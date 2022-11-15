https://ria.ru/20221115/poezd-1831556798.html
На Украине впервые с февраля запустили поезд из Киева в Николаев
На Украине впервые с февраля запустили поезд из Киева в Николаев - РИА Новости, 15.11.2022
На Украине впервые с февраля запустили поезд из Киева в Николаев
Компания "Укрзализниця" ("Украинские железные дороги") впервые с 24 февраля запустила поезд сообщением Киев - Николаев, сообщает во вторник украинское издание... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:40
2022-11-15T11:40
2022-11-15T11:40
в мире
киев
николаев (украина)
украина
украинская железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593406422_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3666bb186a45c1cb247d80f08d1e047a.jpg
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Компания "Укрзализниця" ("Украинские железные дороги") впервые с 24 февраля запустила поезд сообщением Киев - Николаев, сообщает во вторник украинское издание "Общественное"."Впервые с 24 февраля из Киева в Николаев прибыл пассажирский поезд. Ехали там 50 человек, среди них — железнодорожники, журналисты и группы волонтеров", - говорится в Telegram-канале издания.Из Киева поезд будет отправляться в 23.14 мск и прибывать в Николаев в 8.15 мск. В обратном направлении – отправление в 23.09 мск, прибытие в Киев - в 7.55 мск.Последний раз пассажирский поезд дальнего следования приезжал в Николаев 24 февраля.Ранее "Укрзализниця" заявляла, что после ударов по украинской инфраструктуре переводит отдельные маршруты с электротяги на дизельную тягу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831509285.html
киев
николаев (украина)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593406422_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b6872f7e4064a82041a45180160cc730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, николаев (украина), украина, украинская железная дорога
В мире, Киев, Николаев (Украина), Украина, Украинская железная дорога
На Украине впервые с февраля запустили поезд из Киева в Николаев
"Украинские железные дороги" впервые с февраля запустили поезд из Киева в Николаев