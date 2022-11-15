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Замом председателя правительства Кузбасса стал Леонид Старосвет - РИА Новости, 15.11.2022
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Замом председателя правительства Кузбасса стал Леонид Старосвет
Замом председателя правительства Кузбасса стал Леонид Старосвет - РИА Новости, 15.11.2022
Замом председателя правительства Кузбасса стал Леонид Старосвет
Заместителем председателя правительства Кузбасса вместо покинувшего в понедельник этот пост Сергея Ващенко назначен министр промышленности и торговли региона... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:16
2022-11-15T12:16
политика
сергей алексеев
кемеровская область
россия
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КЕМЕРОВО, 15 ноя – РИА Новости. Заместителем председателя правительства Кузбасса вместо покинувшего в понедельник этот пост Сергея Ващенко назначен министр промышленности и торговли региона Леонид Старосвет, также произошли изменения в системе управления в администрации правительства Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.В понедельник сообщалось, что заместитель председателя правительства Кемеровской области по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко покинул должность по собственному желанию, имя его преемника не сообщалось."В связи с переходом Сергея Ващенко на другую работу заместителем председателя правительства Кузбасса — министром промышленности и торговли Кузбасса назначен Леонид Старосвет. Он будет координировать блок экономического развития и цифровизации, министерство промышленности и торговли Кузбасса, министерство труда и занятости региона", – говорится в сообщении.В блок заместителя губернатора Андрея Панова помимо министерства угольной промышленности Кузбасса, министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса и Минтранспорта региона теперь входит департамент электроэнергетики. Минпромторг региона переходит в блок заместителя председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизацииТакже в ближайшее время будет создано министерство экономического развития Кузбасса, на должность министра будет назначен Константин Пытченко, в настоящее время — заместитель министра финансов Кузбасса.В подчинении заместителя губернатора Глеба Орлова остается Минстрой Кузбасса, а также переведено министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.Заместителем председателя правительства Кузбасса (по вопросам образования и науки) назначен Антон Пятовский, в обязанности которого войдет координация блока образования и науки, а также вопросы молодежной политики. В ведении заместителя председателя правительства Сергея Алексеева остается министерство культуры и национальной политики Кузбасса, министерство физической культуры и спорта региона, а также Минтуризма.В связи с тем, что министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев переходит на другую работу, новым министром назначается Дмитрий Киселев, в настоящее время являющийся директором Главного строительного управления Кузбасса.
https://ria.ru/20221114/mobilizatsiya-1831376559.html
https://ria.ru/20221112/sheregesh-1831084886.html
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политика, сергей алексеев, кемеровская область, россия
Политика, Сергей Алексеев, Кемеровская область, Россия
12:16 15.11.2022
 
Замом председателя правительства Кузбасса стал Леонид Старосвет

Замом председателя правительства Кузбасса вместо Сергея Ващенко стал Леонид Старосвет

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкЛеонид Старосвет
Леонид Старосвет - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
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Леонид Старосвет. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 15 ноя – РИА Новости. Заместителем председателя правительства Кузбасса вместо покинувшего в понедельник этот пост Сергея Ващенко назначен министр промышленности и торговли региона Леонид Старосвет, также произошли изменения в системе управления в администрации правительства Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
В понедельник сообщалось, что заместитель председателя правительства Кемеровской области по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко покинул должность по собственному желанию, имя его преемника не сообщалось.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время посещения учебного центра в Юрге, где проходят подготовку кузбасские мобилизованные и добровольцы - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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В Кузбассе продолжают обеспечивать комплексную поддержку мобилизованных
"В связи с переходом Сергея Ващенко на другую работу заместителем председателя правительства Кузбасса — министром промышленности и торговли Кузбасса назначен Леонид Старосвет. Он будет координировать блок экономического развития и цифровизации, министерство промышленности и торговли Кузбасса, министерство труда и занятости региона", – говорится в сообщении.
В блок заместителя губернатора Андрея Панова помимо министерства угольной промышленности Кузбасса, министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса и Минтранспорта региона теперь входит департамент электроэнергетики. Минпромторг региона переходит в блок заместителя председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации
Также в ближайшее время будет создано министерство экономического развития Кузбасса, на должность министра будет назначен Константин Пытченко, в настоящее время — заместитель министра финансов Кузбасса.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 19:22Туризм
Глава Кузбасса открыл первую Шерегеше систему освещения канатной дороги
В подчинении заместителя губернатора Глеба Орлова остается Минстрой Кузбасса, а также переведено министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.
Заместителем председателя правительства Кузбасса (по вопросам образования и науки) назначен Антон Пятовский, в обязанности которого войдет координация блока образования и науки, а также вопросы молодежной политики. В ведении заместителя председателя правительства Сергея Алексеева остается министерство культуры и национальной политики Кузбасса, министерство физической культуры и спорта региона, а также Минтуризма.
В связи с тем, что министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев переходит на другую работу, новым министром назначается Дмитрий Киселев, в настоящее время являющийся директором Главного строительного управления Кузбасса.
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Глава Кузбасса открыл новую автодорогу к горнолыжному курорту Шерегеш
 
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