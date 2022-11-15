https://ria.ru/20221115/svyaz-1831559027.html

Премьер ДНР сообщил о работе по улучшению мобильной связи и интернета

Премьер ДНР сообщил о работе по улучшению мобильной связи и интернета - РИА Новости, 15.11.2022

Премьер ДНР сообщил о работе по улучшению мобильной связи и интернета

Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил о работе по улучшению мобильной связи и интернета на фоне жалоб местных жителей. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:51

2022-11-15T11:51

2022-11-15T11:51

технологии

виталий хоценко

донецкая народная республика

мариуполь

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821889600_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_ea9eac8167d840eb007025a7447f3dc9.jpg

ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил о работе по улучшению мобильной связи и интернета на фоне жалоб местных жителей."Получаю много обращений от жителей по поводу того, что связь у нас в регионе оставляет желать лучшего. Активно работаем в части улучшения мобильной связи и интернета, телефонной и почтовой связи на освобожденной территории", - написал он в своем Telegram-канале.Хоценко добавил, что специалисты министерства связи ДНР запустили в работу базовые станции на 133 локациях, в том числе на 70 локациях в Мариуполе. Кроме того, продолжается монтаж базовых станций в стандартах 3G и 4G. Уже смонтировано 286 базовых станций, из которых 169 в Мариуполе.По словам Хоценко, уже возобновлена работа сетей фиксированной связи в 89 населенных пунктах."Работу эту будем усиливать. Связь должна быть качественной и доступной", - написал он.

https://ria.ru/20221114/mariupol-1831391132.html

https://ria.ru/20221115/drony-1831537909.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, виталий хоценко, донецкая народная республика, мариуполь, россия