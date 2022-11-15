https://ria.ru/20221115/peregovory-1831553855.html

Эрдоган и Байден проводят переговоры на Бали

Эрдоган и Байден проводят переговоры на Бали - РИА Новости, 15.11.2022

Эрдоган и Байден проводят переговоры на Бали

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден начали встречу на полях саммита G20 на Бали, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:32

2022-11-15T11:32

2022-11-15T12:51

в мире

джо байден

сша

турция

саммит g20

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден начали встречу на полях саммита G20 на Бали, сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Эрдоган начал переговоры с президентом США Байденом на полях саммита лидеров G20 на Бали", - сообщила канцелярия.Эксперты оценивают встречу как "критическую", так ранее официальная Анкара публично отвергла соболезнования США по теракту в Стамбуле, а сам Эрдоган обвинил Байдена в скрытии исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Турция связывает попытку госпереворота в стране в 2016 году.

https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html

сша

турция

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, джо байден, сша, турция, саммит g20, реджеп тайип эрдоган