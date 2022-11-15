https://ria.ru/20221115/zinger-1831533562.html

Следователи выясняют причину пожара на заводе "Зингер" в Подольске

Следователи выясняют причину пожара на заводе "Зингер" в Подольске - РИА Новости, 15.11.2022

Следователи выясняют причину пожара на заводе "Зингер" в Подольске

Следователи выясняют причину крупного пожара на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:25

2022-11-15T10:25

2022-11-15T10:25

происшествия

подольск

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831421641_0:270:780:709_1920x0_80_0_0_8d67e045d989c75a218eff2390e65c4f.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Следователи выясняют причину крупного пожара на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.Административное здание на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске загорелось в понедельник днем, пожар разросся до 2800 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 150 человек, никто не пострадал. Справиться с огнем удалось лишь ближе к полуночи."Организовано проведение доследственной проверки по факту пожара, произошедшего на территории бывшего завода... Следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства, приведшие к пожару, а также установить размер причинённого ущерба", - говорится в сообщении.По предварительной информации СК, пострадавших в результате пожара нет.Завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда там выпускали швейные машины. В ноябре 1918 года "Зингер" национализировали, с 2004 года завод носит название "Торговый дом "Зигзаг".

https://ria.ru/20221111/delo-1830975950.html

подольск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, подольск, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)