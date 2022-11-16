Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Белоруссии допустило подготовку Польши к "наступательной войне" - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/belorussiya-1831958855.html
Минобороны Белоруссии допустило подготовку Польши к "наступательной войне"
Минобороны Белоруссии допустило подготовку Польши к "наступательной войне" - РИА Новости, 16.11.2022
Минобороны Белоруссии допустило подготовку Польши к "наступательной войне"
Милитаризация Польши указывает на подготовку Варшавы к войне, причем не оборонительной, заявил в среду заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:37
2022-11-16T15:48
в мире
белоруссия
польша
министерство обороны белоруссии
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/63510/16/635101600_0:196:2048:1348_1920x0_80_0_0_f3ab8f8e3078bd719447f831f3e062cb.jpg
МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Милитаризация Польши указывает на подготовку Варшавы к войне, причем не оборонительной, заявил в среду заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Валерий Гнилозуб.Генерал отметил, что в рамках выполнения озвученных планов по увеличению вооруженных сил Польши началась подготовка по формированию не одной, а двух дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск. При этом располагаться дополнительная дивизия будет в восточной части страны, рядом с Белостоком (недалеко от границы с Белоруссией)."Сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах формирования НАТО могут стать основой для создания ударных группировок против России и Беларуси как ее ближайшего союзника ", - добавил Гнилозуб.По оценке белорусского генштаба, в перспективе реализация всех планов по наращиванию боевого потенциала своих вооруженных сил позволит Польше самостоятельно, фактически без поддержки НАТО, проводить военные операции с ограниченными целями.
https://ria.ru/20221116/raketa-1831926654.html
https://ria.ru/20221116/stoltenberg-1831948817.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/63510/16/635101600_251:0:2048:1348_1920x0_80_0_0_f65d99f5cdf44397a010463e45c215a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, министерство обороны белоруссии, нато
В мире, Белоруссия, Польша, Министерство обороны Белоруссии, НАТО
15:37 16.11.2022 (обновлено: 15:48 16.11.2022)
 
Минобороны Белоруссии допустило подготовку Польши к "наступательной войне"

Белоруссия допустила подготовку Польши к "наступательной войне" из-за милитаризации страны

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в медиабанкМинск, Белоруссия
Минск, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в медиабанк
Минск, Белоруссия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Милитаризация Польши указывает на подготовку Варшавы к войне, причем не оборонительной, заявил в среду заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Валерий Гнилозуб.
"Ударными темпами идет милитаризация соседних государств, прежде всего, Республики Польша. Это политический курс, который явно указывает на подготовку Варшавы к войне, причем не оборонительной, как это пытается представить польское военно-политическое руководство", - цитирует представителя минобороны Белоруссии агентство Белта.
Генерал отметил, что в рамках выполнения озвученных планов по увеличению вооруженных сил Польши началась подготовка по формированию не одной, а двух дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск. При этом располагаться дополнительная дивизия будет в восточной части страны, рядом с Белостоком (недалеко от границы с Белоруссией).
Польские полицейские на дороге в районе населенного пункта Пшеводув - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
14:06
Падение ракеты не было атакой на страну, заявил президент Польши
"Сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах формирования НАТО могут стать основой для создания ударных группировок против России и Беларуси как ее ближайшего союзника ", - добавил Гнилозуб.
По оценке белорусского генштаба, в перспективе реализация всех планов по наращиванию боевого потенциала своих вооруженных сил позволит Польше самостоятельно, фактически без поддержки НАТО, проводить военные операции с ограниченными целями.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
15:09
В НАТО заявили об отсутствии данных о преднамеренности инцидента в Польше
 
В миреБелоруссияПольшаМинистерство обороны БелоруссииНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала