https://ria.ru/20221115/pivo-1831698654.html

Доля нелегального пива в России достигла максимума за 5 лет

Доля нелегального пива в России достигла максимума за 5 лет - РИА Новости, 15.11.2022

Доля нелегального пива в России достигла максимума за 5 лет

Доля нелегального оборота пива на российском рынке на данный момент составляет более 16% - это максимальное значение за последние пять лет, снизить ее могла бы... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:52

2022-11-15T16:52

2022-11-15T16:52

высшая школа экономики (вшэ)

сергей кондратьев

россия

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

даниил бриман

союз российских пивоваров

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Доля нелегального оборота пива на российском рынке на данный момент составляет более 16% - это максимальное значение за последние пять лет, снизить ее могла бы поштучная прослеживаемость, такое мнение высказал замдиректора Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Сергей Кондратьев."В последние годы мы наблюдаем достаточно серьезное увеличение нелегального оборота пива и пивной продукции на рынке, и сейчас эта доля превышает 16%. Это максимум за последние 5 лет... Мы видим, что доля нелегального оборота на рынке пива и крепкого алкоголя последние годы, к сожалению, растет, тогда как доля на рынке табачных изделий начала снижаться", - заявил он на пресс-конференции "Позитивные эффекты маркировки пива".По его словам, необходима поштучная прослеживаемость пива. "Поштучная прослеживаемость могла бы снизить долю нелегального оборота и повысить собираемость акцизов и обеспечить в текущей непростой экономической ситуации для легальных производств возможность увеличения выпуска продукции... Суммарный положительный эффект для участников рынка, для государства - он достаточно большой, и он превышает сейчас 15 миллиардов в год", - добавил он.Идею о необходимости поштучного прослеживания пива поддержали и в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). Так, руководитель управления подакцизными товарными группами ЦРПТ Ян Витров, отметил, что маркировка в совокупности с ЕГАИС позволит обелить рынок без необходимости нести затраты со стороны бюджета.Минпромторг в начале августа предлагал запустить в РФ обязательную электронную маркировку пива, в том числе и безалкогольного, а также слабоалкогольных напитков с 1 апреля 2023 года. Эксперимент по маркировке стартовал 1 апреля 2021 года и должен продлиться до 28 февраля 2023 года: в его рамках маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.Как отмечает Кондратьев, стоимость подготовки и поддержания работы системы маркировки остается сравнительно небольшой относительно объема рынка и даже при полном переносе затрат на производителей цены на продукцию могут увеличиться максимум на 0,5-0,7 процентного пункта.В свою очередь, председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман, комментируя текущую ситуацию в отрасли на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", указал на сложности с поставками комплектующих и проведением технического обслуживания западного оборудования."Проведение маркировки пива в текущих условиях фактически лишает отрасль возможности для какой-либо модернизации, какого-либо обновления производственных мощностей и собственных ресурсов. Потому что те единовременные затраты, которые потребуются от всех пивоваренных заводов, они исчисляются миллионами или десятками миллионов рублей", - добавил Бриман, выступая на пресс-конференции "Последствия введения обязательной маркировки пивоваренной продукции".

https://ria.ru/20220727/pivo-1805329530.html

https://ria.ru/20220810/markirovka-1808753436.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

высшая школа экономики (вшэ), сергей кондратьев, россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), даниил бриман, союз российских пивоваров