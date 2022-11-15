https://ria.ru/20221115/zinger-1831533562.html
Следователи выясняют причину пожара на заводе "Зингер" в Подольске
Следователи выясняют причину пожара на заводе "Зингер" в Подольске - РИА Новости, 15.11.2022
Следователи выясняют причину пожара на заводе "Зингер" в Подольске
Следователи выясняют причину крупного пожара на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:25
2022-11-15T10:25
2022-11-15T10:25
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Следователи выясняют причину крупного пожара на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.Административное здание на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске загорелось в понедельник днем, пожар разросся до 2800 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 150 человек, никто не пострадал. Справиться с огнем удалось лишь ближе к полуночи."Организовано проведение доследственной проверки по факту пожара, произошедшего на территории бывшего завода... Следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства, приведшие к пожару, а также установить размер причинённого ущерба", - говорится в сообщении.По предварительной информации СК, пострадавших в результате пожара нет.Завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда там выпускали швейные машины. В ноябре 1918 года "Зингер" национализировали, с 2004 года завод носит название "Торговый дом "Зигзаг".
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подольск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подольск, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Подольск, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
Следователи выясняют причину пожара на заводе "Зингер" в Подольске
Следователи выясняют причину крупного пожара на территории завода "Зингер" в Подольске
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Следователи выясняют причину крупного пожара на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске, сообщается в Telegram-канале
подмосковного главка СК РФ.
Административное здание на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске загорелось в понедельник днем, пожар разросся до 2800 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 150 человек, никто не пострадал. Справиться с огнем удалось лишь ближе к полуночи.
"Организовано проведение доследственной проверки по факту пожара, произошедшего на территории бывшего завода... Следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства, приведшие к пожару, а также установить размер причинённого ущерба", - говорится в сообщении.
По предварительной информации СК, пострадавших в результате пожара нет.
Завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда там выпускали швейные машины. В ноябре 1918 года "Зингер" национализировали, с 2004 года завод носит название "Торговый дом "Зигзаг".