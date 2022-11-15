https://ria.ru/20221115/zavisimost-1831504461.html

Глава Евросовета заявил о нежелании зависеть от КНР в передовых технологиях

Глава Евросовета заявил о нежелании зависеть от КНР в передовых технологиях - РИА Новости, 15.11.2022

Глава Евросовета заявил о нежелании зависеть от КНР в передовых технологиях

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не хочет зависеть от Китая в той же степени, что и от энергетических ресурсов России. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T06:28

2022-11-15T06:28

2022-11-15T07:36

шарль мишель

сергей лавров

россия

китай

бали

евросовет

большая двадцатка

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не хочет зависеть от Китая в той же степени, что и от энергетических ресурсов России."Мы не хотим допускать те же ошибки, которые, возможно, допустили с Россией в вопросе ископаемого топлива … Что касается Китая, мы не хотим зависеть от него в инновационных технологиях, которые нам нужны сегодня и в большем количестве в будущем", - сказал Мишель в ходе выступления на саммите G20, которое транслировалось на его странице в Twitter.Глава Евросовета обратил внимание на сильную зависимость Евросоюза от российских энергетических ресурсов.По его словам, ЕС необходимо "сбалансировать отношения с Китаем".Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал ранее МИД РФ.

https://ria.ru/20220624/sammit-1797934149.html

россия

китай

бали

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шарль мишель, сергей лавров, россия, китай, бали, евросовет, большая двадцатка