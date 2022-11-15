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На фестивале авторского кино "Зимний" покажут фильм по книгам Замятина - РИА Новости, 15.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221115/zimniy-1831623031.html
На фестивале авторского кино "Зимний" покажут фильм по книгам Замятина
На фестивале авторского кино "Зимний" покажут фильм по книгам Замятина - РИА Новости, 15.11.2022
На фестивале авторского кино "Зимний" покажут фильм по книгам Замятина
На Первом российском фестивале авторского кино "Зимний" в Москве представят фильм Ивана Твердовского "Наводнение", сообщила пресс-служба смотра. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:39
2022-11-15T14:43
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На Первом российском фестивале авторского кино "Зимний" в Москве представят фильм Ивана Твердовского "Наводнение", сообщила пресс-служба смотра.В основе сценария — два произведения Евгения Замятина: повести "Наводнение" и "Север". Также в программе новая картина Алексея Федорченко "Большие змеи Улли-Кале". В ней рассказывается о взаимоотношениях России и Кавказа в XIX веке. О переживании смерти близкого человека говорится в фильмах Тамары Дондурей "Рядом", Михаила Брашинского "Волны". Кинолента "Меньшее зло" Виктора Шамирова посвящена супругам, в чьих отношениях уже давно нет страсти.Еще одна работа в программе — "Доктор" Артема Темникова. Она снята на тему "одиночество". Также на фестивале покажут хоррор "Медея" Игоря Волошина, "Клипмейкеры" — о герое, чей путь к славе лежал через лихие 90-е. Историю о родительской любви расскажут представители якутского кинематографа в детективной драме "Айта". История основана на реальных событиях.Завершает список "Не хороните меня без Ивана" — о дружбе русского художника, автора знаменитой картины "Шаман" Ивана Попова и якута Степана Бересекова, который впадал в летаргический сон.Также на фестивале пройдет первый Форум Московских киношкол, где ведущие мастера профильных учебных заведений проведут мастер-классы и творческие семинары.Смотр "Зимний" пройдет 2 — 8 декабря. Площадками станут кинотеатры "Художественный" и "Иллюзион".
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новости культуры, евгений замятин, виктор шамиров (никита римашов), михаил брашинский, москва, россия, кавказ
Культура, Новости культуры, Евгений Замятин, Виктор Шамиров (Никита Римашов), Михаил Брашинский, Москва, Россия, Кавказ
14:39 15.11.2022 (обновлено: 14:43 15.11.2022)
 
На фестивале авторского кино "Зимний" покажут фильм по книгам Замятина

На Первом российском фестивале авторского кино "Зимний" представят фильм "Наводнение"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве
Здание кинотеатра Художественный на Арбатской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На Первом российском фестивале авторского кино "Зимний" в Москве представят фильм Ивана Твердовского "Наводнение", сообщила пресс-служба смотра.
В основе сценария — два произведения Евгения Замятина: повести "Наводнение" и "Север".
Также в программе новая картина Алексея Федорченко "Большие змеи Улли-Кале". В ней рассказывается о взаимоотношениях России и Кавказа в XIX веке.
О переживании смерти близкого человека говорится в фильмах Тамары Дондурей "Рядом", Михаила Брашинского "Волны".
Кинолента "Меньшее зло" Виктора Шамирова посвящена супругам, в чьих отношениях уже давно нет страсти.
Еще одна работа в программе — "Доктор" Артема Темникова. Она снята на тему "одиночество".
Также на фестивале покажут хоррор "Медея" Игоря Волошина, "Клипмейкеры" — о герое, чей путь к славе лежал через лихие 90-е. Историю о родительской любви расскажут представители якутского кинематографа в детективной драме "Айта". История основана на реальных событиях.
Завершает список "Не хороните меня без Ивана" — о дружбе русского художника, автора знаменитой картины "Шаман" Ивана Попова и якута Степана Бересекова, который впадал в летаргический сон.
Также на фестивале пройдет первый Форум Московских киношкол, где ведущие мастера профильных учебных заведений проведут мастер-классы и творческие семинары.
Смотр "Зимний" пройдет 2 — 8 декабря. Площадками станут кинотеатры "Художественный" и "Иллюзион".
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