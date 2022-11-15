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Москвичей предупредили о снеге и гололедице - РИА Новости, 15.11.2022
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Москвичей предупредили о снеге и гололедице
Москвичей предупредили о снеге и гололедице - РИА Новости, 15.11.2022
Москвичей предупредили о снеге и гололедице
Облачная погода, снег, гололедица и около нуля градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T08:04
2022-11-15T08:04
общество
михаил леус
москва
погода
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Облачная погода, снег, гололедица и около нуля градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Погода ожидается облачная, во второй половине дня пройдет снег, местами гололедица. Температура воздуха в Москве - около нуля, по области - от минус 4 до плюс 1 градуса. В вечерние часы в регионе начнет формироваться снежный покров, высота которого к утру завтрашнего дня достигнет 3-5 сантиметров", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, и к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что соответствует нормальным значениям.
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общество, михаил леус, москва, погода
Общество, Михаил Леус, Москва, Погода
08:04 15.11.2022
 
Москвичей предупредили о снеге и гололедице

Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидают снег и гололедицу

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПрохожие во время снегопада в Москве
Прохожие во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Прохожие во время снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Облачная погода, снег, гололедица и около нуля градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода ожидается облачная, во второй половине дня пройдет снег, местами гололедица. Температура воздуха в Москве - около нуля, по области - от минус 4 до плюс 1 градуса. В вечерние часы в регионе начнет формироваться снежный покров, высота которого к утру завтрашнего дня достигнет 3-5 сантиметров", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, и к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что соответствует нормальным значениям.
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ОбществоМихаил ЛеусМоскваПогода
 
 
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