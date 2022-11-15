https://ria.ru/20221115/sotrudnichestvo-1831689283.html

Генсек НАТО заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества с Евросоюзом

Генсек НАТО заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества с Евросоюзом - РИА Новости, 15.11.2022

Генсек НАТО заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества с Евросоюзом

Сотрудничество НАТО с ЕС в настоящее время находится на беспрецедентном уровне, констатировал генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:32

2022-11-15T16:32

2022-11-15T16:32

в мире

йенс столтенберг

евросоюз

нато

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Сотрудничество НАТО с ЕС в настоящее время находится на беспрецедентном уровне, констатировал генсек альянса Йенс Столтенберг.Столтенберг во вторник принимает участие в заседании глав минобороны стран Евросоюза.Генсек приветствовал стремление стран ЕС повысить военную мобильность, а также усилить сотрудничество в оборонной сфере, включая проведение совместных закупок вооружений.

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831584341.html

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в мире, йенс столтенберг, евросоюз, нато