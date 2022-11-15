https://ria.ru/20221115/poezdka-1831716327.html
Стоимость поездки в метро Москвы по "Тройке" вырастет на четыре рубля
Стоимость поездки в метро Москвы по "Тройке" вырастет на четыре рубля - РИА Новости, 15.11.2022
Стоимость поездки в метро Москвы по "Тройке" вырастет на четыре рубля
Стоимость разовой поездки в метро Москвы, МЦК и МЦД по карте "Тройка" вырастет на 4 рубля и составит 50 рублей со 2 января 2023 года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:42
2022-11-15T17:42
2022-11-15T17:42
москва
московское центральное кольцо (мцк)
общество
московский метрополитен
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Стоимость разовой поездки в метро Москвы, МЦК и МЦД по карте "Тройка" вырастет на 4 рубля и составит 50 рублей со 2 января 2023 года, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы."Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на 4 рубля и составит 50 рублей, по тарифу 90 минут – 75 рублей вместо 69 рублей. Останется прежней стоимость билета для пассажиров, которые пользуются только наземным транспортом - билет ТАТ ("Автобус-Трамвай") на 365 дней также будет стоить 14 000 рублей", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что изменения вступят в силу со 2 января будущего года.Кроме того, стоимость разовой поездки по "Единому" билету увеличится на 1 рубль - 62 рубля вместо 61. Билет на две поездки станет дороже на 2 рубля соответственно - 124 рубля вместо 122 рублей. Также максимальная сумма, на которую можно пополнить "Тройку", вырастет больше чем в 3 раза - до 10 тысяч рублей, это сделано для удобства пассажиров, которые оплачивают транспортной картой не только проезд в транспорте, но и поездки на Аэроэкспрессе, канатной дороге, посещение Зоопарка, Планетария и музеев. Залоговая стоимость "Тройки" составит 80 рублей.
https://ria.ru/20221013/moskva-1823624864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московское центральное кольцо (мцк), общество, московский метрополитен, московские центральные диаметры (мцд)
Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Общество, Московский метрополитен, Московские центральные диаметры (МЦД)
Стоимость поездки в метро Москвы по "Тройке" вырастет на четыре рубля
Стоимость разовой поездки в метро Москвы, МЦК и МЦД по "Тройке" вырастет до 50 рублей
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Стоимость разовой поездки в метро Москвы, МЦК и МЦД по карте "Тройка" вырастет на 4 рубля и составит 50 рублей со 2 января 2023 года, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.
"Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на 4 рубля и составит 50 рублей, по тарифу 90 минут – 75 рублей вместо 69 рублей. Останется прежней стоимость билета для пассажиров, которые пользуются только наземным транспортом - билет ТАТ ("Автобус-Трамвай") на 365 дней также будет стоить 14 000 рублей", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что изменения вступят в силу со 2 января будущего года.
Кроме того, стоимость разовой поездки по "Единому" билету увеличится на 1 рубль - 62 рубля вместо 61. Билет на две поездки станет дороже на 2 рубля соответственно - 124 рубля вместо 122 рублей. Также максимальная сумма, на которую можно пополнить "Тройку", вырастет больше чем в 3 раза - до 10 тысяч рублей, это сделано для удобства пассажиров, которые оплачивают транспортной картой не только проезд в транспорте, но и поездки на Аэроэкспрессе, канатной дороге, посещение Зоопарка, Планетария и музеев. Залоговая стоимость "Тройки" составит 80 рублей.