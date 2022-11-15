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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Николаевской области - РИА Новости, 15.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Николаевской области на юге Украины. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:47
2022-11-15T18:47
2022-11-15T19:08
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Николаевской области на юге Украины.Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, ряд изданий пишет о работе ПВО. Также местные СМИ сообщали о звуках взрывов во Львове.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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одесса, николаевская область, украина, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Николаевская область, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ
18:47 15.11.2022 (обновлено: 19:08 15.11.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Николаевской области
Телеканал "Суспільне" сообщил о взрывах в Одессе и Николаевской области на юге Украины