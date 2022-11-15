https://ria.ru/20221115/piotrovskiy-1831659720.html

Пиотровский рассказал о защите музейных экспонатов в зоне боевых действий

Пиотровский рассказал о защите музейных экспонатов в зоне боевых действий - РИА Новости, 15.11.2022

Пиотровский рассказал о защите музейных экспонатов в зоне боевых действий

Экспонаты музеев, оказавшихся в зонах боевых действий, нужно защищать любыми способами, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:41

2022-11-15T16:41

2022-11-15T16:41

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Экспонаты музеев, оказавшихся в зонах боевых действий, нужно защищать любыми способами, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский."В Союзе музеев России создана сейчас рабочая группа по музеям в зоне военных конфликтов, будь то Сирия или Новороссия. Есть разные способы защиты. Один из способов – спрятать в подвал, другой – перевести в какое-то безопасное место. Поэтому и на территории под контролем Украины (экспонаты) туда-сюда перемещают, и здесь (на российской территории)", — сказал он журналистам.Пиотровский отметил, что не видит "ничего особенного" в том, что произведения искусства в зоне военных действий перемещаются из одного российского музея в другой."Их надо защищать и перемещать, этим занимаются специальные люди... Экспонаты и сейчас принадлежат своим музеям, даже если они перевезены в соседний подвал", — заключил он.

https://ria.ru/20221115/ermitazh-1831614952.html

россия

сирия

новороссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, сирия, новороссия, государственный эрмитаж, музеи