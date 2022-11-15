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В аэропорту Багдада потушили пожар
В аэропорту Багдада потушили пожар - РИА Новости, 15.11.2022
В аэропорту Багдада потушили пожар
Пожар в зале вылетов международного аэропорта Багдада ликвидирован, никто из пассажиров не пострадал, сообщает иракское информационное агентство INA со ссылкой... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:35
2022-11-15T18:35
2022-11-15T18:46
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КАИР, 15 ноя - РИА Новости. Пожар в зале вылетов международного аэропорта Багдада ликвидирован, никто из пассажиров не пострадал, сообщает иракское информационное агентство INA со ссылкой на главу пресс-службы Управления гражданской авиации Ирака Джихада ад-Дивана.Ранее агентство сообщило о возгорании, произошедшем в зале вылетов международного аэропорта Багдада. По данным СМИ, пожар разгорелся в кафетерии здания."Пожар в зале вылета международного аэропорта Багдада потушен, он не повлиял на расписание рейсов, которые продолжились в соответствии с их расписанием", - сообщил ад-Диван.По его словам, из-за вызванного пожаром густого задымления трое сотрудников, обсуживающих зал вылета, отравились угарным газом и были госпитализированы. Никто из пассажиров не пострадал.
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в мире, багдад (город), ирак, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Багдад (город), Ирак, Туризм, Новости - Туризм
18:35 15.11.2022 (обновлено: 18:46 15.11.2022)
В аэропорту Багдада потушили пожар
В зале вылетов международного аэропорта Багдада потушили пожар, никто не пострадал