https://ria.ru/20221116/biznesmen-1832067924.html

Бречалов представил стотысячного бизнесмена Удмуртии

Бречалов представил стотысячного бизнесмена Удмуртии - РИА Новости, 16.11.2022

Бречалов представил стотысячного бизнесмена Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов представил стотысячного бизнесмена региона, который занимается ремонтом помещений. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T21:16

2022-11-16T21:16

2022-11-16T21:16

удмуртская республика

александр бречалов

экономика

общество

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УФА, 16 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов представил стотысячного бизнесмена региона, который занимается ремонтом помещений.По его словам, в республике зарегистрированы 22,6 тысяч юридических лиц, 34,5 тысяч индивидуальных предпринимателей и 42,9 тысяч самозанятых.Бречалов отметил, что по итогам 10 месяцев Удмуртия стала первой в Приволжском федеральном округе по росту малого и среднего бизнеса."Александру плюсом к пожеланиям удачного бизнес-старта вручили сертификаты на получение льготного займа от Удмуртского фонда развития предпринимательства и маркетинговые услуги", - добавил глава региона.В его пресс-службе пояснили, что предпринимателю вручили сертификат на получение льготного займа под 1% от Удмуртского фонда развития предпринимательства, а также сертификат на 100 тысяч рублей на маркетинговые услуги от Корпорации развития региона.

https://ria.ru/20221109/obogrevatel-1830278188.html

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александр бречалов, экономика, общество