https://ria.ru/20221116/aviabilety-1831908040.html
Билеты из Владивостока в Таиланд на Новый год раскупили за несколько часов
Билеты из Владивостока в Таиланд на Новый год раскупили за несколько часов - РИА Новости, 16.11.2022
Билеты из Владивостока в Таиланд на Новый год раскупили за несколько часов
Все рейсы "Аэрофлота" из Владивостока в Таиланд на конец декабря раскупили вскоре после начала продаж, рассказали РИА Новости в турфирмах Приморья. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:42
2022-11-16T13:42
2022-11-16T13:42
туризм
владивосток
таиланд
пхукет (остров)
аэрофлот
новый год
новости - туризм
бангкок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881160_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_fb0a1994fb1b6ce73e5920d53a2c98fe.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Все рейсы "Аэрофлота" из Владивостока в Таиланд на конец декабря раскупили вскоре после начала продаж, рассказали РИА Новости в турфирмах Приморья."Все билеты на Новый год на регулярные рейсы в Пхукет и Бангкок распроданы", — заявил представитель компании "Гермес-Тур". По его словам, остались только варианты на начало и середину месяца.Молниеносная покупка, скорее всего, была делом рук индивидуальных туристов, а не представителей отрасли, считают во "Владивостокском бюро путешествий и экскурсий"."Если вы ищете какие-то подводные камни и думаете, что турфирмы Владивостока набрали блоков (скупили билеты — ред.), это не так", — сказала сотрудница компании. Турагентствам не выгодно так поступать, поскольку среди населения нет массового спроса на путевки в Таиланд по нынешним ценам, отметила она. Один только перелет стоит 150 тысяч рублей, а с учетом стоимости проживания в отеле путевка становится слишком дорогой для большей части жителей Приморья.Продажи авиабилетов стартовали в ночь на 16 ноября по местному времени.
https://ria.ru/20221115/aeroflot-1831774794.html
владивосток
таиланд
пхукет (остров)
бангкок
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881160_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_574e3f2b9364766ef1c72d61a6db6583.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, таиланд, пхукет (остров), аэрофлот, новый год, новости - туризм, бангкок, авиабилеты, туризм, туристы
Туризм, Владивосток, Таиланд, Пхукет (остров), Аэрофлот, Новый год, Новости - Туризм, Бангкок, Авиабилеты, Туризм, туристы
Билеты из Владивостока в Таиланд на Новый год раскупили за несколько часов
Новогодние авиабилеты из Владивостока в Таиланд раскупили за несколько часов
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Все рейсы "Аэрофлота" из Владивостока в Таиланд на конец декабря раскупили вскоре после начала продаж, рассказали РИА Новости в турфирмах Приморья.
"Все билеты на Новый год на регулярные рейсы в Пхукет
и Бангкок
распроданы", — заявил представитель компании "Гермес-Тур". По его словам, остались только варианты на начало и середину месяца.
Молниеносная покупка, скорее всего, была делом рук индивидуальных туристов, а не представителей отрасли, считают во "Владивостокском бюро путешествий и экскурсий".
"Если вы ищете какие-то подводные камни и думаете, что турфирмы Владивостока набрали блоков (скупили билеты — ред.), это не так", — сказала сотрудница компании.
Турагентствам не выгодно так поступать, поскольку среди населения нет массового спроса на путевки в Таиланд по нынешним ценам, отметила она. Один только перелет стоит 150 тысяч рублей, а с учетом стоимости проживания в отеле путевка становится слишком дорогой для большей части жителей Приморья.
Продажи авиабилетов стартовали в ночь на 16 ноября по местному времени.