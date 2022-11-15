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Порядка двух тысяч планшетов направят для участковых врачей в МО

Порядка двух тысяч планшетов направят для участковых врачей в МО - РИА Новости, 15.11.2022

Порядка двух тысяч планшетов направят для участковых врачей в МО

Для участковых терапевтов и педиатров закупили порядка двух тысяч планшетов. Их передадут врачам в ближайшее время для работы с пациентами на дому. Об этом... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T19:32

2022-11-15T19:32

2022-11-15T19:32

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Для участковых терапевтов и педиатров закупили порядка двух тысяч планшетов. Их передадут врачам в ближайшее время для работы с пациентами на дому. Об этом сообщил телеканал "360".Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова заявила, что медики смогут вносить все необходимые сведения в карту пациента, а также оформлять больничные листы и записывать людей на прием к профильным специалистам.

московская область (подмосковье)

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светлана стригункова , московская область (подмосковье)