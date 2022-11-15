https://ria.ru/20221115/pelosi-1831517920.html

Байден надеется, что Пелоси сохранит пост

Байден надеется, что Пелоси сохранит пост - РИА Новости, 15.11.2022

Байден надеется, что Пелоси сохранит пост

Президент США Джо Байден выразил надежду, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси останется на своем посту на фоне появлявшейся ранее информации о ее... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:28

2022-11-15T09:28

2022-11-15T09:28

в мире

нэнси пелоси

джо байден

сан-франциско

сша

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил надежду, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси останется на своем посту на фоне появлявшейся ранее информации о ее возможном уходе после нападения на ее мужа, сообщает издание Politico.В ноябре муж спикера палаты представителей Пол Пелоси пострадал при нападении на их дом в Сан-Франциско. Его супруга в это время находилась в Вашингтоне."Я знаю, что семья на первом месте, но я надеюсь, вы останетесь", - приводит издание слова Байдена в телефонном разговоре с Пелоси.По его информации, Пелоси планировала уйти с поста во время волны побед республиканцев на промежуточных выборах в США. Однако она решила остаться, пока не будут оглашены результаты выборов в то время, как ее муж проходит реабилитацию в их доме в Сан-Франциско. Как сообщает Politico, Пелоси, вероятно, останется, если у представителей Республиканской партии будет преимущество только в один или два голоса.Ранее Пелоси в интервью телеканалу CNN заявляла, что у демократов остаются шансы сохранить контроль над конгрессом.Согласно новому прогнозу телеканала NBC News, разрыв между республиканцами и демократами по количеству мест в палате представителей США сократился, контроль республиканцев в этой палате теперь крайне уязвим и держится на преимуществе в один голос сверх минимального количества, необходимого для получения большинства.

https://ria.ru/20221113/kontrol-1831199595.html

https://ria.ru/20221113/bayden-1831126339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нэнси пелоси, джо байден, сан-франциско, сша, вашингтон (штат)