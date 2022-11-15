Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган и Байден проводят переговоры на Бали - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/peregovory-1831553855.html
Эрдоган и Байден проводят переговоры на Бали
Эрдоган и Байден проводят переговоры на Бали - РИА Новости, 15.11.2022
Эрдоган и Байден проводят переговоры на Бали
Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден начали встречу на полях саммита G20 на Бали, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:32
2022-11-15T12:51
в мире
джо байден
сша
турция
саммит g20
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831585230_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57de93409eec3bf9571f50128c2f590a.jpg
АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден начали встречу на полях саммита G20 на Бали, сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Эрдоган начал переговоры с президентом США Байденом на полях саммита лидеров G20 на Бали", - сообщила канцелярия.Эксперты оценивают встречу как "критическую", так ранее официальная Анкара публично отвергла соболезнования США по теракту в Стамбуле, а сам Эрдоган обвинил Байдена в скрытии исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Турция связывает попытку госпереворота в стране в 2016 году.
https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831585230_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_6f8f061311da9d6370244e5b8d5b89f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, сша, турция, саммит g20, реджеп тайип эрдоган
В мире, Джо Байден, США, Турция, Саммит G20, Реджеп Тайип Эрдоган
11:32 15.11.2022 (обновлено: 12:51 15.11.2022)
 
Эрдоган и Байден проводят переговоры на Бали

Президенты Турции и США Эрдоган и Байден проводят переговоры на саммите G20 на Бали

© AP Photo / Made Nagi/Pool PhotoПрезидент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган на саммите G20 в Индонезии. 15 ноября 2022
Президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган на саммите G20 в Индонезии. 15 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Made Nagi/Pool Photo
Президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган на саммите G20 в Индонезии. 15 ноября 2022
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден начали встречу на полях саммита G20 на Бали, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент Эрдоган начал переговоры с президентом США Байденом на полях саммита лидеров G20 на Бали", - сообщила канцелярия.
Эксперты оценивают встречу как "критическую", так ранее официальная Анкара публично отвергла соболезнования США по теракту в Стамбуле, а сам Эрдоган обвинил Байдена в скрытии исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Турция связывает попытку госпереворота в стране в 2016 году.
Индонезийский военный в одном из мест проведения саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 08:00
Саммит раздора. Чего ждать от встречи "Большой двадцатки" на Бали
 
В миреДжо БайденСШАТурцияСаммит G20Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала