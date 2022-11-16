Рейтинг@Mail.ru
Билеты из Владивостока в Таиланд на Новый год раскупили за несколько часов - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221116/aviabilety-1831908040.html
Билеты из Владивостока в Таиланд на Новый год раскупили за несколько часов
Билеты из Владивостока в Таиланд на Новый год раскупили за несколько часов - РИА Новости, 16.11.2022
Билеты из Владивостока в Таиланд на Новый год раскупили за несколько часов
Все рейсы "Аэрофлота" из Владивостока в Таиланд на конец декабря раскупили вскоре после начала продаж, рассказали РИА Новости в турфирмах Приморья. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:42
2022-11-16T13:42
туризм
владивосток
таиланд
пхукет (остров)
аэрофлот
новый год
новости - туризм
бангкок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881160_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_fb0a1994fb1b6ce73e5920d53a2c98fe.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Все рейсы "Аэрофлота" из Владивостока в Таиланд на конец декабря раскупили вскоре после начала продаж, рассказали РИА Новости в турфирмах Приморья."Все билеты на Новый год на регулярные рейсы в Пхукет и Бангкок распроданы", — заявил представитель компании "Гермес-Тур". По его словам, остались только варианты на начало и середину месяца.Молниеносная покупка, скорее всего, была делом рук индивидуальных туристов, а не представителей отрасли, считают во "Владивостокском бюро путешествий и экскурсий"."Если вы ищете какие-то подводные камни и думаете, что турфирмы Владивостока набрали блоков (скупили билеты — ред.), это не так", — сказала сотрудница компании. Турагентствам не выгодно так поступать, поскольку среди населения нет массового спроса на путевки в Таиланд по нынешним ценам, отметила она. Один только перелет стоит 150 тысяч рублей, а с учетом стоимости проживания в отеле путевка становится слишком дорогой для большей части жителей Приморья.Продажи авиабилетов стартовали в ночь на 16 ноября по местному времени.
https://ria.ru/20221115/aeroflot-1831774794.html
владивосток
таиланд
пхукет (остров)
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881160_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_574e3f2b9364766ef1c72d61a6db6583.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, таиланд, пхукет (остров), аэрофлот, новый год, новости - туризм, бангкок, авиабилеты, туризм, туристы
Туризм, Владивосток, Таиланд, Пхукет (остров), Аэрофлот, Новый год, Новости - Туризм, Бангкок, Авиабилеты, Туризм, туристы
13:42 16.11.2022
 
Билеты из Владивостока в Таиланд на Новый год раскупили за несколько часов

Новогодние авиабилеты из Владивостока в Таиланд раскупили за несколько часов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аврора" Airbus A319 во время посадки в международном аэропорту Владивосток
Самолет авиакомпании Аврора Airbus A319 во время посадки в международном аэропорту Владивосток - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Все рейсы "Аэрофлота" из Владивостока в Таиланд на конец декабря раскупили вскоре после начала продаж, рассказали РИА Новости в турфирмах Приморья.
"Все билеты на Новый год на регулярные рейсы в Пхукет и Бангкок распроданы", — заявил представитель компании "Гермес-Тур". По его словам, остались только варианты на начало и середину месяца.
Молниеносная покупка, скорее всего, была делом рук индивидуальных туристов, а не представителей отрасли, считают во "Владивостокском бюро путешествий и экскурсий".
"Если вы ищете какие-то подводные камни и думаете, что турфирмы Владивостока набрали блоков (скупили билеты — ред.), это не так", — сказала сотрудница компании.
Турагентствам не выгодно так поступать, поскольку среди населения нет массового спроса на путевки в Таиланд по нынешним ценам, отметила она. Один только перелет стоит 150 тысяч рублей, а с учетом стоимости проживания в отеле путевка становится слишком дорогой для большей части жителей Приморья.
Продажи авиабилетов стартовали в ночь на 16 ноября по местному времени.
Табличка Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 21:15Туризм
"Аэрофлот" начнет летать из 4 регионов России в Таиланд, Турцию и Индию
 
ТуризмВладивостокТаиландПхукет (остров)АэрофлотНовый годНовости - ТуризмБангкокАвиабилетыТуризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала