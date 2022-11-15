Полянский рассказал об упреках в ООН западным странам по вопросу репараций
Полянский рассказал о прозвучавших в ООН упреках западным странам по вопросу репараций
© AP Photo / Seth WenigДмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Дмитрий Полянский. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Страны, пострадавшие от столетий рабства и грабежа природных ресурсов, должны требовать репарации от западных государств, такие упреки звучали накануне в ходе дебатов в ООН, заявил зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву. Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались.
По словам Полянского, Россия настояла на дебатах, в то время как западные государства пытались от них уйти, делая вид, что достаточно принять документ. Дискуссии продолжались полдня.
"Конечно, те упреки, которые западные страны услышали, были им абсолютно неприятны и некомфортны, потому что все говорили о том, что нельзя приоритизировать одну кризисную ситуацию, что в настоящее время в мире бушует с той или иной интенсивностью около 30 конфликтов. Украинский конфликт лишь один из них", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Второй момент, который ставили в упрек нашим бывшим западным партнерам, - то, что если вы говорите о репарациях, о компенсации чего бы то ни было, тогда не вы должны требовать репарации, а от вас должны требовать репарации те страны, которые пострадали от столетий рабства, от колониализма, от грабежа природных ресурсов, от эмбарго и так далее… На них в основном сконцентрировались развивающиеся страны, показывая тем самым, что подобные заходы они не поддерживают", - подчеркнул Полянский.