https://ria.ru/20221116/aviabilety-1831908040.html

Билеты из Владивостока в Таиланд на Новый год раскупили за несколько часов

Билеты из Владивостока в Таиланд на Новый год раскупили за несколько часов - РИА Новости, 16.11.2022

Билеты из Владивостока в Таиланд на Новый год раскупили за несколько часов

Все рейсы "Аэрофлота" из Владивостока в Таиланд на конец декабря раскупили вскоре после начала продаж, рассказали РИА Новости в турфирмах Приморья. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:42

2022-11-16T13:42

2022-11-16T13:42

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таиланд

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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Все рейсы "Аэрофлота" из Владивостока в Таиланд на конец декабря раскупили вскоре после начала продаж, рассказали РИА Новости в турфирмах Приморья."Все билеты на Новый год на регулярные рейсы в Пхукет и Бангкок распроданы", — заявил представитель компании "Гермес-Тур". По его словам, остались только варианты на начало и середину месяца.Молниеносная покупка, скорее всего, была делом рук индивидуальных туристов, а не представителей отрасли, считают во "Владивостокском бюро путешествий и экскурсий"."Если вы ищете какие-то подводные камни и думаете, что турфирмы Владивостока набрали блоков (скупили билеты — ред.), это не так", — сказала сотрудница компании. Турагентствам не выгодно так поступать, поскольку среди населения нет массового спроса на путевки в Таиланд по нынешним ценам, отметила она. Один только перелет стоит 150 тысяч рублей, а с учетом стоимости проживания в отеле путевка становится слишком дорогой для большей части жителей Приморья.Продажи авиабилетов стартовали в ночь на 16 ноября по местному времени.

https://ria.ru/20221115/aeroflot-1831774794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

владивосток, таиланд, пхукет (остров), аэрофлот, новый год, новости - туризм, бангкок, авиабилеты, туризм, туристы