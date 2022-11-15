https://ria.ru/20221115/peregovory-1831553855.html
Эрдоган и Байден проводят переговоры на Бали
Эрдоган и Байден проводят переговоры на Бали - РИА Новости, 15.11.2022
Эрдоган и Байден проводят переговоры на Бали
Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден начали встречу на полях саммита G20 на Бали, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:32
2022-11-15T11:32
2022-11-15T12:51
в мире
джо байден
сша
турция
саммит g20
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден начали встречу на полях саммита G20 на Бали, сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Эрдоган начал переговоры с президентом США Байденом на полях саммита лидеров G20 на Бали", - сообщила канцелярия.Эксперты оценивают встречу как "критическую", так ранее официальная Анкара публично отвергла соболезнования США по теракту в Стамбуле, а сам Эрдоган обвинил Байдена в скрытии исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Турция связывает попытку госпереворота в стране в 2016 году.
https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, турция, саммит g20, реджеп тайип эрдоган
В мире, Джо Байден, США, Турция, Саммит G20, Реджеп Тайип Эрдоган
11:32 15.11.2022 (обновлено: 12:51 15.11.2022)
Эрдоган и Байден проводят переговоры на Бали
Президенты Турции и США Эрдоган и Байден проводят переговоры на саммите G20 на Бали