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Россия уже восстанавливает инфраструктуру в новых регионах, заявил Песков - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/rossiya-1831594247.html
Россия уже восстанавливает инфраструктуру в новых регионах, заявил Песков
Россия уже восстанавливает инфраструктуру в новых регионах, заявил Песков - РИА Новости, 15.11.2022
Россия уже восстанавливает инфраструктуру в новых регионах, заявил Песков
Восстановление инфраструктуры на новых территориях РФ уже ведется, о финансировании таких работ на Украине речи не идет, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:09
2022-11-15T13:44
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
дмитрий песков
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Восстановление инфраструктуры на новых территориях РФ уже ведется, о финансировании таких работ на Украине речи не идет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На территории Российской Федерации уже развернута широкомасштабная работа", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия поучаствовать в восстановлении объектов, поврежденных в ходе боевых действий.Он также добавил, что о восстановлении объектов за пределами России "речь не идёт".
https://ria.ru/20221112/donbass-1830256632.html
россия
украина
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россия, украина, безопасность, дмитрий песков, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Дмитрий Песков, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
13:09 15.11.2022 (обновлено: 13:44 15.11.2022)
 
Россия уже восстанавливает инфраструктуру в новых регионах, заявил Песков

Песков заявил, что Россия уже восстанавливает инфраструктуру на новых территориях

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкНовые жилые дома в районе "Черемушки" города Мариуполя
Новые жилые дома в районе Черемушки города Мариуполя - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Новые жилые дома в районе "Черемушки" города Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Восстановление инфраструктуры на новых территориях РФ уже ведется, о финансировании таких работ на Украине речи не идет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На территории Российской Федерации уже развернута широкомасштабная работа", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия поучаствовать в восстановлении объектов, поврежденных в ходе боевых действий.
Он также добавил, что о восстановлении объектов за пределами России "речь не идёт".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьДмитрий ПесковЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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