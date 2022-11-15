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Прокуратура назвала возможную причину пожара на заводе в Подольске
Прокуратура назвала возможную причину пожара на заводе в Подольске - РИА Новости, 15.11.2022
Прокуратура назвала возможную причину пожара на заводе в Подольске
Причиной возгорания на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске могли стать аварийный режим работы электрооборудования или электросети, сообщает... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:58
2022-11-15T11:58
2022-11-15T11:58
происшествия
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россия
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Причиной возгорания на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске могли стать аварийный режим работы электрооборудования или электросети, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.Административное здание на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске загорелось в понедельник днем, пожар разросся до 2800 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 150 человек. Справиться с огнем удалось лишь ближе к полуночи. В настоящий момент продолжается проливка здания, пострадавших нет."По предварительной данным, возгорание произошло по причине аварийного режима работы электрооборудования или электросети", - говорится в сообщении.Уточняется, что подольская городская прокуратура продолжает проверку и установление причин пожара.Завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда там выпускали швейные машины. В ноябре 1918 года "Зингер" национализировали, с 2004 года завод носит название "Торговый дом "Зигзаг".
https://ria.ru/20221115/arest-1831538705.html
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происшествия, подольск, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Подольск, Московская область (Подмосковье), Россия
Прокуратура назвала возможную причину пожара на заводе в Подольске
Пожар на бывшем заводе "Зингер" в Подольске мог возникнуть из-за сбоя в работе электросети