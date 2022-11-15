https://ria.ru/20221115/starosvet-1831569998.html
Замом председателя правительства Кузбасса стал Леонид Старосвет
Замом председателя правительства Кузбасса стал Леонид Старосвет - РИА Новости, 15.11.2022
Замом председателя правительства Кузбасса стал Леонид Старосвет
Заместителем председателя правительства Кузбасса вместо покинувшего в понедельник этот пост Сергея Ващенко назначен министр промышленности и торговли региона... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:16
2022-11-15T12:16
2022-11-15T12:16
политика
сергей алексеев
кемеровская область
россия
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КЕМЕРОВО, 15 ноя – РИА Новости. Заместителем председателя правительства Кузбасса вместо покинувшего в понедельник этот пост Сергея Ващенко назначен министр промышленности и торговли региона Леонид Старосвет, также произошли изменения в системе управления в администрации правительства Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.В понедельник сообщалось, что заместитель председателя правительства Кемеровской области по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко покинул должность по собственному желанию, имя его преемника не сообщалось."В связи с переходом Сергея Ващенко на другую работу заместителем председателя правительства Кузбасса — министром промышленности и торговли Кузбасса назначен Леонид Старосвет. Он будет координировать блок экономического развития и цифровизации, министерство промышленности и торговли Кузбасса, министерство труда и занятости региона", – говорится в сообщении.В блок заместителя губернатора Андрея Панова помимо министерства угольной промышленности Кузбасса, министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса и Минтранспорта региона теперь входит департамент электроэнергетики. Минпромторг региона переходит в блок заместителя председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизацииТакже в ближайшее время будет создано министерство экономического развития Кузбасса, на должность министра будет назначен Константин Пытченко, в настоящее время — заместитель министра финансов Кузбасса.В подчинении заместителя губернатора Глеба Орлова остается Минстрой Кузбасса, а также переведено министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.Заместителем председателя правительства Кузбасса (по вопросам образования и науки) назначен Антон Пятовский, в обязанности которого войдет координация блока образования и науки, а также вопросы молодежной политики. В ведении заместителя председателя правительства Сергея Алексеева остается министерство культуры и национальной политики Кузбасса, министерство физической культуры и спорта региона, а также Минтуризма.В связи с тем, что министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев переходит на другую работу, новым министром назначается Дмитрий Киселев, в настоящее время являющийся директором Главного строительного управления Кузбасса.
https://ria.ru/20221114/mobilizatsiya-1831376559.html
https://ria.ru/20221112/sheregesh-1831084886.html
https://ria.ru/20221112/kuzbass-1831033442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, сергей алексеев, кемеровская область, россия
Политика, Сергей Алексеев, Кемеровская область, Россия
Замом председателя правительства Кузбасса стал Леонид Старосвет
Замом председателя правительства Кузбасса вместо Сергея Ващенко стал Леонид Старосвет
КЕМЕРОВО, 15 ноя – РИА Новости. Заместителем председателя правительства Кузбасса вместо покинувшего в понедельник этот пост Сергея Ващенко назначен министр промышленности и торговли региона Леонид Старосвет, также произошли изменения в системе управления в администрации правительства Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
В понедельник сообщалось, что заместитель председателя правительства Кемеровской области по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко покинул должность по собственному желанию, имя его преемника не сообщалось.
"В связи с переходом Сергея Ващенко на другую работу заместителем председателя правительства Кузбасса — министром промышленности и торговли Кузбасса назначен Леонид Старосвет. Он будет координировать блок экономического развития и цифровизации, министерство промышленности и торговли Кузбасса, министерство труда и занятости региона", – говорится в сообщении.
В блок заместителя губернатора Андрея Панова помимо министерства угольной промышленности Кузбасса, министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса и Минтранспорта региона теперь входит департамент электроэнергетики. Минпромторг региона переходит в блок заместителя председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации
Также в ближайшее время будет создано министерство экономического развития Кузбасса, на должность министра будет назначен Константин Пытченко, в настоящее время — заместитель министра финансов Кузбасса.
В подчинении заместителя губернатора Глеба Орлова остается Минстрой Кузбасса, а также переведено министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.
Заместителем председателя правительства Кузбасса (по вопросам образования и науки) назначен Антон Пятовский, в обязанности которого войдет координация блока образования и науки, а также вопросы молодежной политики. В ведении заместителя председателя правительства Сергея Алексеева остается министерство культуры и национальной политики Кузбасса, министерство физической культуры и спорта региона, а также Минтуризма.
В связи с тем, что министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев переходит на другую работу, новым министром назначается Дмитрий Киселев, в настоящее время являющийся директором Главного строительного управления Кузбасса.