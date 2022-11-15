https://ria.ru/20221115/sneg-1832280712.html

Специалисты начали подметание снега с столичных дорог и тротуаров

Специалисты начали подметание снега с столичных дорог и тротуаров - РИА Новости, 17.11.2022

Специалисты начали подметание снега с столичных дорог и тротуаров

Специалисты начали механизированное подметание снега с дорог и тротуаров в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-15T22:17

2022-11-15T22:17

2022-11-17T17:57

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты начали механизированное подметание снега с дорог и тротуаров в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Приступили к механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Цикл процедур повторим по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.Отмечается, что под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.Ранее в Telegram-канале комплекса сообщили, что прирост свежевыпавшего снега за сегодня и завтра может составить до 5 сантиметров.

https://realty.ria.ru/20221114/gazoprovod-1831312565.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва