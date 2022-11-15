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Порядка двух тысяч планшетов направят для участковых врачей в МО
Порядка двух тысяч планшетов направят для участковых врачей в МО - РИА Новости, 15.11.2022
Порядка двух тысяч планшетов направят для участковых врачей в МО
Для участковых терапевтов и педиатров закупили порядка двух тысяч планшетов. Их передадут врачам в ближайшее время для работы с пациентами на дому. Об этом... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T19:32
2022-11-15T19:32
2022-11-15T19:32
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Для участковых терапевтов и педиатров закупили порядка двух тысяч планшетов. Их передадут врачам в ближайшее время для работы с пациентами на дому. Об этом сообщил телеканал "360".Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова заявила, что медики смогут вносить все необходимые сведения в карту пациента, а также оформлять больничные листы и записывать людей на прием к профильным специалистам.
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светлана стригункова , московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье)