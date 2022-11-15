https://ria.ru/20221115/zavisimost-1831504461.html
Глава Евросовета заявил о нежелании зависеть от КНР в передовых технологиях
Глава Евросовета заявил о нежелании зависеть от КНР в передовых технологиях - РИА Новости, 15.11.2022
Глава Евросовета заявил о нежелании зависеть от КНР в передовых технологиях
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не хочет зависеть от Китая в той же степени, что и от энергетических ресурсов России. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T06:28
2022-11-15T06:28
2022-11-15T07:36
шарль мишель
сергей лавров
россия
китай
бали
евросовет
большая двадцатка
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не хочет зависеть от Китая в той же степени, что и от энергетических ресурсов России."Мы не хотим допускать те же ошибки, которые, возможно, допустили с Россией в вопросе ископаемого топлива … Что касается Китая, мы не хотим зависеть от него в инновационных технологиях, которые нам нужны сегодня и в большем количестве в будущем", - сказал Мишель в ходе выступления на саммите G20, которое транслировалось на его странице в Twitter.Глава Евросовета обратил внимание на сильную зависимость Евросоюза от российских энергетических ресурсов.По его словам, ЕС необходимо "сбалансировать отношения с Китаем".Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал ранее МИД РФ.
https://ria.ru/20220624/sammit-1797934149.html
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шарль мишель, сергей лавров, россия, китай, бали, евросовет, большая двадцатка
Шарль Мишель, Сергей Лавров, Россия, Китай, Бали, Евросовет, Большая двадцатка
06:28 15.11.2022 (обновлено: 07:36 15.11.2022)
Глава Евросовета заявил о нежелании зависеть от КНР в передовых технологиях
Глава Евросовета: ЕС не хочет зависеть от КНР так же, как и от энергоресурсов России