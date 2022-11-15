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Специалисты начали подметание снега с столичных дорог и тротуаров
Специалисты начали подметание снега с столичных дорог и тротуаров - РИА Новости, 17.11.2022
Специалисты начали подметание снега с столичных дорог и тротуаров
Специалисты начали механизированное подметание снега с дорог и тротуаров в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-15T22:17
2022-11-15T22:17
2022-11-17T17:57
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты начали механизированное подметание снега с дорог и тротуаров в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Приступили к механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Цикл процедур повторим по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.Отмечается, что под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.Ранее в Telegram-канале комплекса сообщили, что прирост свежевыпавшего снега за сегодня и завтра может составить до 5 сантиметров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва