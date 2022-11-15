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Полянский рассказал об упреках в ООН западным странам по вопросу репараций

Полянский рассказал об упреках в ООН западным странам по вопросу репараций - РИА Новости, 15.11.2022

Полянский рассказал об упреках в ООН западным странам по вопросу репараций

Страны, пострадавшие от столетий рабства и грабежа природных ресурсов, должны требовать репарации от западных государств, такие упреки звучали накануне в ходе... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T20:31

2022-11-15T20:31

2022-11-15T20:31

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Страны, пострадавшие от столетий рабства и грабежа природных ресурсов, должны требовать репарации от западных государств, такие упреки звучали накануне в ходе дебатов в ООН, заявил зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву. Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались.По словам Полянского, Россия настояла на дебатах, в то время как западные государства пытались от них уйти, делая вид, что достаточно принять документ. Дискуссии продолжались полдня."Второй момент, который ставили в упрек нашим бывшим западным партнерам, - то, что если вы говорите о репарациях, о компенсации чего бы то ни было, тогда не вы должны требовать репарации, а от вас должны требовать репарации те страны, которые пострадали от столетий рабства, от колониализма, от грабежа природных ресурсов, от эмбарго и так далее… На них в основном сконцентрировались развивающиеся страны, показывая тем самым, что подобные заходы они не поддерживают", - подчеркнул Полянский.

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в мире, россия, оон, дмитрий полянский, украина