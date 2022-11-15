https://ria.ru/20221115/politika-1830748666.html

"Мы совершили большую ошибку": в Швейцарии готовят разворот на 180 градусов

"Мы совершили большую ошибку": в Швейцарии готовят разворот на 180 градусов - РИА Новости, 15.11.2022

"Мы совершили большую ошибку": в Швейцарии готовят разворот на 180 градусов

На протяжении двухсот лет Швейцария в массовом сознании была образцом и главным примером нейтральной страны. Однако ситуация на Украине — санкции против России... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T08:00

2022-11-15T08:00

2022-11-15T08:07

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. На протяжении двухсот лет Швейцария в массовом сознании была образцом и главным примером нейтральной страны. Однако ситуация на Украине — санкции против России и возможность передачи вооружений одной из сторон конфликта — поставила это под сомнение. Действительно ли Берн всегда был нейтральным и как там действуют сегодня — разбиралось РИА Новости."Нейтралитет — твердо и четко"Нейтральный статус Швейцария обрела в 1815 году по итогам Венского конгресса после завершения наполеоновских войн. Это означало, что страна имеет право на собственные вооруженные силы, однако обязуется применять их лишь для защиты независимости и территориальной целостности.Не допускается присоединение к любой организации, которая подразумевает обязательства по участию в вооруженном конфликте. Также запрещены поставки вооружения одной из воюющих сторон.Интересно, что положение о нейтралитете не содержится в федеральной конституции Швейцарии. В наибольшей степени этот статус определяется докладом Федерального совета (правительства), изданном в 1993-м.За два века, особенно в годы Второй мировой войны, швейцарский нейтралитет стал не только юридическим и политическим, но и важным имиджевым фактором. Это так же ассоциируется с образом страны, как сыр, часы, шоколад, горы и банки.На самом деле нейтралитет гельветов не настолько священен и абсолютен. Да, Швейцария больше двухсот лет не воевала. Но с политикой все не так однозначно.Достаточно вспомнить о сотрудничестве со странами "оси", холодной войне, в которой Швейцария открыто была на стороне Запада, укреплении и без того тесных связей с НАТО и ЕС.Антироссийские санкции и поставки оружияЕсли в прошлом такое политическое лавирование не наносило ущерб имиджу Швейцарии, то конфликт на Украине заставил всерьез обсуждать нейтралитет — как внутри страны, так и за ее пределами.Главный вопрос, которым задаются политики, юристы и простые граждане: как определить красные линии нейтрального статуса? Например, Швейцария одобрила все семь пакетов европейских экономических санкций против России — считать это нарушением нейтралитета или нет? Впрочем, дальше этого Берн пока не идет. Еще весной Германия обратилась с просьбой передать Украине 12,4 тысячи швейцарских боеприпасов для немецких зенитных самоходных установок "Гепард". Отказали, сославшись на недопустимость реэкспорта вооружения одной из воюющих сторон.Берн отправляет Киеву гуманитарную помощь, в том числе медикаменты, палатки, матрасы и спальные мешки. Но летом Швейцария отклонила предложение Дании предоставить Украине изготовленные в конфедерации 20 боевых машин пехоты Piranha. Осенью не согласовали поставки касок и бронежилетов.И если где-то в третьих странах швейцарским нейтралитетом по-прежнему кто-то восхищается, то в Европе такая несговорчивость многих сильно раздражает.Шантаж со стороны ГерманииВ октябре немецкие власти повторили просьбу о реэкспорте на Украину боеприпасов для "Гепардов" и вновь получили отказ. В Берне отметили, что "юридически ситуация не изменилась".В Германии перешли к едва завуалированному шантажу: в начале ноября председатель комитета бундестага по обороне Мари-Ангес Штрак-Циммерман заявила, что ФРГ не может ставить себя в зависимость от желания Швейцарии сохранить нейтралитет, поэтому должна полностью пересмотреть цепочки поставок боеприпасов. Речь о серьезных контрактах — Германия планирует закупки на сумму более 20 миллиардов евро."Что произойдет, если Германия или одна из стран НАТО станет жертвой агрессии, а произведенные в Швейцарии боеприпасы будут недоступны из-за ее нейтралитета?" — задалась вопросом Штрак-Циммерман.Со своей стороны, лидер Швейцарской народной партии (SVP, крупнейшая в парламенте) Марко Кьеза призвал германских коллег не вмешиваться во внутренние дела его страны. "С каких пор немецкие политики определяют нашу внешнюю политику? <...