https://ria.ru/20221115/vzryvy-1831744848.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Николаевской области - РИА Новости, 15.11.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Николаевской области на юге Украины. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:47

2022-11-15T18:47

2022-11-15T19:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Николаевской области на юге Украины.Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, ряд изданий пишет о работе ПВО. Также местные СМИ сообщали о звуках взрывов во Львове.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221111/odessa-1830730210.html

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николаевская область

украина

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