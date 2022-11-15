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В аэропорту Багдада вспыхнул пожар
В аэропорту Багдада вспыхнул пожар - РИА Новости, 15.11.2022
В аэропорту Багдада вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в зале вылетов международного аэропорта Багдада, сообщает иракское информационное агентство INA со ссылкой на Управление гражданской обороны... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:28
2022-11-15T18:28
2022-11-15T19:03
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КАИР, 15 ноя - РИА Новости. Пожар вспыхнул в зале вылетов международного аэропорта Багдада, сообщает иракское информационное агентство INA со ссылкой на Управление гражданской обороны страны."Расчеты гражданской обороны в настоящее время направляются на тушение пожара, вспыхнувшего в зале вылета в международном аэропорту Багдада", - сообщает агентство.
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багдад (город), в мире, туризм, новости - туризм
Туризм, Багдад (город), В мире, Туризм, Новости - Туризм
18:28 15.11.2022 (обновлено: 19:03 15.11.2022)
В аэропорту Багдада вспыхнул пожар
В зале вылетов международного аэропорта Багдада вспыхнул пожар