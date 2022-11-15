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Пиотровский рассказал о защите музейных экспонатов в зоне боевых действий - РИА Новости, 15.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221115/piotrovskiy-1831659720.html
Пиотровский рассказал о защите музейных экспонатов в зоне боевых действий
Пиотровский рассказал о защите музейных экспонатов в зоне боевых действий - РИА Новости, 15.11.2022
Пиотровский рассказал о защите музейных экспонатов в зоне боевых действий
Экспонаты музеев, оказавшихся в зонах боевых действий, нужно защищать любыми способами, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:41
2022-11-15T16:41
культура
новости культуры
россия
сирия
новороссия
государственный эрмитаж
музеи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Экспонаты музеев, оказавшихся в зонах боевых действий, нужно защищать любыми способами, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский."В Союзе музеев России создана сейчас рабочая группа по музеям в зоне военных конфликтов, будь то Сирия или Новороссия. Есть разные способы защиты. Один из способов – спрятать в подвал, другой – перевести в какое-то безопасное место. Поэтому и на территории под контролем Украины (экспонаты) туда-сюда перемещают, и здесь (на российской территории)", — сказал он журналистам.Пиотровский отметил, что не видит "ничего особенного" в том, что произведения искусства в зоне военных действий перемещаются из одного российского музея в другой."Их надо защищать и перемещать, этим занимаются специальные люди... Экспонаты и сейчас принадлежат своим музеям, даже если они перевезены в соседний подвал", — заключил он.
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сирия
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новости культуры, россия, сирия, новороссия, государственный эрмитаж, музеи
Культура, Новости культуры, Россия, Сирия, Новороссия, Государственный Эрмитаж, Музеи
16:41 15.11.2022
 
Пиотровский рассказал о защите музейных экспонатов в зоне боевых действий

Пиотровский: Музейные экспонаты в зоне боевых действий надо защищать любыми способами

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019 - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Экспонаты музеев, оказавшихся в зонах боевых действий, нужно защищать любыми способами, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
"В Союзе музеев России создана сейчас рабочая группа по музеям в зоне военных конфликтов, будь то Сирия или Новороссия. Есть разные способы защиты. Один из способов – спрятать в подвал, другой – перевести в какое-то безопасное место. Поэтому и на территории под контролем Украины (экспонаты) туда-сюда перемещают, и здесь (на российской территории)", — сказал он журналистам.
Пиотровский отметил, что не видит "ничего особенного" в том, что произведения искусства в зоне военных действий перемещаются из одного российского музея в другой.
"Их надо защищать и перемещать, этим занимаются специальные люди... Экспонаты и сейчас принадлежат своим музеям, даже если они перевезены в соседний подвал", — заключил он.
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