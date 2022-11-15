https://ria.ru/20221115/starosvet-1831569998.html

Замом председателя правительства Кузбасса стал Леонид Старосвет

Замом председателя правительства Кузбасса стал Леонид Старосвет - РИА Новости, 15.11.2022

Замом председателя правительства Кузбасса стал Леонид Старосвет

Заместителем председателя правительства Кузбасса вместо покинувшего в понедельник этот пост Сергея Ващенко назначен министр промышленности и торговли региона... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:16

2022-11-15T12:16

2022-11-15T12:16

политика

сергей алексеев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 15 ноя – РИА Новости. Заместителем председателя правительства Кузбасса вместо покинувшего в понедельник этот пост Сергея Ващенко назначен министр промышленности и торговли региона Леонид Старосвет, также произошли изменения в системе управления в администрации правительства Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.В понедельник сообщалось, что заместитель председателя правительства Кемеровской области по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко покинул должность по собственному желанию, имя его преемника не сообщалось."В связи с переходом Сергея Ващенко на другую работу заместителем председателя правительства Кузбасса — министром промышленности и торговли Кузбасса назначен Леонид Старосвет. Он будет координировать блок экономического развития и цифровизации, министерство промышленности и торговли Кузбасса, министерство труда и занятости региона", – говорится в сообщении.В блок заместителя губернатора Андрея Панова помимо министерства угольной промышленности Кузбасса, министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса и Минтранспорта региона теперь входит департамент электроэнергетики. Минпромторг региона переходит в блок заместителя председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизацииТакже в ближайшее время будет создано министерство экономического развития Кузбасса, на должность министра будет назначен Константин Пытченко, в настоящее время — заместитель министра финансов Кузбасса.В подчинении заместителя губернатора Глеба Орлова остается Минстрой Кузбасса, а также переведено министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.Заместителем председателя правительства Кузбасса (по вопросам образования и науки) назначен Антон Пятовский, в обязанности которого войдет координация блока образования и науки, а также вопросы молодежной политики. В ведении заместителя председателя правительства Сергея Алексеева остается министерство культуры и национальной политики Кузбасса, министерство физической культуры и спорта региона, а также Минтуризма.В связи с тем, что министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев переходит на другую работу, новым министром назначается Дмитрий Киселев, в настоящее время являющийся директором Главного строительного управления Кузбасса.

https://ria.ru/20221114/mobilizatsiya-1831376559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, сергей алексеев, кемеровская область, россия