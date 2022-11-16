https://ria.ru/20221116/avtokredit-1831937948.html
Путин поддержал предложение о льготном автокредитовании для военных
Путин поддержал предложение о льготном автокредитовании для военных - РИА Новости, 16.11.2022
Путин поддержал предложение о льготном автокредитовании для военных
Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил Владимиру Путину распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе на... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:35
2022-11-16T14:35
2022-11-16T15:43
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
владимир путин
денис мантуров
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831959289_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0766772b01aabe2002f064f6098cdf92.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил Владимиру Путину распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе на мобилизованных, президент инициативу поддержал."Да, конечно, так и надо сделать, с учетом повышения стоимости автомобилей", — сказал глава государства на совещании с членами правительства.Помимо призванных по мобилизации россиян, льготы на покупку машины в кредит могут получить члены их семей, а также пенсионеры, ранее проходившие службу в рядах Вооруженных сил.Путин заявил, что автомобили должны стать более доступными для жителей страны."При организации работы в сфере автомобильного производства нужно добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях. Вы понимаете, о чем я говорю, есть над чем работать. Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее, все всё понимают, откуда берутся эти цены. Хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием", — добавил президент.По словам Мантурова, льготное автокредитование, лизинг и субсидирование производителей поспособствовали оживлению рынка. Суммарно с привлечением господдержки в объеме 15,5 миллиарда рублей реализовано уже 55 тысяч машин, свидетельствуют данные ведомства.Сейчас упомянутая программа распространяется на семьи минимум с одним несовершеннолетним ребенком, врачей, учителей, льготы также предоставляются при покупке первого автомобиля. Размер субсидии составляет до 20 процентов от стоимости машины (в ДФО — 25 процентов). Для покупки на таких условиях доступны все модели УАЗ, ГАЗ, Lada, а также одна из моделей Haval.В сентябре Путин объявил о частичной мобилизации для участия в военной операции на Украине. В конце октября глава Минобороны доложил президенту о завершении призыва, в Вооруженные силы набрали 300 тысяч человек.После осеннего призыва срочников военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
https://ria.ru/20221116/tseny-1831939411.html
https://ria.ru/20221107/avtomobili-1829638790.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831959289_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_8e7669df00d49a6f18142ec6cac61e57.jpg
Одобрение льготного автокредитования для военных на совещании Путина с правительством
Программой льготного автокредитования смогут воспользоваться призванные по частичной мобилизации, члены их семей и военные пенсионеры.
2022-11-16T14:35
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, владимир путин, денис мантуров, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Владимир Путин, Денис Мантуров, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
14:35 16.11.2022 (обновлено: 15:43 16.11.2022)
Путин поддержал предложение о льготном автокредитовании для военных
Путин поддержал идею Минпромторга распространить льготное автокредитование на военных
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил Владимиру Путину распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе на мобилизованных, президент инициативу поддержал.
"Да, конечно, так и надо сделать, с учетом повышения стоимости автомобилей", — сказал глава государства на совещании с членами правительства.
Помимо призванных по мобилизации россиян, льготы на покупку машины в кредит могут получить члены их семей, а также пенсионеры, ранее проходившие службу в рядах Вооруженных сил.
Путин заявил, что автомобили должны стать более доступными для жителей страны.
"При организации работы в сфере автомобильного производства нужно добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях. Вы понимаете, о чем я говорю, есть над чем работать. Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее, все всё понимают, откуда берутся эти цены. Хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием", — добавил президент.
По словам Мантурова, льготное автокредитование, лизинг и субсидирование производителей поспособствовали оживлению рынка. Суммарно с привлечением господдержки в объеме 15,5 миллиарда рублей реализовано уже 55 тысяч машин, свидетельствуют данные ведомства.
Сейчас упомянутая программа распространяется на семьи минимум с одним несовершеннолетним ребенком, врачей, учителей, льготы также предоставляются при покупке первого автомобиля. Размер субсидии составляет до 20 процентов от стоимости машины (в ДФО — 25 процентов). Для покупки на таких условиях доступны все модели УАЗ
, ГАЗ
, Lada, а также одна из моделей Haval.
В сентябре Путин объявил о частичной мобилизации для участия в военной операции на Украине
. В конце октября глава Минобороны доложил президенту о завершении призыва, в Вооруженные силы набрали 300 тысяч человек.
После осеннего призыва срочников военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.