> Это показывает, что даже Германия больше не воспринимает и не уважает нейтралитет Швейцарии", — сказал он.Отношения с МосквойНа Украине возмущены блокировкой поставок боеприпасов. "Есть раздражение, блогеры нас жестко критикуют", — признался в интервью изданию Nouvelliste посол Швейцарии на Украине Клод Вильд, отметив, что украинцы не понимают принципа нейтралитета.После санкций и заморозки активов Россия внесла Швейцарию в список недружественных стран и отказала Берну в праве представлять интересы Киева в Москве и наоборот, хотя швейцарцы по традиции хотели выступить посредниками."С российской стороны констатирован отход Швейцарии от принципа нейтралитета, что нашло отражение в ее полном присоединении к антироссийским санкциям ЕС и проведении недружественной линии по отношению к нашей стране. К Берну обращен призыв в пользу возврата к политике нейтрального государства, снискавшей конфедерации ранее признание на международной арене", — говорится в сообщении МИД России по итогам встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом и главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом.Возврат к старым принципамПрезидент Кассис летом озвучил идею нового "кооперативного нейтралитета" — отказа от иллюзии полной независимости, при которой судьба страны решается отдельно от остального мира.Концепция предполагает с учетом новых вызовов перейти от "пассивного" к "активному" нейтралитету: расширению сотрудничества, в том числе военного, с государствами-единомышленниками на основе общих ценностей. Но при этом сохраняется диалог с другими странами, чтобы, с одной стороны, проявить солидарность с партнерами, а с другой — продолжить взаимодействие и выступать посредниками в урегулировании конфликтов.Лидер Швейцарской народной партии Марко Кьеза считает это предложение "безрассудным акционизмом". По его словам, именно из-за того, что страна позволяет выборочно втянуть себя в чужие конфликты, Швейцарии отказывают в посредничестве. "Наш нейтралитет заслуживает доверия, только если он применим ко всем конфликтам. Нейтралитет как меню на заказ, или "кооперативный" нейтралитет, как его теперь называют, приукрашивая, не работает и не уважается другими государствами", — подчеркнул он.Левые в Федеральном собрании (парламенте) занимают наиболее проукраинскую и проевропейскую позицию, призывая, в частности, передать Киеву замороженные в Швейцарии российские активы. "Свободная демократическая партия. Либералы" склонна разрешить реэкспорт оружия. По их мнению, политически это нейтралитета не нарушит, однако нужно внести изменения в законодательство, чтобы соблюсти все юридические тонкости.В правительстве пока решили ничего принципиально не менять. По итогам обсуждения вопроса в сентябре Федеральный совет констатировал, что проводимая с 1993 года политика "оставляет Швейцарии достаточное пространство для маневра и реагирования на события, происходящие на Европейском континенте с начала конфликта на Украине".Между тем во вторник официально зарегистрировали инициативу ассоциации Pro Suisse "За сохранение швейцарского нейтралитета". Для вынесения вопроса на национальный референдум необходимо за полгода собрать 100 тысяч подписей. Предполагается, что за идеей стоит политический тяжеловес, бывший председатель Швейцарской народной партии Кристоф Блохер, хотя официально в оргкомитете он не числится.Инициатива предполагает внесение изменений в конституцию, чтобы жестко закрепить принцип нейтралитета в основном законе и ограничить возможности правительства и парламента в вопросах военного сотрудничества. В частности, запретить санкции против воюющих сторон (за исключением решений СБ ООН). Заключение каких-либо военных или оборонительных союзов — только при непосредственной атаке на Швейцарию.Ранее Блохер в интервью газете Temps заявил, что антироссийские санкции — средство войны, фактически лишающее страну нейтралитета. Швейцария процветает благодаря тому, что сохраняет верность своим базовым принципам — широкая демократия, федерализм, суверенитет и нейтралитет. И отступать от них не стоит.

https://ria.ru/20220916/vizy-1817204303.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220424/reeksport-1785159894.html

https://ria.ru/20221011/posol-1823225315.html

https://ria.ru/20221107/shveytsariya-1829697045.html

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в мире, сергей лавров, швейцария, германия, украина, евросоюз, нато, оон