отмену встречи.Многостороннее мероприятие, подобное саммиту G20, могло бы стать идеальным поводом для укрепления связей между странами, тем не менее, Великобритания, кажется, уничтожила вероятность диалога с Китаем, пишут авторы статьи.Как полагают китайские эксперты, вполне возможно, что отмена встречи - способ для Китая выразить сильное недовольство по поводу недавних провокаций со стороны Великобритании по тайваньскому вопросу, пишет издание. Во-первых, Сунак не исключает возможности отправки оружия на остров. Кроме того, на прошлой неделе Тайвань посетил заместитель министра Великобритании по международной торговле Грег Хэндс, против чего выступило министерства иностранных дел Китая."Китай не желает враждебных отношений ни с одной страной Запада, включая Великобританию. Но, если эти страны хотят поддерживать взаимодействие с Китаем, они должны знать, что необходимым условием является то, что они никогда не должны наступать на красную линию Китая - тайваньский вопрос", - пишут авторы статьи.В среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя отмену встречи Си Цзиньпина и Сунака, выразила надежду на то, что "Великобритания будет продвигаться навстречу Китаю".В то же время, авторы статьи отметили, что другие западные лидеры, в том числе немецкий, австралийский и "даже американский", в некоторой степени смягчили свой резкий тон в отношении Китая на двусторонних встречах с председателем КНР на полях G20."Великобритания хочет, чтобы дверь для улучшения отношений с Китаем была открыта, но ей стоит понять, что долгое время она сама своими действиями закрывала эту дверь. Очевидно, что это роковой удар для Великобритании, которая нуждается в экономических и торговых связях с Китаем, чтобы спасти себя от нынешнего хаоса", - говорится в статье.Издание также отметило, что "тайваньскую карту" любят разыгрывать США, но "эта игра еще опаснее для Великобритании", которая под сильным влиянием Вашингтона "постоянно сужает свой дипломатический путь, чтобы угодить стратегическим соображениям США ценой китайско-британских отношений".

https://ria.ru/20221115/kitay-1831569314.html

https://ria.ru/20221116/kitay-1831752719.html

китай

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, риши сунак, китай, си цзиньпин, великобритания, большая двадцатка, мид кнр