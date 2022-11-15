https://ria.ru/20221115/pogoda-1831508882.html

Москвичей предупредили о снеге и гололедице

Москвичей предупредили о снеге и гололедице - РИА Новости, 15.11.2022

Москвичей предупредили о снеге и гололедице

Облачная погода, снег, гололедица и около нуля градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T08:04

2022-11-15T08:04

2022-11-15T08:04

общество

михаил леус

москва

погода

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Облачная погода, снег, гололедица и около нуля градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Погода ожидается облачная, во второй половине дня пройдет снег, местами гололедица. Температура воздуха в Москве - около нуля, по области - от минус 4 до плюс 1 градуса. В вечерние часы в регионе начнет формироваться снежный покров, высота которого к утру завтрашнего дня достигнет 3-5 сантиметров", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, и к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что соответствует нормальным значениям.

https://radiosputnik.ria.ru/20221114/pogoda-1831315720.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил леус, москва, погода