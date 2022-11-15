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Премьер ДНР сообщил о работе по улучшению мобильной связи и интернета - РИА Новости, 15.11.2022
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Премьер ДНР сообщил о работе по улучшению мобильной связи и интернета
Премьер ДНР сообщил о работе по улучшению мобильной связи и интернета - РИА Новости, 15.11.2022
Премьер ДНР сообщил о работе по улучшению мобильной связи и интернета
Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил о работе по улучшению мобильной связи и интернета на фоне жалоб местных жителей. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:51
2022-11-15T11:51
технологии
виталий хоценко
донецкая народная республика
мариуполь
россия
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил о работе по улучшению мобильной связи и интернета на фоне жалоб местных жителей."Получаю много обращений от жителей по поводу того, что связь у нас в регионе оставляет желать лучшего. Активно работаем в части улучшения мобильной связи и интернета, телефонной и почтовой связи на освобожденной территории", - написал он в своем Telegram-канале.Хоценко добавил, что специалисты министерства связи ДНР запустили в работу базовые станции на 133 локациях, в том числе на 70 локациях в Мариуполе. Кроме того, продолжается монтаж базовых станций в стандартах 3G и 4G. Уже смонтировано 286 базовых станций, из которых 169 в Мариуполе.По словам Хоценко, уже возобновлена работа сетей фиксированной связи в 89 населенных пунктах."Работу эту будем усиливать. Связь должна быть качественной и доступной", - написал он.
https://ria.ru/20221114/mariupol-1831391132.html
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технологии, виталий хоценко, донецкая народная республика, мариуполь, россия
Технологии, Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия
11:51 15.11.2022
 
Премьер ДНР сообщил о работе по улучшению мобильной связи и интернета

Премьер ДНР Хоценко сообщил о работе по улучшению мобильной связи и интернета

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПремьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко
Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил о работе по улучшению мобильной связи и интернета на фоне жалоб местных жителей.
"Получаю много обращений от жителей по поводу того, что связь у нас в регионе оставляет желать лучшего. Активно работаем в части улучшения мобильной связи и интернета, телефонной и почтовой связи на освобожденной территории", - написал он в своем Telegram-канале.
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Хоценко добавил, что специалисты министерства связи ДНР запустили в работу базовые станции на 133 локациях, в том числе на 70 локациях в Мариуполе. Кроме того, продолжается монтаж базовых станций в стандартах 3G и 4G. Уже смонтировано 286 базовых станций, из которых 169 в Мариуполе.
По словам Хоценко, уже возобновлена работа сетей фиксированной связи в 89 населенных пунктах.
"Работу эту будем усиливать. Связь должна быть качественной и доступной", - написал он.
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