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Кубанца приговорили к десяти годам колонии за поджог знакомого - РИА Новости, 15.11.2022
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Кубанца приговорили к десяти годам колонии за поджог знакомого
Кубанца приговорили к десяти годам колонии за поджог знакомого - РИА Новости, 15.11.2022
Кубанца приговорили к десяти годам колонии за поджог знакомого
Суд приговорил жителя Каневского района Кубани, который поджег своего знакомого, к 10 годам колонии строгого режима, сообщило управление СК по Краснодарскому... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:50
2022-11-15T17:54
происшествия
краснодарский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 15 ноя – РИА Новости. Суд приговорил жителя Каневского района Кубани, который поджег своего знакомого, к 10 годам колонии строгого режима, сообщило управление СК по Краснодарскому краю."Собранные следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему Ильдару Мухитову. Он признан виновным в совершении убийства своего 42-летнего знакомого с особой жестокостью (п."д" части 2, статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.По версии следствия, мужчины - жители Каневского района на протяжении 18 лет состояли в дружеских отношениях и периодически вместе нанимались работать на стройки. В 2021 году мужчины возводили жилой дом на улице Лесной в Краснодаре, где жили в строительном вагончике.Отмечается, что днём 27 марта между мужчинами произошла ссора на бытовой почве. Обвиняемый решил убить знакомого. Фигурант взял полимерную бутылку с бензином, облил из неё потерпевшего и поджег его. Обвиняемый не пробовал потушить пламя и не оказал помощи своему знакомому. Происходящее заметил проезжавший мимо мужчина, который набросил брезент на горящего человека и потушил пламя. После этого, обвиняемый вызвал врачей скорой помощи. Пострадавший был доставлен в больницу, где спустя 10 дней скончался в результате термических ожогов.Приговором суда Мухитову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год. Отбывать наказание ему надлежит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20221024/ubiystvo-1826157673.html
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происшествия, краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:50 15.11.2022 (обновлено: 17:54 15.11.2022)
 
Кубанца приговорили к десяти годам колонии за поджог знакомого

Житель Краснодарского края получил десять лет строгого режима за поджог знакомого

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 ноя – РИА Новости. Суд приговорил жителя Каневского района Кубани, который поджег своего знакомого, к 10 годам колонии строгого режима, сообщило управление СК по Краснодарскому краю.
"Собранные следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему Ильдару Мухитову. Он признан виновным в совершении убийства своего 42-летнего знакомого с особой жестокостью (п."д" части 2, статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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В Подмосковье мужчина застрелил двух знакомых в ходе пьяной ссоры
По версии следствия, мужчины - жители Каневского района на протяжении 18 лет состояли в дружеских отношениях и периодически вместе нанимались работать на стройки. В 2021 году мужчины возводили жилой дом на улице Лесной в Краснодаре, где жили в строительном вагончике.
Отмечается, что днём 27 марта между мужчинами произошла ссора на бытовой почве. Обвиняемый решил убить знакомого. Фигурант взял полимерную бутылку с бензином, облил из неё потерпевшего и поджег его. Обвиняемый не пробовал потушить пламя и не оказал помощи своему знакомому. Происходящее заметил проезжавший мимо мужчина, который набросил брезент на горящего человека и потушил пламя. После этого, обвиняемый вызвал врачей скорой помощи. Пострадавший был доставлен в больницу, где спустя 10 дней скончался в результате термических ожогов.
Приговором суда Мухитову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год. Отбывать наказание ему надлежит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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ПроисшествияКраснодарский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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