https://ria.ru/20221115/shkolnitsa-1831639509.html

В Новосибирске второклассница потеряла сознание в школьном бассейне

В Новосибирске второклассница потеряла сознание в школьном бассейне - РИА Новости, 15.11.2022

В Новосибирске второклассница потеряла сознание в школьном бассейне

Ученица второго класса в Новосибирске во время урока физкультуры оказалась без сознания в бассейне, в тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу, сообщает... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:54

2022-11-15T14:54

2022-11-15T15:05

происшествия

новосибирск

новосибирская область

дзержинский район

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74b30a26bb66815d75083baafd3936d2.jpg

НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Ученица второго класса в Новосибирске во время урока физкультуры оказалась без сознания в бассейне, в тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу, сообщает прокуратура Новосибирской области."Прокуратурой Дзержинского района Новосибирска организована проверка по сообщению о происшествии, случившемся 15 ноября в бассейне МБОУ СОШ 197 с ученицей второго класса... Предварительно установлено, что во время урока физической культуры девочка оказалась в воде без сознания. Ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.По результатам проверки прокуратура оценит соблюдение требований федерального законодательства об образовании, основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних."Следственным отделом Дзержинского района Новосибирска СУ СК России по Новосибирской области по данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка, следователь выехал на место происшествия. Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой района", - добавили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20221028/shkolnitsa-1827511969.html

новосибирск

новосибирская область

дзержинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирск, новосибирская область, дзержинский район, следственный комитет россии (ск рф)