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Генсек НАТО заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества с Евросоюзом - РИА Новости, 15.11.2022
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Генсек НАТО заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества с Евросоюзом
Генсек НАТО заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества с Евросоюзом - РИА Новости, 15.11.2022
Генсек НАТО заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества с Евросоюзом
Сотрудничество НАТО с ЕС в настоящее время находится на беспрецедентном уровне, констатировал генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:32
2022-11-15T16:32
в мире
йенс столтенберг
евросоюз
нато
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Сотрудничество НАТО с ЕС в настоящее время находится на беспрецедентном уровне, констатировал генсек альянса Йенс Столтенберг.Столтенберг во вторник принимает участие в заседании глав минобороны стран Евросоюза.Генсек приветствовал стремление стран ЕС повысить военную мобильность, а также усилить сотрудничество в оборонной сфере, включая проведение совместных закупок вооружений.
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в мире, йенс столтенберг, евросоюз, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Евросоюз, НАТО
16:32 15.11.2022
 
Генсек НАТО заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества с Евросоюзом

Генсек НАТО Столтенберг заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества с Евросоюзом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Сотрудничество НАТО с ЕС в настоящее время находится на беспрецедентном уровне, констатировал генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг во вторник принимает участие в заседании глав минобороны стран Евросоюза.

"Сотрудничество ЕС и НАТО сильное как никогда ранее. Тот факт, что мы смогли поднять наше сотрудничество на беспрецедентный уровень, важен особенно сегодня в эти опасные времена", - пояснил он.

Генсек приветствовал стремление стран ЕС повысить военную мобильность, а также усилить сотрудничество в оборонной сфере, включая проведение совместных закупок вооружений.
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В миреЙенс СтолтенбергЕвросоюзНАТО
 
 
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