https://ria.ru/20221116/belorussiya-1831958855.html
Минобороны Белоруссии допустило подготовку Польши к "наступательной войне"
Минобороны Белоруссии допустило подготовку Польши к "наступательной войне" - РИА Новости, 16.11.2022
Минобороны Белоруссии допустило подготовку Польши к "наступательной войне"
Милитаризация Польши указывает на подготовку Варшавы к войне, причем не оборонительной, заявил в среду заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:37
2022-11-16T15:37
2022-11-16T15:48
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МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Милитаризация Польши указывает на подготовку Варшавы к войне, причем не оборонительной, заявил в среду заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Валерий Гнилозуб.Генерал отметил, что в рамках выполнения озвученных планов по увеличению вооруженных сил Польши началась подготовка по формированию не одной, а двух дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск. При этом располагаться дополнительная дивизия будет в восточной части страны, рядом с Белостоком (недалеко от границы с Белоруссией)."Сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах формирования НАТО могут стать основой для создания ударных группировок против России и Беларуси как ее ближайшего союзника ", - добавил Гнилозуб.По оценке белорусского генштаба, в перспективе реализация всех планов по наращиванию боевого потенциала своих вооруженных сил позволит Польше самостоятельно, фактически без поддержки НАТО, проводить военные операции с ограниченными целями.
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в мире, белоруссия, польша, министерство обороны белоруссии, нато
В мире, Белоруссия, Польша, Министерство обороны Белоруссии, НАТО
15:37 16.11.2022 (обновлено: 15:48 16.11.2022)
Минобороны Белоруссии допустило подготовку Польши к "наступательной войне"
Белоруссия допустила подготовку Польши к "наступательной войне" из-за милитаризации страны