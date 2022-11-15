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В Балашихе после капремонта открыли поликлинику номер 3 - РИА Новости, 15.11.2022
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В Балашихе после капремонта открыли поликлинику номер 3
В Балашихе после капремонта открыли поликлинику номер 3 - РИА Новости, 15.11.2022
В Балашихе после капремонта открыли поликлинику номер 3
Поликлинику номер 3 открыли после капитального ремонта в Балашихе, ее первыми посетителями стали первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова,... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:24
2022-11-15T15:40
общество
балашиха
игорь брынцалов
сергей юров
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
московская областная дума
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Поликлинику номер 3 открыли после капитального ремонта в Балашихе, ее первыми посетителями стали первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров сообщает пресс-служба администрации городского округа.В медучреждении обновили кровлю, все коммуникации, фасад и входные группы здания, кабинеты оснастили новой мебелью, а также аппаратами УЗИ, ЭКГ, произвели полную перепланировку, что позволило разместить в разных зонах помещения еще и детское отделение поликлиники. Для него оборудовали отдельный вход.Пресс-служба уточняет, что к поликлинике прикреплены около 25 тысяч человек. В смену врачи оказывают помощь 250 пациентам. Капитального ремонта в здании 1965 года постройки до этого не проводилось. На объект строители вышли в марте этого года.Пресс-служба отмечает, то обновленное учреждение полностью соответствует региональному стандарту "Наша поликлиника", который включает в себя требования, разделенные на 4 раздела: "Территория", "Здание", "Комфорт" и "Функциональность".
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общество, балашиха, игорь брынцалов, сергей юров, светлана стригункова , московская область (подмосковье), московская областная дума
Общество, Балашиха, Игорь Брынцалов, Сергей Юров, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье), Московская областная дума
15:24 15.11.2022 (обновлено: 15:40 15.11.2022)
 

В Балашихе после капремонта открыли поликлинику номер 3

© Фото : Администрация Городского округа Балашиха Поликлиника № 3 после капитального ремонта в Балашихе
Поликлиника № 3 после капитального ремонта в Балашихе - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : Администрация Городского округа Балашиха
Поликлиника № 3 после капитального ремонта в Балашихе
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Поликлинику номер 3 открыли после капитального ремонта в Балашихе, ее первыми посетителями стали первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В медучреждении обновили кровлю, все коммуникации, фасад и входные группы здания, кабинеты оснастили новой мебелью, а также аппаратами УЗИ, ЭКГ, произвели полную перепланировку, что позволило разместить в разных зонах помещения еще и детское отделение поликлиники. Для него оборудовали отдельный вход.
"Это важное событие для жителей округа. Теперь обслуживание будет в более комфортных условиях, на новом современном оборудовании. Появилось и детское отделение с отдельным входом. Раньше маленьких пациентов специалисты принимали в адаптированном помещении жилого дома", - сказал Юров, слова которого привели в пресс-службе.
Пресс-служба уточняет, что к поликлинике прикреплены около 25 тысяч человек. В смену врачи оказывают помощь 250 пациентам. Капитального ремонта в здании 1965 года постройки до этого не проводилось. На объект строители вышли в марте этого года.
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"Всего за год здание, которое не отвечало современным требованиям, преобразилось. Здесь заменили все стены, капитально отремонтированы все сети, крышу и фасад. Сделали все необходимое при перепланировке, чтобы развести потоки пациентов детской и взрослой поликлиники. Учреждение укомплектовано всеми необходимыми специалистами", - сказал Брынцалов, слова которого цитирует пресс-служба.
Пресс-служба отмечает, то обновленное учреждение полностью соответствует региональному стандарту "Наша поликлиника", который включает в себя требования, разделенные на 4 раздела: "Территория", "Здание", "Комфорт" и "Функциональность".
 
ОбществоБалашихаИгорь БрынцаловСергей ЮровСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
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