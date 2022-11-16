https://ria.ru/20221116/belorussiya-1831918221.html

Челябинская область намерена укреплять научное сотрудничество с Белоруссией

Челябинская область намерена укреплять научное сотрудничество с Белоруссией - РИА Новости, 16.11.2022

Челябинская область намерена укреплять научное сотрудничество с Белоруссией

Челябинская область планирует укреплять сотрудничество с вузами Белоруссии, так, ключевыми направлениями станут создание научного центра мирового уровня,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:45

2022-11-16T13:45

2022-11-16T13:45

челябинская область

общество

образование - общество

россия

белоруссия

челябинская область

алексей текслер

белорусский национальный технический университет (бнту)

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Челябинская область планирует укреплять сотрудничество с вузами Белоруссии, так, ключевыми направлениями станут создание научного центра мирового уровня, привлечение молодых ученых и академический обмен, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с делегацией посетил с официальным визитом Белоруссию. Глава региона отмечал, что, с одной стороны, регион и Белоруссия имеют традиционные налаженные связи, с другой стороны, "мы можем друг друга дополнять, реализовывать новые совместные проекты". "Очень важно, что мы практически не конкурируем на рынке, при этом у нас единые вызовы, единые задачи, в первую очередь – импортозамещение. Мы говорили про машиностроение, про дополнительные поставки различного оборудования, в том числе станков, говорили о развитии сельского хозяйства", – пояснял Текслер."Делегация министерства образования и науки региона в ходе визита провела переговоры с представителями Белорусского национального технического университета (БНТУ) и Белорусского государственного университета (БГУ). В ходе переговоров были отмечены ключевые направления сотрудничества: кооперация и сотрудничество для создания научного центра мирового уровня… привлечение молодых ученых, академический обмен, формирование программ по проектированию с использованием BIM-технологий (технологий информационного моделирования), медицинская биомеханика (создание продукта, полезного на рынках Беларуси и России)", - говорится в сообщении.Кроме того, в числе ключевых направлений сотрудничества предложение по участию в межуниверситетском кампусе (создание совместного предприятия, которое может являться резидентом Научно-технологического парка БНТУ "Политехник"), создание архитектурной школы для продвижения научного потенциала (создание научных журналов и проведение конференций), проведение семинаров социально-гуманитарного и экономического направлений, поиск возможностей для инновационного развития, обмен студентами для совместной работы в рамках дипломного проектирования, поясняется в сообщении.Ректор БНТУ Сергей Харитончик также предложил российским коллегам принять участие в XI Форуме вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства, добавляется в сообщении. По итогам визита была достигнута договоренность о подготовке дорожной карты между университетами сторон на 2022–2025 годы, уточняет пресс-служба.Заместитель министра образования и науки Челябинской области Виталий Литке отметил, что челябинской делегации очень приятно находиться в гостях на белорусской земле. "Наша миссия – ознакомиться с деятельностью университета и выстроить взаимовыгодное сотрудничество. Мы заинтересованы в укреплении наших связей и поиске совместных проектов", — цитирует пресс-служба слова Литке.По данным пресс-службы, также в ходе официального визита в Белоруссию Текслер провел переговоры с руководителями исполнительной власти братской республики, так, с премьер-министром республики Романом Головченко глава региона обсудил вопросы импортозамещения, совместной работы в условиях санкционного давления недружественных стран. "Знаю, что на встрече с президентом Беларуси обсуждались вопросы импортозамещения, в первую очередь с точки зрения обеспечения национальной безопасности и технологического суверенитета наших стран. Это серьезные задачи и большие вызовы, которые сегодня стоят на всех уровнях", – цитирует пресс-служба слова Головченко.Как отмечает пресс-служба правительства региона, Белоруссия готова поделиться с Челябинской областью накопленным опытом в различных отраслях, в том числе в АПК, строительстве, науке, медицине, гуманитарной сфере.

https://ria.ru/20221005/kampus-1821723506.html

https://ria.ru/20220901/shkoly-1813806542.html

https://ria.ru/20220113/vzyatki-1767632942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, образование - общество, россия, белоруссия, челябинская область, алексей текслер, белорусский национальный технический университет (бнту)