https://ria.ru/20221115/ukraina-1831567943.html

Ле Пен назвала мысль о прекращении конфликта из-за продвижения ВСУ наивной

Ле Пен назвала мысль о прекращении конфликта из-за продвижения ВСУ наивной - РИА Новости, 15.11.2022

Ле Пен назвала мысль о прекращении конфликта из-за продвижения ВСУ наивной

Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен считает наивным думать, что украинское продвижение на... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:13

2022-11-15T12:13

2022-11-15T12:13

специальная военная операция на украине

марин ле пен

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен считает наивным думать, что украинское продвижение на фронте может положить конец конфликту между Украиной и Россией."Нужно быть очень наивными, чтобы думать, что украинские победы могут положить конец войне. Я считаю, что этот конфликт должен быть прекращен, и я считаю, что единственный выход — дипломатический, а не военный", - заявила Ле Пен во вторник в эфире радиостанции France Inter, комментируя ситуацию с Херсоном.В середине октября российские власти начали отселять жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отмечал командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу дал команду начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.На прошлой неделе Минобороны РФ объявило, что на левый берег реки выведено более 30 тысяч российских военных, 5 тысяч единиц вооружения и техники, а также вся сломавшаяся техника. Потерь удалось избежать, ни одной единицы техники и вооружения не оставлено.В субботу офис Владимира Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации сообщил о введении в Херсоне комендантского часа с 17.00 до 08.00. Агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены два человека, привязанные к столбам. Агентство отметило, что так людей наказали за предположительное сотрудничество с российскими властями. Снимки сделаны в воскресенье, 13 ноября. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что появились данные о репрессиях украинских властей в отношении мирных жителей Херсона.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

марин ле пен, в мире, франция, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр