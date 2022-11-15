https://ria.ru/20221115/poezdka-1831716327.html

Стоимость поездки в метро Москвы по "Тройке" вырастет на четыре рубля

Стоимость поездки в метро Москвы по "Тройке" вырастет на четыре рубля - РИА Новости, 15.11.2022

Стоимость поездки в метро Москвы по "Тройке" вырастет на четыре рубля

Стоимость разовой поездки в метро Москвы, МЦК и МЦД по карте "Тройка" вырастет на 4 рубля и составит 50 рублей со 2 января 2023 года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:42

2022-11-15T17:42

2022-11-15T17:42

москва

московское центральное кольцо (мцк)

общество

московский метрополитен

московские центральные диаметры (мцд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396006_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d842f56b63886feb7c2368c49181055f.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Стоимость разовой поездки в метро Москвы, МЦК и МЦД по карте "Тройка" вырастет на 4 рубля и составит 50 рублей со 2 января 2023 года, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы."Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на 4 рубля и составит 50 рублей, по тарифу 90 минут – 75 рублей вместо 69 рублей. Останется прежней стоимость билета для пассажиров, которые пользуются только наземным транспортом - билет ТАТ ("Автобус-Трамвай") на 365 дней также будет стоить 14 000 рублей", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что изменения вступят в силу со 2 января будущего года.Кроме того, стоимость разовой поездки по "Единому" билету увеличится на 1 рубль - 62 рубля вместо 61. Билет на две поездки станет дороже на 2 рубля соответственно - 124 рубля вместо 122 рублей. Также максимальная сумма, на которую можно пополнить "Тройку", вырастет больше чем в 3 раза - до 10 тысяч рублей, это сделано для удобства пассажиров, которые оплачивают транспортной картой не только проезд в транспорте, но и поездки на Аэроэкспрессе, канатной дороге, посещение Зоопарка, Планетария и музеев. Залоговая стоимость "Тройки" составит 80 рублей.

https://ria.ru/20221013/moskva-1823624864.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, московское центральное кольцо (мцк), общество, московский метрополитен, московские центральные диаметры (мцд)