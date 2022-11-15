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Байден надеется, что Пелоси сохранит пост - РИА Новости, 15.11.2022
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Байден надеется, что Пелоси сохранит пост
Байден надеется, что Пелоси сохранит пост - РИА Новости, 15.11.2022
Байден надеется, что Пелоси сохранит пост
Президент США Джо Байден выразил надежду, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси останется на своем посту на фоне появлявшейся ранее информации о ее... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:28
2022-11-15T09:28
в мире
нэнси пелоси
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил надежду, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси останется на своем посту на фоне появлявшейся ранее информации о ее возможном уходе после нападения на ее мужа, сообщает издание Politico.В ноябре муж спикера палаты представителей Пол Пелоси пострадал при нападении на их дом в Сан-Франциско. Его супруга в это время находилась в Вашингтоне."Я знаю, что семья на первом месте, но я надеюсь, вы останетесь", - приводит издание слова Байдена в телефонном разговоре с Пелоси.По его информации, Пелоси планировала уйти с поста во время волны побед республиканцев на промежуточных выборах в США. Однако она решила остаться, пока не будут оглашены результаты выборов в то время, как ее муж проходит реабилитацию в их доме в Сан-Франциско. Как сообщает Politico, Пелоси, вероятно, останется, если у представителей Республиканской партии будет преимущество только в один или два голоса.Ранее Пелоси в интервью телеканалу CNN заявляла, что у демократов остаются шансы сохранить контроль над конгрессом.Согласно новому прогнозу телеканала NBC News, разрыв между республиканцами и демократами по количеству мест в палате представителей США сократился, контроль республиканцев в этой палате теперь крайне уязвим и держится на преимуществе в один голос сверх минимального количества, необходимого для получения большинства.
https://ria.ru/20221113/kontrol-1831199595.html
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в мире, нэнси пелоси, джо байден, сан-франциско, сша, вашингтон (штат)
В мире, Нэнси Пелоси, Джо Байден, Сан-Франциско, США, Вашингтон (штат)
09:28 15.11.2022
 
Байден надеется, что Пелоси сохранит пост

Президент США Байден надеется, что Пелоси останется спикером палаты представителей

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил надежду, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси останется на своем посту на фоне появлявшейся ранее информации о ее возможном уходе после нападения на ее мужа, сообщает издание Politico.
В ноябре муж спикера палаты представителей Пол Пелоси пострадал при нападении на их дом в Сан-Франциско. Его супруга в это время находилась в Вашингтоне.
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
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Пелоси заявила, что демократы могут сохранить контроль над конгрессом
"Я знаю, что семья на первом месте, но я надеюсь, вы останетесь", - приводит издание слова Байдена в телефонном разговоре с Пелоси.
По его информации, Пелоси планировала уйти с поста во время волны побед республиканцев на промежуточных выборах в США. Однако она решила остаться, пока не будут оглашены результаты выборов в то время, как ее муж проходит реабилитацию в их доме в Сан-Франциско. Как сообщает Politico, Пелоси, вероятно, останется, если у представителей Республиканской партии будет преимущество только в один или два голоса.
Ранее Пелоси в интервью телеканалу CNN заявляла, что у демократов остаются шансы сохранить контроль над конгрессом.
Согласно новому прогнозу телеканала NBC News, разрыв между республиканцами и демократами по количеству мест в палате представителей США сократился, контроль республиканцев в этой палате теперь крайне уязвим и держится на преимуществе в один голос сверх минимального количества, необходимого для получения большинства.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
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Байден заявил, что доволен результатами промежуточных выборов в США
 
В миреНэнси ПелосиДжо БайденСан-ФранцискоСШАВашингтон (штат)
 
 
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