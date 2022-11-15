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Специалисты начали подметание снега с столичных дорог и тротуаров - РИА Новости, 17.11.2022
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Специалисты начали подметание снега с столичных дорог и тротуаров
Специалисты начали подметание снега с столичных дорог и тротуаров - РИА Новости, 17.11.2022
Специалисты начали подметание снега с столичных дорог и тротуаров
Специалисты начали механизированное подметание снега с дорог и тротуаров в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-15T22:17
2022-11-17T17:57
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты начали механизированное подметание снега с дорог и тротуаров в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Приступили к механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Цикл процедур повторим по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.Отмечается, что под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.Ранее в Telegram-канале комплекса сообщили, что прирост свежевыпавшего снега за сегодня и завтра может составить до 5 сантиметров.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
22:17 15.11.2022 (обновлено: 17:57 17.11.2022)
 

Специалисты начали подметание снега с столичных дорог и тротуаров

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЖенщина идет вдоль Ленинского проспекта во время снегопада в Москве
Женщина идет вдоль Ленинского проспекта во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Женщина идет вдоль Ленинского проспекта во время снегопада в Москве
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты начали механизированное подметание снега с дорог и тротуаров в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Цикл процедур повторим по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.
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14 ноября, 11:58Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Реконструкцию газопровода на юго-востоке Москвы завершат в мае 2023 года
Отмечается, что под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
Ранее в Telegram-канале комплекса сообщили, что прирост свежевыпавшего снега за сегодня и завтра может составить до 5 сантиметров.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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