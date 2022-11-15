https://ria.ru/20221115/piotrovskiy-1831659720.html
Пиотровский рассказал о защите музейных экспонатов в зоне боевых действий
Пиотровский рассказал о защите музейных экспонатов в зоне боевых действий - РИА Новости, 15.11.2022
Пиотровский рассказал о защите музейных экспонатов в зоне боевых действий
Экспонаты музеев, оказавшихся в зонах боевых действий, нужно защищать любыми способами, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:41
2022-11-15T16:41
2022-11-15T16:41
культура
новости культуры
россия
сирия
новороссия
государственный эрмитаж
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155002/53/1550025389_0:190:2961:1856_1920x0_80_0_0_bb2ec8ce572527d4889a0e83d29774ee.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Экспонаты музеев, оказавшихся в зонах боевых действий, нужно защищать любыми способами, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский."В Союзе музеев России создана сейчас рабочая группа по музеям в зоне военных конфликтов, будь то Сирия или Новороссия. Есть разные способы защиты. Один из способов – спрятать в подвал, другой – перевести в какое-то безопасное место. Поэтому и на территории под контролем Украины (экспонаты) туда-сюда перемещают, и здесь (на российской территории)", — сказал он журналистам.Пиотровский отметил, что не видит "ничего особенного" в том, что произведения искусства в зоне военных действий перемещаются из одного российского музея в другой."Их надо защищать и перемещать, этим занимаются специальные люди... Экспонаты и сейчас принадлежат своим музеям, даже если они перевезены в соседний подвал", — заключил он.
https://ria.ru/20221115/ermitazh-1831614952.html
россия
сирия
новороссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155002/53/1550025389_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_33bf59ba2305044390d76552c6bd2c06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, сирия, новороссия, государственный эрмитаж, музеи
Культура, Новости культуры, Россия, Сирия, Новороссия, Государственный Эрмитаж, Музеи
Пиотровский рассказал о защите музейных экспонатов в зоне боевых действий
Пиотровский: Музейные экспонаты в зоне боевых действий надо защищать любыми способами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Экспонаты музеев, оказавшихся в зонах боевых действий, нужно защищать любыми способами, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
"В Союзе музеев России создана сейчас рабочая группа по музеям в зоне военных конфликтов, будь то Сирия или Новороссия. Есть разные способы защиты. Один из способов – спрятать в подвал, другой – перевести в какое-то безопасное место. Поэтому и на территории под контролем Украины (экспонаты) туда-сюда перемещают, и здесь (на российской территории)", — сказал он журналистам.
Пиотровский отметил, что не видит "ничего особенного" в том, что произведения искусства в зоне военных действий перемещаются из одного российского музея в другой.
"Их надо защищать и перемещать, этим занимаются специальные люди... Экспонаты и сейчас принадлежат своим музеям, даже если они перевезены в соседний подвал", — заключил он.