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В Новосибирске второклассница потеряла сознание в школьном бассейне - РИА Новости, 15.11.2022
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В Новосибирске второклассница потеряла сознание в школьном бассейне
В Новосибирске второклассница потеряла сознание в школьном бассейне - РИА Новости, 15.11.2022
В Новосибирске второклассница потеряла сознание в школьном бассейне
Ученица второго класса в Новосибирске во время урока физкультуры оказалась без сознания в бассейне, в тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу, сообщает... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:54
2022-11-15T15:05
происшествия
новосибирск
новосибирская область
дзержинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Ученица второго класса в Новосибирске во время урока физкультуры оказалась без сознания в бассейне, в тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу, сообщает прокуратура Новосибирской области."Прокуратурой Дзержинского района Новосибирска организована проверка по сообщению о происшествии, случившемся 15 ноября в бассейне МБОУ СОШ 197 с ученицей второго класса... Предварительно установлено, что во время урока физической культуры девочка оказалась в воде без сознания. Ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.По результатам проверки прокуратура оценит соблюдение требований федерального законодательства об образовании, основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних."Следственным отделом Дзержинского района Новосибирска СУ СК России по Новосибирской области по данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка, следователь выехал на место происшествия. Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой района", - добавили в надзорном ведомстве.
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новосибирск
новосибирская область
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, дзержинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Дзержинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
14:54 15.11.2022 (обновлено: 15:05 15.11.2022)
 
В Новосибирске второклассница потеряла сознание в школьном бассейне

В Новосибирске второклассницу госпитализировали из школьного бассейна в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Ученица второго класса в Новосибирске во время урока физкультуры оказалась без сознания в бассейне, в тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу, сообщает прокуратура Новосибирской области.
"Прокуратурой Дзержинского района Новосибирска организована проверка по сообщению о происшествии, случившемся 15 ноября в бассейне МБОУ СОШ 197 с ученицей второго класса... Предварительно установлено, что во время урока физической культуры девочка оказалась в воде без сознания. Ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
По результатам проверки прокуратура оценит соблюдение требований федерального законодательства об образовании, основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
"Следственным отделом Дзержинского района Новосибирска СУ СК России по Новосибирской области по данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка, следователь выехал на место происшествия. Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой района", - добавили в надзорном ведомстве.
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