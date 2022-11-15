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На Украине впервые с февраля запустили поезд из Киева в Николаев

На Украине впервые с февраля запустили поезд из Киева в Николаев - РИА Новости, 15.11.2022

На Украине впервые с февраля запустили поезд из Киева в Николаев

Компания "Укрзализниця" ("Украинские железные дороги") впервые с 24 февраля запустила поезд сообщением Киев - Николаев, сообщает во вторник украинское издание... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:40

2022-11-15T11:40

2022-11-15T11:40

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Компания "Укрзализниця" ("Украинские железные дороги") впервые с 24 февраля запустила поезд сообщением Киев - Николаев, сообщает во вторник украинское издание "Общественное"."Впервые с 24 февраля из Киева в Николаев прибыл пассажирский поезд. Ехали там 50 человек, среди них — железнодорожники, журналисты и группы волонтеров", - говорится в Telegram-канале издания.Из Киева поезд будет отправляться в 23.14 мск и прибывать в Николаев в 8.15 мск. В обратном направлении – отправление в 23.09 мск, прибытие в Киев - в 7.55 мск.Последний раз пассажирский поезд дальнего следования приезжал в Николаев 24 февраля.Ранее "Укрзализниця" заявляла, что после ударов по украинской инфраструктуре переводит отдельные маршруты с электротяги на дизельную тягу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831509285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, николаев (украина), украина, украинская железная дорога