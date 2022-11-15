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Прокуратура назвала возможную причину пожара на заводе в Подольске - РИА Новости, 15.11.2022
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Прокуратура назвала возможную причину пожара на заводе в Подольске
Прокуратура назвала возможную причину пожара на заводе в Подольске - РИА Новости, 15.11.2022
Прокуратура назвала возможную причину пожара на заводе в Подольске
Причиной возгорания на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске могли стать аварийный режим работы электрооборудования или электросети, сообщает... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:58
2022-11-15T11:58
происшествия
подольск
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Причиной возгорания на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске могли стать аварийный режим работы электрооборудования или электросети, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.Административное здание на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске загорелось в понедельник днем, пожар разросся до 2800 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 150 человек. Справиться с огнем удалось лишь ближе к полуночи. В настоящий момент продолжается проливка здания, пострадавших нет."По предварительной данным, возгорание произошло по причине аварийного режима работы электрооборудования или электросети", - говорится в сообщении.Уточняется, что подольская городская прокуратура продолжает проверку и установление причин пожара.Завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда там выпускали швейные машины. В ноябре 1918 года "Зингер" национализировали, с 2004 года завод носит название "Торговый дом "Зигзаг".
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происшествия, подольск, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Подольск, Московская область (Подмосковье), Россия
11:58 15.11.2022
 
Прокуратура назвала возможную причину пожара на заводе в Подольске

Пожар на бывшем заводе "Зингер" в Подольске мог возникнуть из-за сбоя в работе электросети

© МЧС РоссииСотрудники МЧС ликвидируют пожар в административном здании на территории завода "Зингер" в Подольске. Кадр из видео
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в административном здании на территории завода Зингер в Подольске. Кадр из видео
© МЧС России
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в административном здании на территории завода "Зингер" в Подольске. Кадр из видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Причиной возгорания на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске могли стать аварийный режим работы электрооборудования или электросети, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Административное здание на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске загорелось в понедельник днем, пожар разросся до 2800 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 150 человек. Справиться с огнем удалось лишь ближе к полуночи. В настоящий момент продолжается проливка здания, пострадавших нет.
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"По предварительной данным, возгорание произошло по причине аварийного режима работы электрооборудования или электросети", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подольская городская прокуратура продолжает проверку и установление причин пожара.
Завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда там выпускали швейные машины. В ноябре 1918 года "Зингер" национализировали, с 2004 года завод носит название "Торговый дом "Зигзаг".
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