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В аэропорту Багдада вспыхнул пожар

В аэропорту Багдада вспыхнул пожар - РИА Новости, 15.11.2022

В аэропорту Багдада вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в зале вылетов международного аэропорта Багдада, сообщает иракское информационное агентство INA со ссылкой на Управление гражданской обороны... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:28

2022-11-15T18:28

2022-11-15T19:03

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КАИР, 15 ноя - РИА Новости. Пожар вспыхнул в зале вылетов международного аэропорта Багдада, сообщает иракское информационное агентство INA со ссылкой на Управление гражданской обороны страны."Расчеты гражданской обороны в настоящее время направляются на тушение пожара, вспыхнувшего в зале вылета в международном аэропорту Багдада", - сообщает агентство.

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багдад (город), в мире, туризм, новости - туризм