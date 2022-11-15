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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек и танк
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек и танк - РИА Новости, 15.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек и танк
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, танк, две артиллерийские установки и семь бронетранспортеров, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:17
2022-11-15T10:17
2022-11-15T10:17
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, танк, две артиллерийские установки и семь бронетранспортеров, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава, танк, две артиллерийские установки, семь бронетранспортеров, 12 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров, два беспилотных летательных аппарата, 17 единиц специальной автомобильной техники.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция лнр, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ЛНР, Россия, Украина
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек и танк
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 50 человек и танк