https://ria.ru/20221116/boykot-1831794439.html

Пушков оценил сообщения о "бойкоте" западными лидерами Лаврова

Пушков оценил сообщения о "бойкоте" западными лидерами Лаврова - РИА Новости, 16.11.2022

Пушков оценил сообщения о "бойкоте" западными лидерами Лаврова

Лидеры западных стран всячески стараются подчеркнуть "большой разрыв" с Россией, отметил сенатор Алексей Пушков. Таким образом парламентарий отреагировал на... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T00:58

2022-11-16T00:58

2022-11-16T00:58

в мире

алексей пушков

сергей лавров

россия

большая двадцатка

бали

сша

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лидеры западных стран всячески стараются подчеркнуть "большой разрыв" с Россией, отметил сенатор Алексей Пушков. Таким образом парламентарий отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию об отказе лидеров государств Запада совместно фотографироваться c главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.Ранее стало известно, что в церемонии фотографирования после обеда "двадцатки" участвовали только лидеры или представители стран неформального объединения MIKTA, по общей фотографии лидеров G20 пока ясности нет. Агентство Киодо в свою очередь сообщило, что традиционное групповое фото перед началом саммита стран "большой двадцатки" на Бали "отсрочено".В пресс-центре саммита РИА Новости пояснили, что "это точно не групповое фото, это была фотография после обеда, и на ней были лидеры стран MIKTA". При этом собеседники РИА Новости затруднились ответить, когда состоится групповое фотографирование лидеров и будет ли оно вообще.Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, во вторник принял участие в пленарном заседании (продовольственная и энергетическая безопасность) саммита "Группы двадцати" в Индонезии, после чего покинул эту страну. Саммит G20 проходит на острове Бали 15-16 ноября.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221109/evropa-1830103570.html

россия

бали

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алексей пушков, сергей лавров, россия, большая двадцатка, бали, сша, европа