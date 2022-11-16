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Пушков оценил сообщения о "бойкоте" западными лидерами Лаврова - РИА Новости, 16.11.2022
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Пушков оценил сообщения о "бойкоте" западными лидерами Лаврова
Пушков оценил сообщения о "бойкоте" западными лидерами Лаврова - РИА Новости, 16.11.2022
Пушков оценил сообщения о "бойкоте" западными лидерами Лаврова
Лидеры западных стран всячески стараются подчеркнуть "большой разрыв" с Россией, отметил сенатор Алексей Пушков. Таким образом парламентарий отреагировал на... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T00:58
2022-11-16T00:58
в мире
алексей пушков
сергей лавров
россия
большая двадцатка
бали
сша
европа
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лидеры западных стран всячески стараются подчеркнуть "большой разрыв" с Россией, отметил сенатор Алексей Пушков. Таким образом парламентарий отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию об отказе лидеров государств Запада совместно фотографироваться c главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.Ранее стало известно, что в церемонии фотографирования после обеда "двадцатки" участвовали только лидеры или представители стран неформального объединения MIKTA, по общей фотографии лидеров G20 пока ясности нет. Агентство Киодо в свою очередь сообщило, что традиционное групповое фото перед началом саммита стран "большой двадцатки" на Бали "отсрочено".В пресс-центре саммита РИА Новости пояснили, что "это точно не групповое фото, это была фотография после обеда, и на ней были лидеры стран MIKTA". При этом собеседники РИА Новости затруднились ответить, когда состоится групповое фотографирование лидеров и будет ли оно вообще.Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, во вторник принял участие в пленарном заседании (продовольственная и энергетическая безопасность) саммита "Группы двадцати" в Индонезии, после чего покинул эту страну. Саммит G20 проходит на острове Бали 15-16 ноября.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221109/evropa-1830103570.html
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в мире, алексей пушков, сергей лавров, россия, большая двадцатка, бали, сша, европа
В мире, Алексей Пушков, Сергей Лавров, Россия, Большая двадцатка, Бали, США, Европа
00:58 16.11.2022
 
Пушков оценил сообщения о "бойкоте" западными лидерами Лаврова

Сенатор Пушков назвал "бойкот" западными лидерами Лаврова "стерильным" и "непродуктивным"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лидеры западных стран всячески стараются подчеркнуть "большой разрыв" с Россией, отметил сенатор Алексей Пушков. Таким образом парламентарий отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию об отказе лидеров государств Запада совместно фотографироваться c главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.
"Бойкоты стерильны и непродуктивны", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Такое поведение, уверен сенатор, не поможет решить острейшие проблемы в энергетике, геополитике и безопасности.
Ранее стало известно, что в церемонии фотографирования после обеда "двадцатки" участвовали только лидеры или представители стран неформального объединения MIKTA, по общей фотографии лидеров G20 пока ясности нет. Агентство Киодо в свою очередь сообщило, что традиционное групповое фото перед началом саммита стран "большой двадцатки" на Бали "отсрочено".
В пресс-центре саммита РИА Новости пояснили, что "это точно не групповое фото, это была фотография после обеда, и на ней были лидеры стран MIKTA". При этом собеседники РИА Новости затруднились ответить, когда состоится групповое фотографирование лидеров и будет ли оно вообще.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 00:55
Пушков выступил с предупреждением для Европы
Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, во вторник принял участие в пленарном заседании (продовольственная и энергетическая безопасность) саммита "Группы двадцати" в Индонезии, после чего покинул эту страну. Саммит G20 проходит на острове Бали 15-16 ноября.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
 
В миреАлексей ПушковСергей ЛавровРоссияБольшая двадцаткаБалиСШАЕвропа
 
 
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