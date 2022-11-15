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Стоимость поездки в метро Москвы по "Тройке" вырастет на четыре рубля - РИА Новости, 15.11.2022
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Стоимость поездки в метро Москвы по "Тройке" вырастет на четыре рубля
Стоимость поездки в метро Москвы по "Тройке" вырастет на четыре рубля - РИА Новости, 15.11.2022
Стоимость поездки в метро Москвы по "Тройке" вырастет на четыре рубля
Стоимость разовой поездки в метро Москвы, МЦК и МЦД по карте "Тройка" вырастет на 4 рубля и составит 50 рублей со 2 января 2023 года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:42
2022-11-15T17:42
москва
московское центральное кольцо (мцк)
общество
московский метрополитен
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Стоимость разовой поездки в метро Москвы, МЦК и МЦД по карте "Тройка" вырастет на 4 рубля и составит 50 рублей со 2 января 2023 года, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы."Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на 4 рубля и составит 50 рублей, по тарифу 90 минут – 75 рублей вместо 69 рублей. Останется прежней стоимость билета для пассажиров, которые пользуются только наземным транспортом - билет ТАТ ("Автобус-Трамвай") на 365 дней также будет стоить 14 000 рублей", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что изменения вступят в силу со 2 января будущего года.Кроме того, стоимость разовой поездки по "Единому" билету увеличится на 1 рубль - 62 рубля вместо 61. Билет на две поездки станет дороже на 2 рубля соответственно - 124 рубля вместо 122 рублей. Также максимальная сумма, на которую можно пополнить "Тройку", вырастет больше чем в 3 раза - до 10 тысяч рублей, это сделано для удобства пассажиров, которые оплачивают транспортной картой не только проезд в транспорте, но и поездки на Аэроэкспрессе, канатной дороге, посещение Зоопарка, Планетария и музеев. Залоговая стоимость "Тройки" составит 80 рублей.
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москва, московское центральное кольцо (мцк), общество, московский метрополитен, московские центральные диаметры (мцд)
Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Общество, Московский метрополитен, Московские центральные диаметры (МЦД)
17:42 15.11.2022
 
Стоимость поездки в метро Москвы по "Тройке" вырастет на четыре рубля

Стоимость разовой поездки в метро Москвы, МЦК и МЦД по "Тройке" вырастет до 50 рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПассажир с картой "Тройка" проходит через турникет
Пассажир с картой Тройка проходит через турникет - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пассажир с картой "Тройка" проходит через турникет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Стоимость разовой поездки в метро Москвы, МЦК и МЦД по карте "Тройка" вырастет на 4 рубля и составит 50 рублей со 2 января 2023 года, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.
"Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на 4 рубля и составит 50 рублей, по тарифу 90 минут – 75 рублей вместо 69 рублей. Останется прежней стоимость билета для пассажиров, которые пользуются только наземным транспортом - билет ТАТ ("Автобус-Трамвай") на 365 дней также будет стоить 14 000 рублей", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что изменения вступят в силу со 2 января будущего года.
Кроме того, стоимость разовой поездки по "Единому" билету увеличится на 1 рубль - 62 рубля вместо 61. Билет на две поездки станет дороже на 2 рубля соответственно - 124 рубля вместо 122 рублей. Также максимальная сумма, на которую можно пополнить "Тройку", вырастет больше чем в 3 раза - до 10 тысяч рублей, это сделано для удобства пассажиров, которые оплачивают транспортной картой не только проезд в транспорте, но и поездки на Аэроэкспрессе, канатной дороге, посещение Зоопарка, Планетария и музеев. Залоговая стоимость "Тройки" составит 80 рублей.
Рабочий на строительстве станции Аминьевское шоссе - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 11:15
Москва планирует ввести 18 станций метрополитена до 2025 года
 
МоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)ОбществоМосковский метрополитенМосковские центральные диаметры (МЦД)
 
 
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