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На Украине впервые с февраля запустили поезд из Киева в Николаев - РИА Новости, 15.11.2022
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На Украине впервые с февраля запустили поезд из Киева в Николаев
На Украине впервые с февраля запустили поезд из Киева в Николаев - РИА Новости, 15.11.2022
На Украине впервые с февраля запустили поезд из Киева в Николаев
Компания "Укрзализниця" ("Украинские железные дороги") впервые с 24 февраля запустила поезд сообщением Киев - Николаев, сообщает во вторник украинское издание... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:40
2022-11-15T11:40
в мире
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николаев (украина)
украина
украинская железная дорога
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Компания "Укрзализниця" ("Украинские железные дороги") впервые с 24 февраля запустила поезд сообщением Киев - Николаев, сообщает во вторник украинское издание "Общественное"."Впервые с 24 февраля из Киева в Николаев прибыл пассажирский поезд. Ехали там 50 человек, среди них — железнодорожники, журналисты и группы волонтеров", - говорится в Telegram-канале издания.Из Киева поезд будет отправляться в 23.14 мск и прибывать в Николаев в 8.15 мск. В обратном направлении – отправление в 23.09 мск, прибытие в Киев - в 7.55 мск.Последний раз пассажирский поезд дальнего следования приезжал в Николаев 24 февраля.Ранее "Укрзализниця" заявляла, что после ударов по украинской инфраструктуре переводит отдельные маршруты с электротяги на дизельную тягу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, киев, николаев (украина), украина, украинская железная дорога
В мире, Киев, Николаев (Украина), Украина, Украинская железная дорога
11:40 15.11.2022
 
На Украине впервые с февраля запустили поезд из Киева в Николаев

"Украинские железные дороги" впервые с февраля запустили поезд из Киева в Николаев

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентральный железнодорожный вокзал в Киеве
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Компания "Укрзализниця" ("Украинские железные дороги") впервые с 24 февраля запустила поезд сообщением Киев - Николаев, сообщает во вторник украинское издание "Общественное".
"Впервые с 24 февраля из Киева в Николаев прибыл пассажирский поезд. Ехали там 50 человек, среди них — железнодорожники, журналисты и группы волонтеров", - говорится в Telegram-канале издания.
Из Киева поезд будет отправляться в 23.14 мск и прибывать в Николаев в 8.15 мск. В обратном направлении – отправление в 23.09 мск, прибытие в Киев - в 7.55 мск.
Последний раз пассажирский поезд дальнего следования приезжал в Николаев 24 февраля.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 08:07
"Укрэнерго" сообщило о плановых отключениях электроэнергии
Ранее "Укрзализниця" заявляла, что после ударов по украинской инфраструктуре переводит отдельные маршруты с электротяги на дизельную тягу.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
В миреКиевНиколаев (Украина)УкраинаУкраинская железная дорога
 
 
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