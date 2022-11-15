https://ria.ru/20221115/rossiya-1831594247.html

Россия уже восстанавливает инфраструктуру в новых регионах, заявил Песков

Россия уже восстанавливает инфраструктуру в новых регионах, заявил Песков - РИА Новости, 15.11.2022

Россия уже восстанавливает инфраструктуру в новых регионах, заявил Песков

Восстановление инфраструктуры на новых территориях РФ уже ведется, о финансировании таких работ на Украине речи не идет, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:09

2022-11-15T13:09

2022-11-15T13:44

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

дмитрий песков

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829280700_0:379:2965:2047_1920x0_80_0_0_203ecaa9e1deaf3b45a8befd4bbcfdab.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Восстановление инфраструктуры на новых территориях РФ уже ведется, о финансировании таких работ на Украине речи не идет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На территории Российской Федерации уже развернута широкомасштабная работа", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия поучаствовать в восстановлении объектов, поврежденных в ходе боевых действий.Он также добавил, что о восстановлении объектов за пределами России "речь не идёт".

https://ria.ru/20221112/donbass-1830256632.html

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, безопасность, дмитрий песков, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , ситуация в днр и лнр