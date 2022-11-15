https://ria.ru/20221115/poliklinika-1831651911.html

В Балашихе после капремонта открыли поликлинику номер 3

В Балашихе после капремонта открыли поликлинику номер 3 - РИА Новости, 15.11.2022

В Балашихе после капремонта открыли поликлинику номер 3

Поликлинику номер 3 открыли после капитального ремонта в Балашихе, ее первыми посетителями стали первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова,... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:24

2022-11-15T15:24

2022-11-15T15:40

общество

балашиха

игорь брынцалов

сергей юров

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

московская областная дума

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Поликлинику номер 3 открыли после капитального ремонта в Балашихе, ее первыми посетителями стали первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров сообщает пресс-служба администрации городского округа.В медучреждении обновили кровлю, все коммуникации, фасад и входные группы здания, кабинеты оснастили новой мебелью, а также аппаратами УЗИ, ЭКГ, произвели полную перепланировку, что позволило разместить в разных зонах помещения еще и детское отделение поликлиники. Для него оборудовали отдельный вход.Пресс-служба уточняет, что к поликлинике прикреплены около 25 тысяч человек. В смену врачи оказывают помощь 250 пациентам. Капитального ремонта в здании 1965 года постройки до этого не проводилось. На объект строители вышли в марте этого года.Пресс-служба отмечает, то обновленное учреждение полностью соответствует региональному стандарту "Наша поликлиника", который включает в себя требования, разделенные на 4 раздела: "Территория", "Здание", "Комфорт" и "Функциональность".

https://ria.ru/20221004/oborudovanie-1821541222.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

общество, балашиха, игорь брынцалов, сергей юров, светлана стригункова , московская область (подмосковье), московская областная дума