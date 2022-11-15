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Ле Пен назвала мысль о прекращении конфликта из-за продвижения ВСУ наивной - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831567943.html
Ле Пен назвала мысль о прекращении конфликта из-за продвижения ВСУ наивной
Ле Пен назвала мысль о прекращении конфликта из-за продвижения ВСУ наивной - РИА Новости, 15.11.2022
Ле Пен назвала мысль о прекращении конфликта из-за продвижения ВСУ наивной
Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен считает наивным думать, что украинское продвижение на... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:13
2022-11-15T12:13
специальная военная операция на украине
марин ле пен
в мире
франция
украина
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен считает наивным думать, что украинское продвижение на фронте может положить конец конфликту между Украиной и Россией."Нужно быть очень наивными, чтобы думать, что украинские победы могут положить конец войне. Я считаю, что этот конфликт должен быть прекращен, и я считаю, что единственный выход — дипломатический, а не военный", - заявила Ле Пен во вторник в эфире радиостанции France Inter, комментируя ситуацию с Херсоном.В середине октября российские власти начали отселять жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отмечал командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу дал команду начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.На прошлой неделе Минобороны РФ объявило, что на левый берег реки выведено более 30 тысяч российских военных, 5 тысяч единиц вооружения и техники, а также вся сломавшаяся техника. Потерь удалось избежать, ни одной единицы техники и вооружения не оставлено.В субботу офис Владимира Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации сообщил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00. Агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены два человека, привязанные к столбам. Агентство отметило, что так людей наказали за предположительное сотрудничество с российскими властями. Снимки сделаны в воскресенье, 13 ноября. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что появились данные о репрессиях украинских властей в отношении мирных жителей Херсона.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
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марин ле пен, в мире, франция, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Марин Ле Пен, В мире, Франция, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:13 15.11.2022
 
Ле Пен назвала мысль о прекращении конфликта из-за продвижения ВСУ наивной

Ле Пен назвала наивной мысль, что продвижение ВСУ положит конец конфликту на Украине

© AP Photo / Joan Mateu ParraМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Joan Mateu Parra
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен считает наивным думать, что украинское продвижение на фронте может положить конец конфликту между Украиной и Россией.
"Нужно быть очень наивными, чтобы думать, что украинские победы могут положить конец войне. Я считаю, что этот конфликт должен быть прекращен, и я считаю, что единственный выход — дипломатический, а не военный", - заявила Ле Пен во вторник в эфире радиостанции France Inter, комментируя ситуацию с Херсоном.
Российские военнослужащие в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 20:38Специальная военная операция на Украине
Россия ушла из Херсона. На самом деле нет
В середине октября российские власти начали отселять жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отмечал командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу дал команду начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
На прошлой неделе Минобороны РФ объявило, что на левый берег реки выведено более 30 тысяч российских военных, 5 тысяч единиц вооружения и техники, а также вся сломавшаяся техника. Потерь удалось избежать, ни одной единицы техники и вооружения не оставлено.
В субботу офис Владимира Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации сообщил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00. Агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены два человека, привязанные к столбам. Агентство отметило, что так людей наказали за предположительное сотрудничество с российскими властями. Снимки сделаны в воскресенье, 13 ноября. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что появились данные о репрессиях украинских властей в отношении мирных жителей Херсона.
Сотрудник военной полиции в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 08:00Специальная военная операция на Украине
После Херсона России предстоит ответить на проклятый вопрос своей истории
 
Специальная военная операция на УкраинеМарин Ле ПенВ миреФранцияУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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