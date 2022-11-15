https://ria.ru/20221115/ubiystvo-1831720050.html

Кубанца приговорили к десяти годам колонии за поджог знакомого

Кубанца приговорили к десяти годам колонии за поджог знакомого - РИА Новости, 15.11.2022

Кубанца приговорили к десяти годам колонии за поджог знакомого

Суд приговорил жителя Каневского района Кубани, который поджег своего знакомого, к 10 годам колонии строгого режима, сообщило управление СК по Краснодарскому... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:50

2022-11-15T17:50

2022-11-15T17:54

происшествия

краснодарский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 15 ноя – РИА Новости. Суд приговорил жителя Каневского района Кубани, который поджег своего знакомого, к 10 годам колонии строгого режима, сообщило управление СК по Краснодарскому краю."Собранные следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему Ильдару Мухитову. Он признан виновным в совершении убийства своего 42-летнего знакомого с особой жестокостью (п."д" части 2, статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.По версии следствия, мужчины - жители Каневского района на протяжении 18 лет состояли в дружеских отношениях и периодически вместе нанимались работать на стройки. В 2021 году мужчины возводили жилой дом на улице Лесной в Краснодаре, где жили в строительном вагончике.Отмечается, что днём 27 марта между мужчинами произошла ссора на бытовой почве. Обвиняемый решил убить знакомого. Фигурант взял полимерную бутылку с бензином, облил из неё потерпевшего и поджег его. Обвиняемый не пробовал потушить пламя и не оказал помощи своему знакомому. Происходящее заметил проезжавший мимо мужчина, который набросил брезент на горящего человека и потушил пламя. После этого, обвиняемый вызвал врачей скорой помощи. Пострадавший был доставлен в больницу, где спустя 10 дней скончался в результате термических ожогов.Приговором суда Мухитову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год. Отбывать наказание ему надлежит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20221024/ubiystvo-1826157673.html

https://ria.ru/20220420/pozhar-1784510923.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)