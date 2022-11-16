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Челябинская область намерена укреплять научное сотрудничество с Белоруссией - РИА Новости, 16.11.2022
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Челябинская область
https://ria.ru/20221116/belorussiya-1831918221.html
Челябинская область намерена укреплять научное сотрудничество с Белоруссией
Челябинская область намерена укреплять научное сотрудничество с Белоруссией - РИА Новости, 16.11.2022
Челябинская область намерена укреплять научное сотрудничество с Белоруссией
Челябинская область планирует укреплять сотрудничество с вузами Белоруссии, так, ключевыми направлениями станут создание научного центра мирового уровня,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:45
2022-11-16T13:45
челябинская область
общество
образование - общество
россия
белоруссия
челябинская область
алексей текслер
белорусский национальный технический университет (бнту)
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Челябинская область планирует укреплять сотрудничество с вузами Белоруссии, так, ключевыми направлениями станут создание научного центра мирового уровня, привлечение молодых ученых и академический обмен, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с делегацией посетил с официальным визитом Белоруссию. Глава региона отмечал, что, с одной стороны, регион и Белоруссия имеют традиционные налаженные связи, с другой стороны, "мы можем друг друга дополнять, реализовывать новые совместные проекты". "Очень важно, что мы практически не конкурируем на рынке, при этом у нас единые вызовы, единые задачи, в первую очередь – импортозамещение. Мы говорили про машиностроение, про дополнительные поставки различного оборудования, в том числе станков, говорили о развитии сельского хозяйства", – пояснял Текслер."Делегация министерства образования и науки региона в ходе визита провела переговоры с представителями Белорусского национального технического университета (БНТУ) и Белорусского государственного университета (БГУ). В ходе переговоров были отмечены ключевые направления сотрудничества: кооперация и сотрудничество для создания научного центра мирового уровня… привлечение молодых ученых, академический обмен, формирование программ по проектированию с использованием BIM-технологий (технологий информационного моделирования), медицинская биомеханика (создание продукта, полезного на рынках Беларуси и России)", - говорится в сообщении.Кроме того, в числе ключевых направлений сотрудничества предложение по участию в межуниверситетском кампусе (создание совместного предприятия, которое может являться резидентом Научно-технологического парка БНТУ "Политехник"), создание архитектурной школы для продвижения научного потенциала (создание научных журналов и проведение конференций), проведение семинаров социально-гуманитарного и экономического направлений, поиск возможностей для инновационного развития, обмен студентами для совместной работы в рамках дипломного проектирования, поясняется в сообщении.Ректор БНТУ Сергей Харитончик также предложил российским коллегам принять участие в XI Форуме вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства, добавляется в сообщении. По итогам визита была достигнута договоренность о подготовке дорожной карты между университетами сторон на 2022–2025 годы, уточняет пресс-служба.Заместитель министра образования и науки Челябинской области Виталий Литке отметил, что челябинской делегации очень приятно находиться в гостях на белорусской земле. "Наша миссия – ознакомиться с деятельностью университета и выстроить взаимовыгодное сотрудничество. Мы заинтересованы в укреплении наших связей и поиске совместных проектов", — цитирует пресс-служба слова Литке.По данным пресс-службы, также в ходе официального визита в Белоруссию Текслер провел переговоры с руководителями исполнительной власти братской республики, так, с премьер-министром республики Романом Головченко глава региона обсудил вопросы импортозамещения, совместной работы в условиях санкционного давления недружественных стран. "Знаю, что на встрече с президентом Беларуси обсуждались вопросы импортозамещения, в первую очередь с точки зрения обеспечения национальной безопасности и технологического суверенитета наших стран. Это серьезные задачи и большие вызовы, которые сегодня стоят на всех уровнях", – цитирует пресс-служба слова Головченко.Как отмечает пресс-служба правительства региона, Белоруссия готова поделиться с Челябинской областью накопленным опытом в различных отраслях, в том числе в АПК, строительстве, науке, медицине, гуманитарной сфере.
https://ria.ru/20221005/kampus-1821723506.html
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общество, образование - общество, россия, белоруссия, челябинская область, алексей текслер, белорусский национальный технический университет (бнту)
Челябинская область, Общество, Образование - Общество, Россия, Белоруссия, Челябинская область, Алексей Текслер, Белорусский национальный технический университет (БНТУ)
13:45 16.11.2022
 
