https://ria.ru/20221115/svyaz-1831559027.html
Премьер ДНР сообщил о работе по улучшению мобильной связи и интернета
Премьер ДНР сообщил о работе по улучшению мобильной связи и интернета - РИА Новости, 15.11.2022
Премьер ДНР сообщил о работе по улучшению мобильной связи и интернета
Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил о работе по улучшению мобильной связи и интернета на фоне жалоб местных жителей. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:51
2022-11-15T11:51
2022-11-15T11:51
технологии
виталий хоценко
донецкая народная республика
мариуполь
россия
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил о работе по улучшению мобильной связи и интернета на фоне жалоб местных жителей."Получаю много обращений от жителей по поводу того, что связь у нас в регионе оставляет желать лучшего. Активно работаем в части улучшения мобильной связи и интернета, телефонной и почтовой связи на освобожденной территории", - написал он в своем Telegram-канале.Хоценко добавил, что специалисты министерства связи ДНР запустили в работу базовые станции на 133 локациях, в том числе на 70 локациях в Мариуполе. Кроме того, продолжается монтаж базовых станций в стандартах 3G и 4G. Уже смонтировано 286 базовых станций, из которых 169 в Мариуполе.По словам Хоценко, уже возобновлена работа сетей фиксированной связи в 89 населенных пунктах."Работу эту будем усиливать. Связь должна быть качественной и доступной", - написал он.
https://ria.ru/20221114/mariupol-1831391132.html
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технологии, виталий хоценко, донецкая народная республика, мариуполь, россия
Технологии, Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия
Премьер ДНР сообщил о работе по улучшению мобильной связи и интернета
Премьер ДНР Хоценко сообщил о работе по улучшению мобильной связи и интернета