https://ria.ru/20221116/avtokredit-1831937948.html

Путин поддержал предложение о льготном автокредитовании для военных

Путин поддержал предложение о льготном автокредитовании для военных - РИА Новости, 16.11.2022

Путин поддержал предложение о льготном автокредитовании для военных

Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил Владимиру Путину распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе на... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:35

2022-11-16T14:35

2022-11-16T15:43

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

владимир путин

денис мантуров

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831959289_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0766772b01aabe2002f064f6098cdf92.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил Владимиру Путину распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе на мобилизованных, президент инициативу поддержал."Да, конечно, так и надо сделать, с учетом повышения стоимости автомобилей", — сказал глава государства на совещании с членами правительства.Помимо призванных по мобилизации россиян, льготы на покупку машины в кредит могут получить члены их семей, а также пенсионеры, ранее проходившие службу в рядах Вооруженных сил.Путин заявил, что автомобили должны стать более доступными для жителей страны."При организации работы в сфере автомобильного производства нужно добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях. Вы понимаете, о чем я говорю, есть над чем работать. Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее, все всё понимают, откуда берутся эти цены. Хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием", — добавил президент.По словам Мантурова, льготное автокредитование, лизинг и субсидирование производителей поспособствовали оживлению рынка. Суммарно с привлечением господдержки в объеме 15,5 миллиарда рублей реализовано уже 55 тысяч машин, свидетельствуют данные ведомства.Сейчас упомянутая программа распространяется на семьи минимум с одним несовершеннолетним ребенком, врачей, учителей, льготы также предоставляются при покупке первого автомобиля. Размер субсидии составляет до 20 процентов от стоимости машины (в ДФО — 25 процентов). Для покупки на таких условиях доступны все модели УАЗ, ГАЗ, Lada, а также одна из моделей Haval.В сентябре Путин объявил о частичной мобилизации для участия в военной операции на Украине. В конце октября глава Минобороны доложил президенту о завершении призыва, в Вооруженные силы набрали 300 тысяч человек.После осеннего призыва срочников военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

https://ria.ru/20221116/tseny-1831939411.html

https://ria.ru/20221107/avtomobili-1829638790.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Одобрение льготного автокредитования для военных на совещании Путина с правительством Программой льготного автокредитования смогут воспользоваться призванные по частичной мобилизации, члены их семей и военные пенсионеры. 2022-11-16T14:35 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, владимир путин, денис мантуров, россия, министерство финансов рф (минфин россии)