Челябинская область намерена укреплять научное сотрудничество с Белоруссией

Челябинские власти заявили о планах укреплять сотрудничество с белорусскими вузами

© Depositphotos.com / pingvin1337Вид на Челябинск
Вид на Челябинск - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Depositphotos.com / pingvin1337
Вид на Челябинск. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Челябинская область планирует укреплять сотрудничество с вузами Белоруссии, так, ключевыми направлениями станут создание научного центра мирового уровня, привлечение молодых ученых и академический обмен, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с делегацией посетил с официальным визитом Белоруссию. Глава региона отмечал, что, с одной стороны, регион и Белоруссия имеют традиционные налаженные связи, с другой стороны, "мы можем друг друга дополнять, реализовывать новые совместные проекты". "Очень важно, что мы практически не конкурируем на рынке, при этом у нас единые вызовы, единые задачи, в первую очередь – импортозамещение. Мы говорили про машиностроение, про дополнительные поставки различного оборудования, в том числе станков, говорили о развитии сельского хозяйства", – пояснял Текслер.
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"Делегация министерства образования и науки региона в ходе визита провела переговоры с представителями Белорусского национального технического университета (БНТУ) и Белорусского государственного университета (БГУ). В ходе переговоров были отмечены ключевые направления сотрудничества: кооперация и сотрудничество для создания научного центра мирового уровня… привлечение молодых ученых, академический обмен, формирование программ по проектированию с использованием BIM-технологий (технологий информационного моделирования), медицинская биомеханика (создание продукта, полезного на рынках Беларуси и России)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в числе ключевых направлений сотрудничества предложение по участию в межуниверситетском кампусе (создание совместного предприятия, которое может являться резидентом Научно-технологического парка БНТУ "Политехник"), создание архитектурной школы для продвижения научного потенциала (создание научных журналов и проведение конференций), проведение семинаров социально-гуманитарного и экономического направлений, поиск возможностей для инновационного развития, обмен студентами для совместной работы в рамках дипломного проектирования, поясняется в сообщении.
Ректор БНТУ Сергей Харитончик также предложил российским коллегам принять участие в XI Форуме вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства, добавляется в сообщении. По итогам визита была достигнута договоренность о подготовке дорожной карты между университетами сторон на 2022–2025 годы, уточняет пресс-служба.
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Заместитель министра образования и науки Челябинской области Виталий Литке отметил, что челябинской делегации очень приятно находиться в гостях на белорусской земле. "Наша миссия – ознакомиться с деятельностью университета и выстроить взаимовыгодное сотрудничество. Мы заинтересованы в укреплении наших связей и поиске совместных проектов", — цитирует пресс-служба слова Литке.
По данным пресс-службы, также в ходе официального визита в Белоруссию Текслер провел переговоры с руководителями исполнительной власти братской республики, так, с премьер-министром республики Романом Головченко глава региона обсудил вопросы импортозамещения, совместной работы в условиях санкционного давления недружественных стран. "Знаю, что на встрече с президентом Беларуси обсуждались вопросы импортозамещения, в первую очередь с точки зрения обеспечения национальной безопасности и технологического суверенитета наших стран. Это серьезные задачи и большие вызовы, которые сегодня стоят на всех уровнях", – цитирует пресс-служба слова Головченко.
Как отмечает пресс-служба правительства региона, Белоруссия готова поделиться с Челябинской областью накопленным опытом в различных отраслях, в том числе в АПК, строительстве, науке, медицине, гуманитарной сфере.
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