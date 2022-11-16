https://ria.ru/20221116/biznesmen-1832067924.html
Бречалов представил стотысячного бизнесмена Удмуртии
Бречалов представил стотысячного бизнесмена Удмуртии - РИА Новости, 16.11.2022
Бречалов представил стотысячного бизнесмена Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов представил стотысячного бизнесмена региона, который занимается ремонтом помещений. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T21:16
2022-11-16T21:16
2022-11-16T21:16
удмуртская республика
александр бречалов
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:290:2778:1852_1920x0_80_0_0_479ea2bc562199a4062c86e3c2bd8b9d.jpg
УФА, 16 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов представил стотысячного бизнесмена региона, который занимается ремонтом помещений.По его словам, в республике зарегистрированы 22,6 тысяч юридических лиц, 34,5 тысяч индивидуальных предпринимателей и 42,9 тысяч самозанятых.Бречалов отметил, что по итогам 10 месяцев Удмуртия стала первой в Приволжском федеральном округе по росту малого и среднего бизнеса."Александру плюсом к пожеланиям удачного бизнес-старта вручили сертификаты на получение льготного займа от Удмуртского фонда развития предпринимательства и маркетинговые услуги", - добавил глава региона.В его пресс-службе пояснили, что предпринимателю вручили сертификат на получение льготного займа под 1% от Удмуртского фонда развития предпринимательства, а также сертификат на 100 тысяч рублей на маркетинговые услуги от Корпорации развития региона.
https://ria.ru/20221109/obogrevatel-1830278188.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9625455cb728b1dbf00c8881086ac67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бречалов, экономика, общество
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Экономика, Общество
Бречалов представил стотысячного бизнесмена Удмуртии
Глава Удмуртии Бречалов представил стотысячного бизнесмена региона
УФА, 16 ноя – РИА Новости.
Глава Удмуртии Александр Бречалов представил
стотысячного бизнесмена региона, который занимается ремонтом помещений.
"Есть! В нашей республике теперь 100 тысяч предпринимателей и самозанятых. "Юбилейным" предпринимателем стал Александр Марьин: его бригада занимается ремонтом помещений под ключ", - написал Бречалов в своем Telegram-канале по итогам форума "Сделано в Удмуртии".
По его словам, в республике зарегистрированы 22,6 тысяч юридических лиц, 34,5 тысяч индивидуальных предпринимателей и 42,9 тысяч самозанятых.
Бречалов отметил, что по итогам 10 месяцев Удмуртия стала первой в Приволжском федеральном округе по росту малого и среднего бизнеса.
"Александру плюсом к пожеланиям удачного бизнес-старта вручили сертификаты на получение льготного займа от Удмуртского фонда развития предпринимательства и маркетинговые услуги", - добавил глава региона.
В его пресс-службе пояснили, что предпринимателю вручили сертификат на получение льготного займа под 1% от Удмуртского фонда развития предпринимательства, а также сертификат на 100 тысяч рублей на маркетинговые услуги от Корпорации развития региона.