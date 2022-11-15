https://ria.ru/20221115/rossiya-1831594247.html
Россия уже восстанавливает инфраструктуру в новых регионах, заявил Песков
Россия уже восстанавливает инфраструктуру в новых регионах, заявил Песков - РИА Новости, 15.11.2022
Россия уже восстанавливает инфраструктуру в новых регионах, заявил Песков
Восстановление инфраструктуры на новых территориях РФ уже ведется, о финансировании таких работ на Украине речи не идет, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:09
2022-11-15T13:09
2022-11-15T13:44
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
дмитрий песков
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829280700_0:379:2965:2047_1920x0_80_0_0_203ecaa9e1deaf3b45a8befd4bbcfdab.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Восстановление инфраструктуры на новых территориях РФ уже ведется, о финансировании таких работ на Украине речи не идет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На территории Российской Федерации уже развернута широкомасштабная работа", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия поучаствовать в восстановлении объектов, поврежденных в ходе боевых действий.Он также добавил, что о восстановлении объектов за пределами России "речь не идёт".
https://ria.ru/20221112/donbass-1830256632.html
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829280700_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_762523660365d66184c04f78c471760f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, безопасность, дмитрий песков, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Дмитрий Песков, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
13:09 15.11.2022 (обновлено: 13:44 15.11.2022)
Россия уже восстанавливает инфраструктуру в новых регионах, заявил Песков
Песков заявил, что Россия уже восстанавливает инфраструктуру на новых территориях