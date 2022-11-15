https://ria.ru/20221115/saakashvili-1831574819.html
У Саакашвили атрофировались мышцы левой руки, заявил адвокат
У Саакашвили атрофировались мышцы левой руки, заявил адвокат - РИА Новости, 15.11.2022
У Саакашвили атрофировались мышцы левой руки, заявил адвокат
Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что у политика атрофированы мышцы левой руки. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:30
2022-11-15T12:30
2022-11-15T12:49
в мире
михаил саакашвили
грузия
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ТБИЛИСИ, 15 ноя - РИА Новости. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что у политика атрофированы мышцы левой руки."Несколько месяцев назад у него начались боли. У него атрофирована левая рука, и он терпит невыносимые боли. Ему давали обезболивающие, сейчас проводят диагностику. Дождемся ответов", - сказал адвокат журналистам.Хачапуридзе добавил, что ожидает отчета бюро экспертизы и уверен, что в нем будет сказано, что у его клиента серьезный стресс.Саакашвили проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Он был переведен туда в мае этого года. Правозащитники сообщают, что с момента поступления в клинику его состояние ухудшилось, он похудел на 20 килограммов. Ранее члены его семьи сообщали, что врачи поставили политику около 17 разных диагнозов.Адвокат не исключал, что у политика, возможно, подтвердятся более 30 различных заболеваний, в том числе деменция и туберкулез.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20220817/saakashvili-1810166602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, михаил саакашвили, грузия
В мире, Михаил Саакашвили, Грузия
12:30 15.11.2022 (обновлено: 12:49 15.11.2022)
У Саакашвили атрофировались мышцы левой руки, заявил адвокат
Адвокат Хачапуридзе: у экс-президента Грузии Саакашвили атрофировались мышцы левой руки
ТБИЛИСИ, 15 ноя - РИА Новости. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что у политика атрофированы мышцы левой руки.
"Несколько месяцев назад у него начались боли. У него атрофирована левая рука, и он терпит невыносимые боли. Ему давали обезболивающие, сейчас проводят диагностику. Дождемся ответов", - сказал адвокат журналистам.
Хачапуридзе добавил, что ожидает отчета бюро экспертизы и уверен, что в нем будет сказано, что у его клиента серьезный стресс.
Саакашвили проходит лечение в клинике в Тбилиси
после длительной голодовки в тюрьме. Он был переведен туда в мае этого года. Правозащитники сообщают, что с момента поступления в клинику его состояние ухудшилось, он похудел на 20 килограммов. Ранее члены его семьи сообщали, что врачи поставили политику около 17 разных диагнозов.
Адвокат не исключал, что у политика, возможно, подтвердятся более 30 различных заболеваний, в том числе деменция и туберкулез.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили
заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.